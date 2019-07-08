Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
0:0
Перерыв

Стадион:
Хельсинборг
0'
20' Желтая карточка
Gustav Henriksson
0:0
21' Не забитый пенальти
Гранквист Андреас
37' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
45' Желтая карточка
Цибицки Павел
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
5
Gustav
Henriksson
20
Simon
Strand
19
Kevin
Kabran
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
8
Холмен
Самуэль
9
Цибицки
Павел
17
Фрик
Пер
25
Kalle
Joelsson
57
Marcus
Holgersson
3
Ливерстам
Фредрик
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
14
Абубакари
Мохаммед
6
Андреас
Ландгрен
7
Рандруп
Андерс
20
Вандерсон
ду
Карму
15
Max
Svensson
8
Mamudu
Moro
Эльфсборг
4-5-1
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

20'
Gustav Henriksson
 
21'
0:0
Гранквист Андреас
37'
 
Абубакари Мохаммед
45'
Цибицки Павел
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг
Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг
АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Хельсинборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Хельсинборг 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эльфсборг Кубок Швеции Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Эльфсборг Шведский кубок Эльфсборг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 27 - 10 34
2. Юргорден 0:0 14 8 4 2 23 - 10 28
3. АИК 15 8 4 3 17 - 11 28
4. Гётеборг 14 7 4 3 22 - 13 25
5. Хеккен 14 7 3 4 20 - 12 24
6. Норрчёпинг 15 6 6 3 22 - 17 24
7. Хаммарбю 14 6 4 4 26 - 20 22
8. Эльфсборг 0:0 14 4 6 4 17 - 19 18
9. Сириус 14 5 2 7 18 - 22 17
10. Эстерсунд 14 3 7 4 14 - 19 16
11. Эребру 14 4 2 8 16 - 23 14
12. Хельсинборг 0:0 14 3 5 6 13 - 19 14
13. Кальмар 14 2 7 5 10 - 15 13
14. Сундсвалль 15 2 5 8 16 - 22 11
15. Фалькенберг 14 2 4 8 13 - 28 10
16. АФК Эскильстуна 0:0 14 1 5 8 9 - 23 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Цибицки Павел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Абубакари Мохаммед получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    ПРОМАХ - Гранквист Андреас бьет пенальти, но не забивает!
  • Желтая карточка
    20'
    Gustav Henriksson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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