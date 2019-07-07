Швеция: Аллсвенскан 2019
Хаммарбю
3:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Теле2 Арена
Фалькенберг
1:0
8' ГолКачаниклич Алекс
2:0
13' ГолКьяртанссон Видар
3:0
18' ГолДжурджич Никола
77
Матс
Солхеим
21
Mahmut
Ozen
24
Веде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Матс СолхеимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Aimar Sher
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
8'
13'
18'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Линчёпинг Сити Юргорден 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 Далкурд Эскильсминне 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =5 -11Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг
Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 10
|34
|2.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|17 - 11
|28
|3.
|Юргорден
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|4.
|Гётеборг
|14
|7
|4
|3
|22 - 13
|25
|5.
|Хеккен
|0:1
|14
|7
|3
|4
|19 - 11
|24
|6.
|Норрчёпинг
|1:0
|15
|6
|6
|3
|21 - 16
|24
|7.
|Хаммарбю
|3:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|8.
|Эльфсборг
|13
|4
|5
|4
|17 - 19
|17
|9.
|Сириус
|14
|5
|2
|7
|18 - 22
|17
|10.
|Эстерсунд
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|11.
|Эребру
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Хельсинборг
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|13.
|Кальмар
|14
|2
|7
|5
|10 - 15
|13
|14.
|Сундсвалль
|15
|2
|5
|8
|16 - 22
|11
|15.
|Фалькенберг
|0:3
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|1
|4
|8
|9 - 23
|7
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