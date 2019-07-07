Швеция: Аллсвенскан 2019

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Норрчёпинг
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Хеккен
0'
1:0
11' Гол
Ларссон Джордан
17' Желтая карточка
Франссон Александер
28'
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
8
Тораринссон
Гудмундур
10
Скрабб
Симон
11
Ларссон
Джордан
5
Нюман
Кристоффер
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
17
Берггрен
Густав
11
Мохаммед
Насиру
19
Daleho
Irandust
10
Паулиньо
II
9
Еремеефф
Александер
Норрчёпинг
3-5-2
Хеккен
4-2-3-1

Ход матча

11'
Ларссон Джордан
(Скрабб Симон)
1:0
17'
Франссон Александер
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна
Хеккен Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 7
Хеккен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 9
Хеккен 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 27 - 10 34
2. АИК 15 8 4 3 17 - 11 28
3. Юргорден 13 8 3 2 23 - 10 27
4. Гётеборг 14 7 4 3 22 - 13 25
5. Хеккен 0:1 14 7 3 4 19 - 11 24
6. Норрчёпинг 1:0 15 6 6 3 21 - 16 24
7. Хаммарбю 3:0 14 6 4 4 23 - 18 22
8. Эльфсборг 13 4 5 4 17 - 19 17
9. Сириус 14 5 2 7 18 - 22 17
10. Эстерсунд 14 3 7 4 14 - 19 16
11. Эребру 14 4 2 8 16 - 23 14
12. Хельсинборг 13 3 4 6 13 - 19 13
13. Кальмар 14 2 7 5 10 - 15 13
14. Сундсвалль 15 2 5 8 16 - 22 11
15. Фалькенберг 0:3 14 2 4 8 11 - 25 10
16. АФК Эскильстуна 13 1 4 8 9 - 23 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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