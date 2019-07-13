США: МЛС 2019
Хьюстон Динамо
1:2
Второй тайм: 84'
Стадион: ББВА Компасс
Лос-Анджелес
1:0
4' ГолКиото Роммель
1:1
45' ГолДиоманде Адама
1:2
49' ГолДиоманде Адама
71' Желтая карточкаЯкович Деян
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
24
Lee
Nguyen
18
Joshua
Perez
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
-
18 Joshua PerezНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
4'
1:0
45'
1:1
49'
1:2
71'
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +9 =2 -9Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|6
|5
|39 - 28
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|27 - 23
|32
|3.
|Атланта Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|4.
|Монреаль Импакт
|21
|9
|3
|9
|26 - 34
|30
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|7
|8
|2
|30 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|6
|8
|24 - 38
|24
|8.
|Торонто
|19
|6
|5
|8
|30 - 33
|23
|9.
|Орландо Сити
|19
|6
|4
|9
|27 - 27
|22
|10.
|Чикаго Файр
|20
|5
|7
|8
|31 - 29
|22
|11.
|Коламбус Кру
|20
|5
|2
|13
|17 - 30
|17
|12.
|Цинциннати
|19
|4
|2
|13
|18 - 44
|14
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2:1
|20
|14
|4
|2
|52 - 17
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19
|11
|1
|7
|26 - 22
|34
|3.
|Сиэтл Саундерс
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|4.
|Миннесота Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|36 - 29
|30
|5.
|Даллас
|20
|8
|5
|7
|29 - 25
|29
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|19
|8
|4
|7
|30 - 30
|28
|7.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|19
|8
|3
|8
|29 - 27
|27
|8.
|Реал Солт-Лейк
|19
|8
|2
|9
|25 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|17
|7
|2
|8
|26 - 28
|23
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|5
|7
|7
|29 - 34
|22
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|4
|8
|8
|22 - 31
|20
|12.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|4
|10
|29 - 38
|19
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