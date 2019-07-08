Швеция: Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
0:0
Перерыв
Стадион: Boraas Arena
Хельсинборг
20' Желтая карточкаGustav Henriksson
0:0
21' Не забитый пенальтиГранквист Андреас
37' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
45' Желтая карточкаЦибицки Павел
20
Simon
Strand
19
Kevin
Kabran
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
-
19 Kevin KabranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
31 Tim Roenning
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Бенью КандайПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
36 Noel Mbo
-
Главный тренер: Henrik Larsson
Ход матча
21'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =6 -6Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг
Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг
АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Хельсинборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Хельсинборг 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эльфсборг Кубок Швеции Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Эльфсборг Шведский кубок Эльфсборг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 10
|34
|2.
|Юргорден
|0:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 10
|28
|3.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|17 - 11
|28
|4.
|Гётеборг
|14
|7
|4
|3
|22 - 13
|25
|5.
|Хеккен
|14
|7
|3
|4
|20 - 12
|24
|6.
|Норрчёпинг
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|7.
|Хаммарбю
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|14
|4
|6
|4
|17 - 19
|18
|9.
|Сириус
|14
|5
|2
|7
|18 - 22
|17
|10.
|Эстерсунд
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|11.
|Эребру
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Хельсинборг
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|13.
|Кальмар
|14
|2
|7
|5
|10 - 15
|13
|14.
|Сундсвалль
|15
|2
|5
|8
|16 - 22
|11
|15.
|Фалькенберг
|14
|2
|4
|8
|13 - 28
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|14
|1
|5
|8
|9 - 23
|8
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