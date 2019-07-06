Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Студентернас
Эстерсунд
23' Желтая карточкаИшервуд Томас
43' Желтая карточкаEirik Haugan
17
Adam
Staahl
12
Оффия
Генри
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
10
Айеш
Хосам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Нападающий
-
12 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Sherko FaiqiНападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
-
10 Айеш ХосамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Миллс ЭндрюВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
23'
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +7 =3 -10Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус
Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус
Эстерсунд Последние 20 матчей: +6 =8 -6Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру
Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 5
Эстерсунд: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|2.
|Юргорден
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|3.
|АИК
|0:0
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|4.
|Хеккен
|13
|7
|3
|3
|19 - 10
|24
|5.
|Гётеборг
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|6.
|Норрчёпинг
|14
|5
|6
|3
|20 - 16
|21
|7.
|Хаммарбю
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|8.
|Эльфсборг
|13
|4
|5
|4
|17 - 19
|17
|9.
|Сириус
|0:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|10.
|Эстерсунд
|0:0
|14
|3
|7
|4
|13 - 18
|16
|11.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|12.
|Кальмар
|0:0
|14
|2
|8
|4
|10 - 14
|14
|13.
|Хельсинборг
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|14.
|Сундсвалль
|14
|2
|5
|7
|15 - 20
|11
|15.
|Фалькенберг
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|1
|4
|8
|9 - 23
|7
Загрузка...