Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Гётеборг
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 9248
Сундсвалль
0'
16' Желтая карточка
Калисир Андре
1:0
26' Гол
Эрикссон Себастьян I
26' Желтая карточка
August Erlingmark
33' Желтая карточка
Jonathan Tamimi
2:0
44' Гол
Калисир Андре
67' Желтая карточка
Pol Moreno
2:0
68' Не забитый пенальти
Хараишвили Георгий
71' Желтая карточка
Juanjo Ciercoles
83' Желтая карточка
Chidi Dauda Omeje
2:1
89' Гол
Peter Wilson II
90'+6
1
Анестис
Яннис
28
Alhassan
Yusuf
4
Carl
Starfelt
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
7
Эрикссон
Себастьян
I
19
August
Erlingmark
22
Хараишвили
Георгий
27
Toko
III
9
Robin
Soeder
16
Sargon
Abraham
20
Эскелинен
Виллиам
22
Jonathan
Tamimi
16
Carlos
Moros
5
Eric
Bjoerkander
4
Блумквист
Александр
2
Конате
Па
8
David
Batanero
19
Pol
Moreno
6
Juanjo
Ciercoles
11
Эрикссон
Тобиас
30
Peter
Wilson
II
Гётеборг
4-2-3-1
Сундсвалль
5-4-1

Ход матча

16'
Калисир Андре
 
26'
Эрикссон Себастьян I
(Victor Wernersson)
1:0
26'
August Erlingmark
 
33'
 
Jonathan Tamimi
44'
Калисир Андре
(Хараишвили Георгий)
2:0
60'
Kristopher Da Graca
Carl Starfelt
 
65'
 
Chidi Dauda Omeje
Eric Bjoerkander
67'
 
Pol Moreno
68'
Хараишвили Георгий
2:0
71'
 
Juanjo Ciercoles
73'
Аффан Амин
Alhassan Yusuf
 
80'
 
Jesper Carstroem
Блумквист Александр
83'
 
Chidi Dauda Omeje
89'
2:1
Peter Wilson II
(Pol Moreno)
90'
Emil Holm
Sargon Abraham
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК
Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Гётеборг 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:4 Гётеборг Аллсвенскан
Сундсвалль 1:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:1 Сундсвалль Аллсвенскан Гётеборг 3:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:2 Сундсвалль Кубок Швеции Сундсвалль 3:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:5 Гётеборг Аллсвенскан Сундсвалль 2:3 Гётеборг Шведский кубок Гётеборг 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 27 - 10 34
2. АИК 15 8 4 3 17 - 11 28
3. Юргорден 13 8 3 2 23 - 10 27
4. Гётеборг 14 7 4 3 22 - 13 25
5. Хеккен 13 7 3 3 19 - 10 24
6. Норрчёпинг 14 5 6 3 20 - 16 21
7. Хаммарбю 13 5 4 4 20 - 18 19
8. Эльфсборг 13 4 5 4 17 - 19 17
9. Сириус 14 5 2 7 18 - 22 17
10. Эстерсунд 14 3 7 4 14 - 19 16
11. Эребру 14 4 2 8 16 - 23 14
12. Хельсинборг 13 3 4 6 13 - 19 13
13. Кальмар 14 2 7 5 10 - 15 13
14. Сундсвалль 15 2 5 8 16 - 22 11
15. Фалькенберг 13 2 4 7 11 - 22 10
16. АФК Эскильстуна 13 1 4 8 9 - 23 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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