США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
2:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Сапуто
Миннесота Юнайтед
1:0
1' ГолAnthony Jackson-Hamel
1:1
9' ГолMason Toye
2:1
13' ГолRudy Camacho
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
28
Shamit
Shome
22
Райтала
Юкка
77
Chase
Gasper
13
Ethan
Finlay
23
Mason
Toye
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Санья БакариПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
-
22 Райтала ЮккаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
-
19 Браун ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Ken Krolicki
-
-
Главный тренер: Гард Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Chase GasperЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Mason ToyeНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
1'
9'
1:1
13'
2:1
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити
Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|10
|5
|5
|37 - 26
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|1:1
|21
|9
|4
|8
|25 - 32
|31
|4.
|Нью-Йорк Сити
|16
|7
|8
|1
|30 - 19
|29
|5.
|Атланта Юнайтед
|18
|9
|2
|7
|24 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|8
|3
|7
|30 - 24
|27
|7.
|Торонто
|19
|6
|5
|8
|30 - 33
|23
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|5
|8
|22 - 36
|23
|9.
|Чикаго Файр
|19
|5
|7
|7
|31 - 28
|22
|10.
|Орландо Сити
|18
|6
|3
|9
|25 - 25
|21
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|20
|5
|3
|12
|16 - 28
|18
|12.
|Цинциннати
|0:0
|19
|3
|3
|13
|15 - 42
|12
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|18
|12
|4
|2
|44 - 15
|40
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19
|11
|1
|7
|26 - 22
|34
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|4.
|Даллас
|20
|8
|5
|7
|29 - 25
|29
|5.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|19
|8
|4
|7
|34 - 28
|28
|7.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|2
|8
|25 - 28
|26
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|7
|4
|7
|29 - 30
|25
|9.
|Портленд Тимберс
|16
|6
|2
|8
|25 - 28
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|4
|8
|7
|21 - 25
|20
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|7
|7
|28 - 34
|19
|12.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|4
|10
|29 - 38
|19
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