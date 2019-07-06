Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сириус
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Эстерсунд
0'
23' Желтая карточка
Ишервуд Томас
43' Желтая карточка
Eirik Haugan
44'
1
Lukas
Jonsson
4
Сисей
Кебба
5
Daniel
Jarl
18
Арвидссон
Йеспер
8
Бьоркстрём
Тим
19
Christer
Gustafsson
7
Niklas
Thor
17
Adam
Staahl
15
Лундхольм
Сэм
12
Оффия
Генри
23
Филип
Хагланд
16
Молин
Сикстен
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
10
Айеш
Хосам
5
Амин
Реван
17
Эдвардс
Кертис
20
Ссеванкамбо
Исак
99
Исламович
Дино
90
Геро
Альхаджи
Сириус
3-4-3
Эстерсунд
4-4-2

Ход матча

23'
 
Ишервуд Томас
43'
 
Eirik Haugan

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус
Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус
Эстерсунд Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру
Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд

Последние игры между собой

Сириус: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 5
Эстерсунд: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 0
Эстерсунд 3:0 Сириус Кубок Сириус 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 5:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:5 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 0:0 Сириус Аллсвенскан Эстерсунд 4:0 Сириус Товарищеские матчи Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:2 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 14 9 4 1 25 - 9 31
2. Юргорден 13 8 3 2 23 - 10 27
3. АИК 0:0 15 7 5 3 16 - 11 26
4. Хеккен 13 7 3 3 19 - 10 24
5. Гётеборг 13 6 4 3 20 - 12 22
6. Норрчёпинг 14 5 6 3 20 - 16 21
7. Хаммарбю 13 5 4 4 20 - 18 19
8. Эльфсборг 13 4 5 4 17 - 19 17
9. Сириус 0:0 14 5 2 7 17 - 21 17
10. Эстерсунд 0:0 14 3 7 4 13 - 18 16
11. Эребру 13 4 2 7 15 - 21 14
12. Кальмар 0:0 14 2 8 4 10 - 14 14
13. Хельсинборг 13 3 4 6 13 - 19 13
14. Сундсвалль 14 2 5 7 15 - 20 11
15. Фалькенберг 13 2 4 7 11 - 22 10
16. АФК Эскильстуна 13 1 4 8 9 - 23 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Ишервуд Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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