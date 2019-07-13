США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес Гэлакси
1:3
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
2' Гол
Фельтшер Рольф
7' Желтая карточка
Tommy Thompson
31' Желтая карточка
Корона Джо
35' Желтая карточка
Шельвик Йорген
56' Желтая карточка
Judson
1:1
61' Гол
Казаишвили Валерий
1:2
64' Гол
Хюсен Дэнни
68' Желтая карточка
Лопес Маркос IV
1:3
85' Гол
Jackson Yueill
89' Желтая карточка
Ибрагимович Златан
90'+4
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
21
Гонсалес
Джанкарло
16
Шельвик
Йорген
14
Корона
Джо
8
Дос
Сантос
Хонатан
26
Efrain
Alvarez
11
Fabio
Alvarez
18
Антуна
Уриэль
9
Ибрагимович
Златан
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
23
Юнгвирт
Флориан
27
Лопес
Маркос
IV
93
Judson
14
Jackson
Yueill
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
11
Казаишвили
Валерий
8
Вондоловски
Крис
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

Ход матча

2'
Фельтшер Рольф
(Дос Сантос Хонатан)
1:0
7'
 
Tommy Thompson
31'
Корона Джо
 
35'
Шельвик Йорген
 
56'
 
Judson
61'
1:1
Казаишвили Валерий
(Jackson Yueill)
62'
 
Хюсен Дэнни
Вондоловски Крис
62'
 
Лима Ник
Tommy Thompson
64'
1:2
Хюсен Дэнни
(Казаишвили Валерий)
65'
Emil Cuello
Антуна Уриэль
 
68'
 
Лопес Маркос IV
69'
Emmanuel Okyere Boateng I
Fabio Alvarez
 
71'
 
Салинас Ши
Лопес Маркос IV
85'
1:3
Jackson Yueill
89'
Ибрагимович Златан
 
90'
David Romney
Стирс Дэниэл
 

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 6 5 39 - 28 36
2. Ди Си Юнайтед 21 8 8 5 27 - 23 32
3. Атланта Юнайтед 19 9 3 7 27 - 23 30
4. Монреаль Импакт 21 9 3 9 26 - 34 30
5. Нью-Йорк Сити 17 7 8 2 30 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 19 8 4 7 33 - 27 28
7. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 6 8 24 - 38 24
8. Торонто 19 6 5 8 30 - 33 23
9. Орландо Сити 19 6 4 9 27 - 27 22
10. Чикаго Файр 20 5 7 8 31 - 29 22
11. Коламбус Кру 20 5 2 13 17 - 30 17
12. Цинциннати 19 4 2 13 18 - 44 14

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 14 4 2 53 - 17 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 20 11 1 8 27 - 25 34
3. Сиэтл Саундерс 19 9 5 5 29 - 25 32
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
5. Миннесота Юнайтед 19 9 3 7 36 - 29 30
6. Даллас 20 8 5 7 29 - 25 29
7. Хьюстон Динамо 19 8 3 8 29 - 28 27
8. Реал Солт-Лейк 19 8 2 9 25 - 29 26
9. Портленд Тимберс 17 7 2 8 26 - 28 23
10. Спортинг Канзас-Сити 19 5 7 7 29 - 34 22
11. Ванкувер Уайткэпс 20 4 8 8 22 - 31 20
12. Колорадо Рэпидс 19 5 4 10 29 - 38 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Шельвик Йорген получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Корона Джо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Tommy Thompson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Фельтшер Рольф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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