Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хаммарбю
3:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Фалькенберг
25
Davor
Blazevic
2
Сандберг
Симон
77
Матс
Солхеим
5
Фельман
Давид
3
Видгрен
Деннис
8
Андерсен
Йеппе
40
Джурджич
Никола
6
Боянич
Дарьян
22
Танкович
Муамер
17
Кьяртанссон
Видар
20
Качаниклич
Алекс
16
Hampus
Nilsson
21
Mahmut
Ozen
14
Карлссон
Пер
I
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
24
Веде
Антон
22
Бьёркенгрен
Йон
11
Robin
Oestlind
12
Кристоффер
Карлссон
15
Погребняк
Кирилл
Хаммарбю
4-3-3
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

8'
Качаниклич Алекс
(Джурджич Никола)
1:0
13'
Кьяртанссон Видар
2:0
18'
Джурджич Никола
(Качаниклич Алекс)
3:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Линчёпинг Сити Юргорден 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 Далкурд Эскильсминне 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг
Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Хаммарбю 0:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:2 Фалькенберг Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 0:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 27 - 10 34
2. АИК 15 8 4 3 17 - 11 28
3. Юргорден 13 8 3 2 23 - 10 27
4. Гётеборг 14 7 4 3 22 - 13 25
5. Хеккен 0:1 14 7 3 4 19 - 11 24
6. Норрчёпинг 1:0 15 6 6 3 21 - 16 24
7. Хаммарбю 3:0 14 6 4 4 23 - 18 22
8. Эльфсборг 13 4 5 4 17 - 19 17
9. Сириус 14 5 2 7 18 - 22 17
10. Эстерсунд 14 3 7 4 14 - 19 16
11. Эребру 14 4 2 8 16 - 23 14
12. Хельсинборг 13 3 4 6 13 - 19 13
13. Кальмар 14 2 7 5 10 - 15 13
14. Сундсвалль 15 2 5 8 16 - 22 11
15. Фалькенберг 0:3 14 2 4 8 11 - 25 10
16. АФК Эскильстуна 13 1 4 8 9 - 23 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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