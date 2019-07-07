Финляндия: Вейккауслига 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2019
Ильвес
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
9' Пенальти
Lauri Ala-Myllymaeki
21' Желтая карточка
Joonas Sundman
30'
1
Mika
Hilander
4
Аспегрен
Фелипе
13
Менса
Баба
16
Миеттунен
Тату
60
Адди
Дэвид
8
Iiro
Jaervinen
14
Tuure
Siira
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
6
Ойяла
Матиас
25
Emile
Paul
Tendeng
26
Fofana
Tiemoko
33
Аксалу
Михкель
5
Хатакка
Дани
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
16
Joonas
Sundman
11
Олейник
Денис
58
Хетемай
Мехмет
8
Ерёменко
Сергей
6
Jude
Ekow
Arthur
10
Billy
Ions
77
Акофф
Дион
Ильвес
СЯК Сейнайоки

Ход матча

9'
Lauri Ala-Myllymaeki
1:0
21'
 
Joonas Sundman

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: +14 =5 -1
ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 4:2 Коккола ПВ Мариехамн 0:2 Ильвес Интер Турку 2:3 Ильвес
КуПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:0 Мариехамн Коккола ПВ 2:3 Ильвес РоПС 0:1 Ильвес Ильвес 1:1 Хонка ХИК 0:0 Ильвес Ильвес 1:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес Ильвес 0:0 ВПС Коккола ПВ 0:2 Ильвес Хонка 1:1 Ильвес КТП 0:2 Ильвес Ильвес 3:0 ВПС Коккола ПВ 1:2 Ильвес Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 РоПС
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +5 =8 -7
СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки
СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
СЯК Сейнайоки: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 2:3 Ильвес Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:3 Ильвес Вейккауслига
Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 Ильвес Вейккауслига СЯК Сейнайоки 4:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:2 Ильвес Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес Кубок лиги СЯК Сейнайоки 2:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес Товарищеские матчи Ильвес 1:3 СЯК Сейнайоки Икконен СЯК Сейнайоки 1:2 Ильвес Икконен Ильвес 2:4 СЯК Сейнайоки Икконен
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 1:0 13 8 4 1 16 - 7 28
2. КуПС 15 7 5 3 25 - 19 26
3. ХИК 16 6 7 3 18 - 16 25
4. Хонка 14 7 3 4 20 - 16 24
5. Интер Турку 15 7 3 5 27 - 19 24
6. СЯК Сейнайоки 0:1 14 5 5 4 13 - 12 20
7. Мариехамн 13 5 3 5 20 - 16 18
8. ХИФК 13 3 6 4 10 - 11 15
9. Лахти 14 3 6 5 13 - 18 15
10. РоПС 15 4 3 8 10 - 17 15
11. Коккола ПВ 14 2 4 8 11 - 25 10
12. ВПС 14 0 7 7 12 - 19 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Lauri Ala-Myllymaeki из команды Ильвес забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...