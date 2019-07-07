США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес
4:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
5' Гол
Рейна Йорди
7' Желтая карточка
Годой Эрик
1:1
35' Гол в свои ворота
Роуз Энди
2:1
42' Гол
Диоманде Адама
3:1
46' Гол
Кайе Марк-Энтони
48' Желтая карточка
Рейна Йорди
64'
23
Pablo
Sisniega
27
Tristan
Blackmon
5
Якович
Деян
4
Eddie
Segura
13
Mohammed
El
Monir
II
14
Кайе
Марк-Энтони
20
Eduard
Atuesta
24
Lee
Nguyen
10
Вела
Карлос
99
Диоманде
Адама
9
Diego
Rossi
16
Крепо
Максим
28
Jakob
Nerwinski
22
Годой
Эрик
2
Хенри
Донил
15
Роуз
Энди
46
Brett
Levis
4
Хван
Ин-Беом
6
Эрисе
Йон
31
Тейберт
Расселл
7
Венуто
29
Рейна
Йорди
Лос-Анджелес
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
5-3-2

Ход матча

5'
0:1
Рейна Йорди
(Эрисе Йон)
7'
 
Годой Эрик
35'
Роуз Энди
1:1
42'
Диоманде Адама
(Вела Карлос)
2:1
46'
Кайе Марк-Энтони
(Tristan Blackmon)
3:1
48'
 
Рейна Йорди
56'
 
Монтеро Фреди
Венуто
62'
Rodolfo Zelaya
Диоманде Адама
 

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ванкувер Уайткэпс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 20 8 7 5 25 - 21 31
3. Монреаль Импакт 21 9 3 9 26 - 34 30
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 19 6 5 8 30 - 33 23
8. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 5 8 22 - 36 23
9. Чикаго Файр 20 5 7 8 31 - 29 22
10. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
11. Коламбус Кру 20 5 2 13 17 - 30 17
12. Цинциннати 19 4 2 13 18 - 44 14

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 4:1 19 13 4 2 48 - 16 43
2. Лос-Анджелес Гэлакси 19 11 1 7 26 - 22 34
3. Сиэтл Саундерс 19 9 5 5 29 - 25 32
4. Миннесота Юнайтед 19 9 3 7 36 - 29 30
5. Даллас 20 8 5 7 29 - 25 29
6. Хьюстон Динамо 18 8 3 7 28 - 25 27
7. Реал Солт-Лейк 0:0 19 8 3 8 25 - 28 27
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 19 7 5 7 29 - 30 26
9. Спортинг Канзас-Сити 19 5 7 7 29 - 34 22
10. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
11. Ванкувер Уайткэпс 1:4 20 4 8 8 22 - 29 20
12. Колорадо Рэпидс 19 5 4 10 29 - 38 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    ГООООООООЛ - Роуз Энди очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    7'
    Годой Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Рейна Йорди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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