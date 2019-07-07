Швеция: Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Oestgoetaporten
Хеккен
1:0
11' ГолЛарссон Джордан
17' Желтая карточкаФранссон Александер
21
Терн
Симон
10
Скрабб
Симон
22
Тойвио
Йоона
10
Паулиньо
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Паулиньо IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Kwame Kizito
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +8 =7 -5Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна
Хеккен Последние 20 матчей: +11 =5 -4Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 7
Хеккен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 9
Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 10
|34
|2.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|17 - 11
|28
|3.
|Юргорден
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|4.
|Гётеборг
|14
|7
|4
|3
|22 - 13
|25
|5.
|Хеккен
|0:1
|14
|7
|3
|4
|19 - 11
|24
|6.
|Норрчёпинг
|1:0
|15
|6
|6
|3
|21 - 16
|24
|7.
|Хаммарбю
|3:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|8.
|Эльфсборг
|13
|4
|5
|4
|17 - 19
|17
|9.
|Сириус
|14
|5
|2
|7
|18 - 22
|17
|10.
|Эстерсунд
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|11.
|Эребру
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Хельсинборг
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|13.
|Кальмар
|14
|2
|7
|5
|10 - 15
|13
|14.
|Сундсвалль
|15
|2
|5
|8
|16 - 22
|11
|15.
|Фалькенберг
|0:3
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|1
|4
|8
|9 - 23
|7
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