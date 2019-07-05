Норвегия: Типпелиген 2019
Викинг
0:0
Перерыв
Стадион: SR-Bank Arena
Хёугесунн
34' Желтая карточкаТронстад Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Usmani SaleНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Коне ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
34'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг
Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн
Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн
Последние игры между собой
Викинг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Хёугесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 1:4 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 0:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Викинг Кубок НМ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|9
|3
|3
|35 - 15
|30
|2.
|Будё-Глимт
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|3.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|20 - 14
|26
|4.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Бранн
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|6.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|7.
|Русенборг
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|8.
|Викинг
|0:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|10.
|Тромсё
|14
|5
|1
|8
|14 - 23
|16
|11.
|Ранхейм
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Лиллестрём
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|13.
|Стабек
|12
|4
|2
|6
|9 - 14
|14
|14.
|Мьёндален
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Сарпсборг-08
|13
|2
|6
|5
|12 - 16
|12
|16.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
Загрузка...