Швеция: Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Guldfaageln Arena
АИК
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
93
Rafinha
I
95
Emaxwell
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
10
Обаси
Чинеду
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 Rafinha IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 EmaxwellНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 4
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +8 =7 -5Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар
Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг
АИК Последние 20 матчей: +9 =7 -4АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Кальмар Товарищеские матчи АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|2.
|Юргорден
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|3.
|АИК
|0:0
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|4.
|Хеккен
|13
|7
|3
|3
|19 - 10
|24
|5.
|Гётеборг
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|6.
|Норрчёпинг
|14
|5
|6
|3
|20 - 16
|21
|7.
|Хаммарбю
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|8.
|Эльфсборг
|13
|4
|5
|4
|17 - 19
|17
|9.
|Сириус
|0:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|10.
|Эстерсунд
|0:0
|14
|3
|7
|4
|13 - 18
|16
|11.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|12.
|Кальмар
|0:0
|14
|2
|8
|4
|10 - 14
|14
|13.
|Хельсинборг
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|14.
|Сундсвалль
|14
|2
|5
|7
|15 - 20
|11
|15.
|Фалькенберг
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|1
|4
|8
|9 - 23
|7
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