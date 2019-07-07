Финляндия: Вейккауслига 2019
Ильвес
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Таммела
СЯК Сейнайоки
1:0
9' ПенальтиLauri Ala-Myllymaeki
21' Желтая карточкаJoonas Sundman
13
Менса
Баба
60
Адди
Дэвид
14
Tuure
Siira
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
10
Billy
Ions
77
Акофф
Дион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
-
60 Адди ДэвидЗащитник
- Полузащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Tariq Kazi
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кадио ДидьеЗащитник
-
30 Надсон ЖозеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Billy IonsНападающий
-
77 Акофф ДионНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Эльхи ТреворЗащитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alexei Eremenko
Ход матча
9'
21'
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: +14 =5 -1ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 4:2 Коккола ПВ Мариехамн 0:2 Ильвес Интер Турку 2:3 Ильвес
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +5 =8 -7СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки
СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
СЯК Сейнайоки: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 Ильвес Вейккауслига СЯК Сейнайоки 4:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:2 Ильвес Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес Кубок лиги СЯК Сейнайоки 2:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес Товарищеские матчи Ильвес 1:3 СЯК Сейнайоки Икконен СЯК Сейнайоки 1:2 Ильвес Икконен Ильвес 2:4 СЯК Сейнайоки Икконен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|1:0
|13
|8
|4
|1
|16 - 7
|28
|2.
|КуПС
|15
|7
|5
|3
|25 - 19
|26
|3.
|ХИК
|16
|6
|7
|3
|18 - 16
|25
|4.
|Хонка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|5.
|Интер Турку
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|6.
|СЯК Сейнайоки
|0:1
|14
|5
|5
|4
|13 - 12
|20
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|3
|5
|20 - 16
|18
|8.
|ХИФК
|13
|3
|6
|4
|10 - 11
|15
|9.
|Лахти
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|10.
|РоПС
|15
|4
|3
|8
|10 - 17
|15
|11.
|Коккола ПВ
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|12.
|ВПС
|14
|0
|7
|7
|12 - 19
|7
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