США: МЛС 2019
Лос-Анджелес
4:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Banc of California Stadium
Ванкувер Уайткэпс
0:1
5' ГолРейна Йорди
7' Желтая карточкаГодой Эрик
1:1
35' Гол в свои воротаРоуз Энди
2:1
42' ГолДиоманде Адама
3:1
46' ГолКайе Марк-Энтони
48' Желтая карточкаРейна Йорди
24
Lee
Nguyen
10
Вела
Карлос
16
Крепо
Максим
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
46
Brett
Levis
7
Венуто
29
Рейна
Йорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Joshua PerezПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
-
46 Brett LevisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ВенутоНападающий
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Zac MacMathВратарь
-
23 Саттер СкоттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Victor II
-
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
Ход матча
5'
0:1
7'
35'
1:1
42'
2:1
46'
48'
56'
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +14 =4 -2Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ванкувер Уайткэпс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|10
|5
|5
|37 - 26
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|21
|9
|3
|9
|26 - 34
|30
|4.
|Нью-Йорк Сити
|16
|7
|8
|1
|30 - 19
|29
|5.
|Атланта Юнайтед
|18
|9
|2
|7
|24 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|8
|3
|7
|30 - 24
|27
|7.
|Торонто
|19
|6
|5
|8
|30 - 33
|23
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|5
|8
|22 - 36
|23
|9.
|Чикаго Файр
|20
|5
|7
|8
|31 - 29
|22
|10.
|Орландо Сити
|18
|6
|3
|9
|25 - 25
|21
|11.
|Коламбус Кру
|20
|5
|2
|13
|17 - 30
|17
|12.
|Цинциннати
|19
|4
|2
|13
|18 - 44
|14
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|4:1
|19
|13
|4
|2
|48 - 16
|43
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19
|11
|1
|7
|26 - 22
|34
|3.
|Сиэтл Саундерс
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|4.
|Миннесота Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|36 - 29
|30
|5.
|Даллас
|20
|8
|5
|7
|29 - 25
|29
|6.
|Хьюстон Динамо
|18
|8
|3
|7
|28 - 25
|27
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|19
|8
|3
|8
|25 - 28
|27
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|19
|7
|5
|7
|29 - 30
|26
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|5
|7
|7
|29 - 34
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|16
|6
|2
|8
|25 - 28
|20
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:4
|20
|4
|8
|8
|22 - 29
|20
|12.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|4
|10
|29 - 38
|19
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