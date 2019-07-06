США: МЛС 2019

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Цинциннати
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0' 17'
18
Spencer
Richey
32
Хойт
Джастин
14
Хагглунд
Ник
2
Уостон
Кендаль
17
Депланье
Матье
15
Крус
Аллан
6
Бертоне
Леонардо
45
Ледесма
Эммануэль
24
Frankie
Amaya
31
Kekuta
Manneh
81
Rashawn
Dally
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
16
Kevin
Lacruz
III
3
Лундквист
Адам
5
Juan
Cabezas
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
27
Гарсия
Оскар
IV
11
Макнамара
Томас
9
Mauro
Manotas
Цинциннати
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити
Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 20 8 7 5 25 - 21 31
3. Монреаль Импакт 1:1 21 9 4 8 25 - 32 31
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 19 6 5 8 30 - 33 23
8. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 5 8 22 - 36 23
9. Чикаго Файр 19 5 7 7 31 - 28 22
10. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
11. Коламбус Кру 0:0 20 5 3 12 16 - 28 18
12. Цинциннати 0:0 19 3 3 13 15 - 42 12

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 12 4 2 44 - 15 40
2. Лос-Анджелес Гэлакси 19 11 1 7 26 - 22 34
3. Сиэтл Саундерс 0:0 19 8 6 5 27 - 24 30
4. Даллас 20 8 5 7 29 - 25 29
5. Хьюстон Динамо 0:0 18 8 4 6 26 - 22 28
6. Миннесота Юнайтед 1:1 19 8 4 7 34 - 28 28
7. Реал Солт-Лейк 18 8 2 8 25 - 28 26
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 7 4 7 29 - 30 25
9. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
10. Ванкувер Уайткэпс 19 4 8 7 21 - 25 20
11. Спортинг Канзас-Сити 18 4 7 7 28 - 34 19
12. Колорадо Рэпидс 19 5 4 10 29 - 38 19
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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