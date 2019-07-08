Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Тунаваллен
Юргорден
12' Желтая карточкаFelix Michel
19
Felix
Michel
21
Раскай
Анель
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Felix MichelЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Adam Wiberg
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна
Юргорден Последние 20 матчей: +13 =3 -4Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд
Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Юргорден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 10
|34
|2.
|Юргорден
|0:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 10
|28
|3.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|17 - 11
|28
|4.
|Гётеборг
|14
|7
|4
|3
|22 - 13
|25
|5.
|Хеккен
|14
|7
|3
|4
|20 - 12
|24
|6.
|Норрчёпинг
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|7.
|Хаммарбю
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|14
|4
|6
|4
|17 - 19
|18
|9.
|Сириус
|14
|5
|2
|7
|18 - 22
|17
|10.
|Эстерсунд
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|11.
|Эребру
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Хельсинборг
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|13.
|Кальмар
|14
|2
|7
|5
|10 - 15
|13
|14.
|Сундсвалль
|15
|2
|5
|8
|16 - 22
|11
|15.
|Фалькенберг
|14
|2
|4
|8
|13 - 28
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|14
|1
|5
|8
|9 - 23
|8
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