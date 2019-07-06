Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
АИК
0' 44'
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
93
Rafinha
I
6
Эльм
Расмус
29
Ромариньо
Перейра
5
Агардиус
Виктор
95
Emaxwell
31
Nils
Froeling
34
Линнер
Оскар
2
Гранли
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
21
Сундгрен
Даниэль
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
18
Хуссейн
Билаль
16
Салетрос
Антон
10
Обаси
Чинеду
30
Сигторссон
Колбейнн
Кальмар
3-5-2
АИК
3-5-2

Ход матча

23'
Диуф Папе Алиун
Nils Froeling
 
38'
Isak Magnusson
Юханссон Петр
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар
Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг
АИК Последние 20 матчей: +9 =7 -4
АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю
Сундсвалль 1:1 АИК АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан
АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Кальмар Товарищеские матчи АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Кальмар Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 14 9 4 1 25 - 9 31
2. Юргорден 13 8 3 2 23 - 10 27
3. АИК 0:0 15 7 5 3 16 - 11 26
4. Хеккен 13 7 3 3 19 - 10 24
5. Гётеборг 13 6 4 3 20 - 12 22
6. Норрчёпинг 14 5 6 3 20 - 16 21
7. Хаммарбю 13 5 4 4 20 - 18 19
8. Эльфсборг 13 4 5 4 17 - 19 17
9. Сириус 0:0 14 5 2 7 17 - 21 17
10. Эстерсунд 0:0 14 3 7 4 13 - 18 16
11. Эребру 13 4 2 7 15 - 21 14
12. Кальмар 0:0 14 2 8 4 10 - 14 14
13. Хельсинборг 13 3 4 6 13 - 19 13
14. Сундсвалль 14 2 5 7 15 - 20 11
15. Фалькенберг 13 2 4 7 11 - 22 10
16. АФК Эскильстуна 13 1 4 8 9 - 23 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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