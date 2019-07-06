США: МЛС 2019

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Коламбус Кру
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0' 12'
1
Joe
Bendik
25
Аффул
Харрисон
3
Уильямс
Джош
22
Гастон
Сауро
14
Уэйлон
Фрэнсис
9
Гузман
Давид
II
8
Artur
Moraes
III
16
Hector
Jimenez
7
Сантуш
Педру
2
Luis
Argudo
33
JJ
Williams
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
25
Арреага
Хавьер
29
Торрес
Роман
11
Смит
Брэд
4
Свенссон
Густаф
75
Danny
Leyva
16
Alex
Roldan
10
Лодейро
Николас
8
Родригес
Виктор
II
87
Alfonso
Ocampo-Chavez
Коламбус Кру
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед
Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс
Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Сиэтл Саундерс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:2 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Коламбус Кру МЛС Сиэтл Саундерс 6:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Коламбус Кру Открытый Кубок Коламбус Кру 0:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 20 8 7 5 25 - 21 31
3. Монреаль Импакт 1:1 21 9 4 8 25 - 32 31
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 19 6 5 8 30 - 33 23
8. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 5 8 22 - 36 23
9. Чикаго Файр 19 5 7 7 31 - 28 22
10. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
11. Коламбус Кру 0:0 20 5 3 12 16 - 28 18
12. Цинциннати 0:0 19 3 3 13 15 - 42 12

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 12 4 2 44 - 15 40
2. Лос-Анджелес Гэлакси 19 11 1 7 26 - 22 34
3. Сиэтл Саундерс 0:0 19 8 6 5 27 - 24 30
4. Даллас 20 8 5 7 29 - 25 29
5. Хьюстон Динамо 0:0 18 8 4 6 26 - 22 28
6. Миннесота Юнайтед 1:1 19 8 4 7 34 - 28 28
7. Реал Солт-Лейк 18 8 2 8 25 - 28 26
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 7 4 7 29 - 30 25
9. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
10. Ванкувер Уайткэпс 19 4 8 7 21 - 25 20
11. Спортинг Канзас-Сити 18 4 7 7 28 - 34 19
12. Колорадо Рэпидс 19 5 4 10 29 - 38 19
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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