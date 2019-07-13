США: МЛС 2019

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Хьюстон Динамо
1:2
Второй тайм: 84'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
4' Гол
Киото Роммель
1:1
45' Гол
Диоманде Адама
1:2
49' Гол
Диоманде Адама
71' Желтая карточка
Якович Деян
84'
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
22
Matias
Vera
10
Мартинес
Томас
27
Гарсия
Оскар
IV
17
Элис
Альберт
9
Mauro
Manotas
31
Киото
Роммель
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
27
Tristan
Blackmon
5
Якович
Деян
13
Mohammed
El
Monir
II
14
Кайе
Марк-Энтони
11
Вассел
Питер-Ли
24
Lee
Nguyen
18
Joshua
Perez
99
Диоманде
Адама
22
Rodolfo
Zelaya
Хьюстон Динамо
4-3-3
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

4'
Киото Роммель
(Мартинес Томас)
1:0
45'
1:1
Диоманде Адама
(Lee Nguyen)
46'
 
Latif Blessing
Вассел Питер-Ли
49'
1:2
Диоманде Адама
(Lee Nguyen)
55'
 
Diego Rossi
Rodolfo Zelaya
65'
Саласар Майкл
Mauro Manotas
 
71'
 
Якович Деян
73'
Макнамара Томас
Гарсия Оскар IV
 

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 6 5 39 - 28 36
2. Ди Си Юнайтед 21 8 8 5 27 - 23 32
3. Атланта Юнайтед 19 9 3 7 27 - 23 30
4. Монреаль Импакт 21 9 3 9 26 - 34 30
5. Нью-Йорк Сити 17 7 8 2 30 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 19 8 4 7 33 - 27 28
7. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 6 8 24 - 38 24
8. Торонто 19 6 5 8 30 - 33 23
9. Орландо Сити 19 6 4 9 27 - 27 22
10. Чикаго Файр 20 5 7 8 31 - 29 22
11. Коламбус Кру 20 5 2 13 17 - 30 17
12. Цинциннати 19 4 2 13 18 - 44 14

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 2:1 20 14 4 2 52 - 17 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 19 11 1 7 26 - 22 34
3. Сиэтл Саундерс 19 9 5 5 29 - 25 32
4. Миннесота Юнайтед 19 9 3 7 36 - 29 30
5. Даллас 20 8 5 7 29 - 25 29
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 8 4 7 30 - 30 28
7. Хьюстон Динамо 1:2 19 8 3 8 29 - 27 27
8. Реал Солт-Лейк 19 8 2 9 25 - 29 26
9. Портленд Тимберс 17 7 2 8 26 - 28 23
10. Спортинг Канзас-Сити 19 5 7 7 29 - 34 22
11. Ванкувер Уайткэпс 20 4 8 8 22 - 31 20
12. Колорадо Рэпидс 19 5 4 10 29 - 38 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Киото Роммель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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