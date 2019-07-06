США: МЛС 2019
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Nippert Stadium
Хьюстон Динамо
32
Хойт
Джастин
14
Хагглунд
Ник
15
Крус
Аллан
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Крус АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Станко КалебЗащитник
- Полузащитник
-
19 Corben BoneПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Yoann Damet
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =2 -14Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити
Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +9 =2 -9Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|10
|5
|5
|37 - 26
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|1:1
|21
|9
|4
|8
|25 - 32
|31
|4.
|Нью-Йорк Сити
|16
|7
|8
|1
|30 - 19
|29
|5.
|Атланта Юнайтед
|18
|9
|2
|7
|24 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|8
|3
|7
|30 - 24
|27
|7.
|Торонто
|19
|6
|5
|8
|30 - 33
|23
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|5
|8
|22 - 36
|23
|9.
|Чикаго Файр
|19
|5
|7
|7
|31 - 28
|22
|10.
|Орландо Сити
|18
|6
|3
|9
|25 - 25
|21
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|20
|5
|3
|12
|16 - 28
|18
|12.
|Цинциннати
|0:0
|19
|3
|3
|13
|15 - 42
|12
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|18
|12
|4
|2
|44 - 15
|40
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19
|11
|1
|7
|26 - 22
|34
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|4.
|Даллас
|20
|8
|5
|7
|29 - 25
|29
|5.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|19
|8
|4
|7
|34 - 28
|28
|7.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|2
|8
|25 - 28
|26
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|7
|4
|7
|29 - 30
|25
|9.
|Портленд Тимберс
|16
|6
|2
|8
|25 - 28
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|4
|8
|7
|21 - 25
|20
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|7
|7
|28 - 34
|19
|12.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|4
|10
|29 - 38
|19
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