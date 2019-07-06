Китай: Суперлига 2019
Бэйцзин Гоань
3:0
Конец матча
Стадион: Воркерс
Ухань Чжоэр
1:0
14' ГолВиера Хонатан
20' Желтая карточкаКуасси Жан
44' Желтая карточкаМ'Биа Стефан
45' Желтая карточкаZhibo Ai
2:0
58' ПенальтиАугусто Ренато
72' Желтая карточкаRafael VII
3:0
75' ГолВиера Хонатан
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
19
Дабао
Юй
4
Ли
Лэй
10
Сичжэ
Чжан
8
Пяо
Чэн
20
Ziming
Wang
16
Chunyu
Dong
15
Tian
Ming
22
Junjian
Liao
25
М'Биа
Стефан
4
Zhibo
Ai
3
Yi
Liu
20
Hang
Li
24
Kai
Wang
II
17
Куасси
Жан
40
Tianyu
Guo
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
19 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
-
3 Юй ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
-
29 Ба ДуньНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
16 Chunyu DongВратарь
-
15 Tian MingЗащитник
-
22 Junjian LiaoЗащитник
-
25 М'Биа СтефанЗащитник
-
4 Zhibo AiЗащитник
-
3 Yi LiuЗащитник
- Полузащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
-
24 Kai Wang IIПолузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
40 Tianyu GuoНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Tong ZhouПолузащитник
-
33 Feiya ChangПолузащитник
-
18 Zhiwei Song
-
14 Haoran Zhang
-
26 Yun Liu
-
21 Zilei Jiang
-
Главный тренер: Tie Li
Ход матча
14'
1:0
20'
44'
45'
58'
2:0
72'
75'
3:0
86'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 5
-
11 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 22
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +15 =1 -4Шаньдун Лунэн 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 3:1 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Урава Редс 3:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Хэйлунцзян Лава Спринг 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:1 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 2:0 Бурирам Юнайтед Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Бурирам Юнайтед 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:0 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Урава Редс
Ухань Чжоэр Последние 20 матчей: +9 =4 -7Хэбей Форчун 0:2 Ухань Чжоэр Ухань Чжоэр 2:3 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье
Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Ухань Чжоэр Ухань Чжоэр 1:1 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:0 Ухань Чжоэр Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Цзянсу Сунин 2:1 Ухань Чжоэр Ухань Чжоэр 1:0 Пекин Женьхе Ухань Чжоэр 0:1 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 3:0 Далянь Трансенд Нэй Мэнгу Чжунъю 0:3 Ухань Чжоэр Ухань Чжоэр 3:1 Мэйчжоу Хакка Ухань Чжоэр 2:2 Мэйчжоу Мэйсянь Тэчанд
Последние игры между собой
Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ухань Чжоэр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|16
|14
|0
|2
|33 - 11
|42
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|16
|13
|1
|2
|32 - 12
|40
|3.
|Шанхай СИПГ
|16
|13
|1
|2
|31 - 13
|40
|4.
|Шаньдун Лунэн
|15
|7
|4
|4
|26 - 16
|25
|5.
|Чуньцинь Лифан
|16
|6
|6
|4
|22 - 24
|24
|6.
|Цзянсу Сунин
|15
|6
|4
|5
|30 - 24
|22
|7.
|Гуанчжоу Фули
|16
|6
|3
|7
|33 - 36
|21
|8.
|Ухань Чжоэр
|16
|6
|3
|7
|21 - 24
|21
|9.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|10.
|Далянь Ифан
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|11.
|Хэнань Цзянье
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|12.
|Шеньчжень
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|13.
|Хэбей Форчун
|15
|3
|3
|9
|15 - 25
|12
|14.
|Шанхай Шэньхуа
|16
|3
|3
|10
|18 - 29
|12
|15.
|Пекин Женьхе
|15
|3
|2
|10
|14 - 30
|11
|16.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|16
|1
|7
|8
|19 - 31
|10
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