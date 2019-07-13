США: МЛС 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
1:3
Конец матча
Стадион: Стубхуб Сентер
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
2' ГолФельтшер Рольф
7' Желтая карточкаTommy Thompson
31' Желтая карточкаКорона Джо
35' Желтая карточкаШельвик Йорген
56' Желтая карточкаJudson
1:1
61' ГолКазаишвили Валерий
1:2
64' ГолХюсен Дэнни
68' Желтая карточкаЛопес Маркос IV
1:3
85' ГолJackson Yueill
89' Желтая карточкаИбрагимович Златан
14
Корона
Джо
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
93
Judson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
-
22 Акинола АйоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ethan Zubak
-
27 Emil Cuello
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
93 JudsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Paul Marie
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
2'
31'
35'
56'
61'
64'
68'
85'
1:3
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =1 -8Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|6
|5
|39 - 28
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|27 - 23
|32
|3.
|Атланта Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|4.
|Монреаль Импакт
|21
|9
|3
|9
|26 - 34
|30
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|7
|8
|2
|30 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|6
|8
|24 - 38
|24
|8.
|Торонто
|19
|6
|5
|8
|30 - 33
|23
|9.
|Орландо Сити
|19
|6
|4
|9
|27 - 27
|22
|10.
|Чикаго Файр
|20
|5
|7
|8
|31 - 29
|22
|11.
|Коламбус Кру
|20
|5
|2
|13
|17 - 30
|17
|12.
|Цинциннати
|19
|4
|2
|13
|18 - 44
|14
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|14
|4
|2
|53 - 17
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|11
|1
|8
|27 - 25
|34
|3.
|Сиэтл Саундерс
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|5.
|Миннесота Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|36 - 29
|30
|6.
|Даллас
|20
|8
|5
|7
|29 - 25
|29
|7.
|Хьюстон Динамо
|19
|8
|3
|8
|29 - 28
|27
|8.
|Реал Солт-Лейк
|19
|8
|2
|9
|25 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|17
|7
|2
|8
|26 - 28
|23
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|5
|7
|7
|29 - 34
|22
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|4
|8
|8
|22 - 31
|20
|12.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|4
|10
|29 - 38
|19
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