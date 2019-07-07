США: МЛС 2019
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Avaya Stadium
Реал Солт-Лейк
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
93
Judson
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
20
Erik
Holt
13
Nick
Besler
17
Corey
Baird
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
93 JudsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Paul Marie
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
-
12 Леннон БруксЗащитник
-
20 Erik HoltЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdНападающий
- Запасные игроки
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =2 -10Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|10
|5
|5
|37 - 26
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|21
|9
|3
|9
|26 - 34
|30
|4.
|Нью-Йорк Сити
|16
|7
|8
|1
|30 - 19
|29
|5.
|Атланта Юнайтед
|18
|9
|2
|7
|24 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|8
|3
|7
|30 - 24
|27
|7.
|Торонто
|19
|6
|5
|8
|30 - 33
|23
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|5
|8
|22 - 36
|23
|9.
|Чикаго Файр
|20
|5
|7
|8
|31 - 29
|22
|10.
|Орландо Сити
|18
|6
|3
|9
|25 - 25
|21
|11.
|Коламбус Кру
|20
|5
|2
|13
|17 - 30
|17
|12.
|Цинциннати
|19
|4
|2
|13
|18 - 44
|14
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|4:1
|19
|13
|4
|2
|48 - 16
|43
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19
|11
|1
|7
|26 - 22
|34
|3.
|Сиэтл Саундерс
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|4.
|Миннесота Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|36 - 29
|30
|5.
|Даллас
|20
|8
|5
|7
|29 - 25
|29
|6.
|Хьюстон Динамо
|18
|8
|3
|7
|28 - 25
|27
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|19
|8
|3
|8
|25 - 28
|27
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|19
|7
|5
|7
|29 - 30
|26
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|5
|7
|7
|29 - 34
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|16
|6
|2
|8
|25 - 28
|20
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:4
|20
|4
|8
|8
|22 - 29
|20
|12.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|4
|10
|29 - 38
|19
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