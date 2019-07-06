Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
2:1
Конец матча
Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 9248
Сундсвалль
16' Желтая карточкаКалисир Андре
1:0
26' ГолЭрикссон Себастьян I
26' Желтая карточкаAugust Erlingmark
33' Желтая карточкаJonathan Tamimi
2:0
44' ГолКалисир Андре
67' Желтая карточкаPol Moreno
2:0
68' Не забитый пенальтиХараишвили Георгий
71' Желтая карточкаJuanjo Ciercoles
83' Желтая карточкаChidi Dauda Omeje
2:1
89' ГолPeter Wilson II
27
Toko
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Toko IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Аффан АминНападающий
-
34 Adil Titi
-
-
23 Emil Holm
-
31 Tom Amos
-
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Pol MorenoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Paya Pichkah
-
Главный тренер: Joel Cedergren
Ход матча
16'
26'
33'
44'
67'
68'
71'
89'
2:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =6 -11Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК
Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Сундсвалль 1:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:1 Сундсвалль Аллсвенскан Гётеборг 3:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:2 Сундсвалль Кубок Швеции Сундсвалль 3:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:5 Гётеборг Аллсвенскан Сундсвалль 2:3 Гётеборг Шведский кубок Гётеборг 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 10
|34
|2.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|17 - 11
|28
|3.
|Юргорден
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|4.
|Гётеборг
|14
|7
|4
|3
|22 - 13
|25
|5.
|Хеккен
|13
|7
|3
|3
|19 - 10
|24
|6.
|Норрчёпинг
|14
|5
|6
|3
|20 - 16
|21
|7.
|Хаммарбю
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|8.
|Эльфсборг
|13
|4
|5
|4
|17 - 19
|17
|9.
|Сириус
|14
|5
|2
|7
|18 - 22
|17
|10.
|Эстерсунд
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|11.
|Эребру
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Хельсинборг
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|13.
|Кальмар
|14
|2
|7
|5
|10 - 15
|13
|14.
|Сундсвалль
|15
|2
|5
|8
|16 - 22
|11
|15.
|Фалькенберг
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|1
|4
|8
|9 - 23
|7
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