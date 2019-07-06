США: МЛС 2019

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Монреаль Импакт
2:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
1' Гол
Anthony Jackson-Hamel
1:1
9' Гол
Mason Toye
2:1
13' Гол
Rudy Camacho
18'
1
Буш
Ивен
2
Кабрера
Виктор
5
Диалло
Закария
4
Rudy
Camacho
33
Санья
Бакари
6
Пьетт
Самуэль
28
Shamit
Shome
22
Райтала
Юкка
29
Mathieu
Choiniere
11
Anthony
Jackson-Hamel
8
Тайдер
Сафир
1
Манноне
Вито
4
Eric
Miller
15
Боксолл
Михаэл
14
Brent
Kallman
77
Chase
Gasper
12
Lawrence
Olum
20
Шуллер
Расмус
13
Ethan
Finlay
17
Collin
Martin
7
Молино
Кевин
23
Mason
Toye
Монреаль Импакт
3-4-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

1'
Anthony Jackson-Hamel
(Диалло Закария)
1:0
9'
1:1
Mason Toye
(Молино Кевин)
13'
Rudy Camacho
2:1

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити
Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 20 8 7 5 25 - 21 31
3. Монреаль Импакт 1:1 21 9 4 8 25 - 32 31
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 19 6 5 8 30 - 33 23
8. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 5 8 22 - 36 23
9. Чикаго Файр 19 5 7 7 31 - 28 22
10. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
11. Коламбус Кру 0:0 20 5 3 12 16 - 28 18
12. Цинциннати 0:0 19 3 3 13 15 - 42 12

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 12 4 2 44 - 15 40
2. Лос-Анджелес Гэлакси 19 11 1 7 26 - 22 34
3. Сиэтл Саундерс 0:0 19 8 6 5 27 - 24 30
4. Даллас 20 8 5 7 29 - 25 29
5. Хьюстон Динамо 0:0 18 8 4 6 26 - 22 28
6. Миннесота Юнайтед 1:1 19 8 4 7 34 - 28 28
7. Реал Солт-Лейк 18 8 2 8 25 - 28 26
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 7 4 7 29 - 30 25
9. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
10. Ванкувер Уайткэпс 19 4 8 7 21 - 25 20
11. Спортинг Канзас-Сити 18 4 7 7 28 - 34 19
12. Колорадо Рэпидс 19 5 4 10 29 - 38 19
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Rudy Camacho бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Mason Toye бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Anthony Jackson-Hamel бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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