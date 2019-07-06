Китай: Суперлига 2019

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Бэйцзин Гоань
3:0
Конец матча

Стадион:
Ухань Чжоэр
0'
1:0
14' Гол
Виера Хонатан
20' Желтая карточка
Куасси Жан
44' Желтая карточка
М'Биа Стефан
45' Желтая карточка
Zhibo Ai
2:0
58' Пенальти
Аугусто Ренато
72' Желтая карточка
Rafael VII
3:0
75' Гол
Виера Хонатан
90'+6
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
19
Дабао
Юй
2
Ким
Мин-Чжэ
4
Ли
Лэй
23
Йеннарис
Никлас
10
Сичжэ
Чжан
8
Пяо
Чэн
21
Виера
Хонатан
5
Аугусто
Ренато
20
Ziming
Wang
16
Chunyu
Dong
15
Tian
Ming
22
Junjian
Liao
25
М'Биа
Стефан
4
Zhibo
Ai
3
Yi
Liu
9
Rafael
VII
20
Hang
Li
24
Kai
Wang
II
17
Куасси
Жан
40
Tianyu
Guo
Бэйцзин Гоань
4-2-3-1
Ухань Чжоэр
5-4-1

Ход матча

14'
Виера Хонатан
(Аугусто Ренато)
1:0
20'
 
Куасси Жан
44'
 
М'Биа Стефан
45'
 
Zhibo Ai
52'
 
Баптистао Лео
М'Биа Стефан
52'
 
Zilei Jiang
Tianyu Guo
58'
Аугусто Ренато
2:0
69'
Юйнин Чжан
Ziming Wang
 
72'
 
Rafael VII
75'
Виера Хонатан
(Юйнин Чжан)
3:0
86'
Чи Чжунго
Сичжэ Чжан
 
90'
Ба Дунь
Виера Хонатан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 22
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Шаньдун Лунэн 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 3:1 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Урава Редс 3:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Хэйлунцзян Лава Спринг 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:1 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 2:0 Бурирам Юнайтед Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Бурирам Юнайтед 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:0 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Урава Редс
Ухань Чжоэр Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хэбей Форчун 0:2 Ухань Чжоэр Ухань Чжоэр 2:3 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье
Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Ухань Чжоэр Ухань Чжоэр 1:1 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:0 Ухань Чжоэр Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Цзянсу Сунин 2:1 Ухань Чжоэр Ухань Чжоэр 1:0 Пекин Женьхе Ухань Чжоэр 0:1 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 3:0 Далянь Трансенд Нэй Мэнгу Чжунъю 0:3 Ухань Чжоэр Ухань Чжоэр 3:1 Мэйчжоу Хакка Ухань Чжоэр 2:2 Мэйчжоу Мэйсянь Тэчанд

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ухань Чжоэр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ухань Чжоэр 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 16 14 0 2 33 - 11 42
2. Гуанчжоу Эвергранд 16 13 1 2 32 - 12 40
3. Шанхай СИПГ 16 13 1 2 31 - 13 40
4. Шаньдун Лунэн 15 7 4 4 26 - 16 25
5. Чуньцинь Лифан 16 6 6 4 22 - 24 24
6. Цзянсу Сунин 15 6 4 5 30 - 24 22
7. Гуанчжоу Фули 16 6 3 7 33 - 36 21
8. Ухань Чжоэр 16 6 3 7 21 - 24 21
9. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 20 - 21 19
10. Далянь Ифан 15 4 5 6 19 - 22 17
11. Хэнань Цзянье 15 4 5 6 18 - 23 17
12. Шеньчжень 15 3 3 9 12 - 22 12
13. Хэбей Форчун 15 3 3 9 15 - 25 12
14. Шанхай Шэньхуа 16 3 3 10 18 - 29 12
15. Пекин Женьхе 15 3 2 10 14 - 30 11
16. Тянцзинь Цюаньцзянь 16 1 7 8 19 - 31 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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