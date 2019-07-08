Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Юргорден
0'
12' Желтая карточка
Felix Michel
48'
1
Ole
Soederberg
19
Felix
Michel
6
Бьоркман
Йеспер
12
Mehmed
Dresevic
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
17
Ismet
Lushaku
3
Kadir
Hodzic
5
Gustav
Jarl
16
Samuel
Nnamani
8
Ousmane
Camara
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
8
Уокер
Кевин
9
Радетинац
Харис
77
Mohamed
Turay
11
Ринг
Джонатан
АФК Эскильстуна
3-4-3
Юргорден
4-3-3

Ход матча

12'
Felix Michel
 
39'
 
Аугустинссон Йонатан
Ларссон Якоб

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна
Юргорден Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд
Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Юргорден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Товарищеские матчи АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 27 - 10 34
2. Юргорден 0:0 14 8 4 2 23 - 10 28
3. АИК 15 8 4 3 17 - 11 28
4. Гётеборг 14 7 4 3 22 - 13 25
5. Хеккен 14 7 3 4 20 - 12 24
6. Норрчёпинг 15 6 6 3 22 - 17 24
7. Хаммарбю 14 6 4 4 26 - 20 22
8. Эльфсборг 0:0 14 4 6 4 17 - 19 18
9. Сириус 14 5 2 7 18 - 22 17
10. Эстерсунд 14 3 7 4 14 - 19 16
11. Эребру 14 4 2 8 16 - 23 14
12. Хельсинборг 0:0 14 3 5 6 13 - 19 14
13. Кальмар 14 2 7 5 10 - 15 13
14. Сундсвалль 15 2 5 8 16 - 22 11
15. Фалькенберг 14 2 4 8 13 - 28 10
16. АФК Эскильстуна 0:0 14 1 5 8 9 - 23 8
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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