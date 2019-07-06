США: МЛС 2019
Коламбус Кру
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Мэйпфре
Сиэтл Саундерс
22
Гастон
Сауро
33
JJ
Williams
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
11
Смит
Брэд
75
Danny
Leyva
16
Alex
Roldan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 JJ WilliamsНападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Eduardo SosaНападающий
-
-
18 Robson XIV
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
- Полузащитник
-
75 Danny LeyvaПолузащитник
-
16 Alex RoldanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =1 -13Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед
Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс
Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Сиэтл Саундерс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Сиэтл Саундерс 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Коламбус Кру МЛС Сиэтл Саундерс 6:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Коламбус Кру Открытый Кубок Коламбус Кру 0:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|10
|5
|5
|37 - 26
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|1:1
|21
|9
|4
|8
|25 - 32
|31
|4.
|Нью-Йорк Сити
|16
|7
|8
|1
|30 - 19
|29
|5.
|Атланта Юнайтед
|18
|9
|2
|7
|24 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|8
|3
|7
|30 - 24
|27
|7.
|Торонто
|19
|6
|5
|8
|30 - 33
|23
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|5
|8
|22 - 36
|23
|9.
|Чикаго Файр
|19
|5
|7
|7
|31 - 28
|22
|10.
|Орландо Сити
|18
|6
|3
|9
|25 - 25
|21
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|20
|5
|3
|12
|16 - 28
|18
|12.
|Цинциннати
|0:0
|19
|3
|3
|13
|15 - 42
|12
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|18
|12
|4
|2
|44 - 15
|40
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19
|11
|1
|7
|26 - 22
|34
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|4.
|Даллас
|20
|8
|5
|7
|29 - 25
|29
|5.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|19
|8
|4
|7
|34 - 28
|28
|7.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|2
|8
|25 - 28
|26
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|7
|4
|7
|29 - 30
|25
|9.
|Портленд Тимберс
|16
|6
|2
|8
|25 - 28
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|4
|8
|7
|21 - 25
|20
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|7
|7
|28 - 34
|19
|12.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|4
|10
|29 - 38
|19
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