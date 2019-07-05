Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Викинг
0:0
Перерыв

Стадион:
Хёугесунн
0'
34' Желтая карточка
Тронстад Сондре
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
8
Johnny
Furdal
27
Фридйонссон
Самуэль
20
Ylldren
Ibrahimaj
7
Бютюки
Зюмер
10
Хёйланд
Томми
11
Трипич
Златко
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Хансен
Беньямин
23
Thore
Pedersen
8
Тронстад
Сондре
11
Самуэльсен
Мартин
16
Лейте
Бруно
10
Niklas
Sandberg
I
7
Гринхейм
Кристиан
20
Коне
Ибраима
Викинг
4-3-3
Хёугесунн
4-4-1-1

Ход матча

34'
 
Тронстад Сондре

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг
Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн
Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн

Последние игры между собой

Викинг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Викинг 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 1:4 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 0:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Викинг Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 15 9 3 3 35 - 15 30
2. Будё-Глимт 13 8 2 3 28 - 22 26
3. Одд 13 8 2 3 20 - 14 26
4. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Бранн 15 6 5 4 17 - 15 23
6. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
7. Русенборг 14 6 3 5 15 - 17 21
8. Викинг 0:0 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Хёугесунн 0:0 14 4 5 5 19 - 17 17
10. Тромсё 14 5 1 8 14 - 23 16
11. Ранхейм 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Лиллестрём 14 4 3 7 16 - 23 15
13. Стабек 12 4 2 6 9 - 14 14
14. Мьёндален 14 2 7 5 18 - 24 13
15. Сарпсборг-08 13 2 6 5 12 - 16 12
16. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 14 - 25 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Тронстад Сондре получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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