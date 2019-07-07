США: МЛС 2019

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Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0' 66'
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
23
Юнгвирт
Флориан
27
Лопес
Маркос
IV
93
Judson
14
Jackson
Yueill
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
11
Казаишвили
Валерий
8
Вондоловски
Крис
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
20
Erik
Holt
30
Сильва
Марсело
4
Donny
Toia
22
Aaron
Herrera
13
Nick
Besler
5
Бекерман
Кайл
8
Крейлах
Дамир
7
Саварино
Джефферсон
17
Corey
Baird
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
5-4-1

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 20 8 7 5 25 - 21 31
3. Монреаль Импакт 21 9 3 9 26 - 34 30
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 19 6 5 8 30 - 33 23
8. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 5 8 22 - 36 23
9. Чикаго Файр 20 5 7 8 31 - 29 22
10. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
11. Коламбус Кру 20 5 2 13 17 - 30 17
12. Цинциннати 19 4 2 13 18 - 44 14

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 4:1 19 13 4 2 48 - 16 43
2. Лос-Анджелес Гэлакси 19 11 1 7 26 - 22 34
3. Сиэтл Саундерс 19 9 5 5 29 - 25 32
4. Миннесота Юнайтед 19 9 3 7 36 - 29 30
5. Даллас 20 8 5 7 29 - 25 29
6. Хьюстон Динамо 18 8 3 7 28 - 25 27
7. Реал Солт-Лейк 0:0 19 8 3 8 25 - 28 27
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 19 7 5 7 29 - 30 26
9. Спортинг Канзас-Сити 19 5 7 7 29 - 34 22
10. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
11. Ванкувер Уайткэпс 1:4 20 4 8 8 22 - 29 20
12. Колорадо Рэпидс 19 5 4 10 29 - 38 19
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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