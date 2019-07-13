Китай: Суперлига 2019

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Тянцзинь Цюаньцзянь
1:1
Перерыв

Стадион:
Шеньчжень
0'
0:1
31' Гол
John Mary
1:1
45' Гол
Renato III
1
Чжан
Лу
16
Dalun
Zheng
6
Shuai
Pei
4
Сон
Чжу-Хунь
18
Cheng
Zhang
8
Junsheng
Yao
2
Wei
Wu
III
26
Ляо
Лишэн
11
Renato
III
7
Alan
VI
9
Xu
Yang
I
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
4
Wei
Qiao
14
М'Бенге
Шейх
29
Dalong
Wang
42
Yeljan
Shinar
31
Yuanyi
Li
10
Сельнес
Оле
26
Qiang
Jin
3
Haidong
Lu
12
John
Mary
Тянцзинь Цюаньцзянь
4-3-3
Шеньчжень
5-4-1

Ход матча

31'
0:1
John Mary
(Yuanyi Li)
45'
Renato III
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье
Пекин Женьхе 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Taizhou Yuanda Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Цюаньцзянь 3:3 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шицзячжуан Шанхай Шэньхуа 2:3 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Цюаньцзянь 2:4 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь
Шеньчжень Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда
Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Пекин Женьхе 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Шеньчжень 1:1 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 3:1 Хэбей Форчун Шеньчжень 5:0 Харбин Итэн Шанхай Шэньсинь 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 3:1 Далянь Трансенд

Последние игры между собой

Тянцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шеньчжень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 17 15 0 2 37 - 12 45
2. Гуанчжоу Эвергранд 17 14 1 2 35 - 12 43
3. Шанхай СИПГ 2:0 17 14 1 2 33 - 13 43
4. Шаньдун Лунэн 17 8 4 5 30 - 19 28
5. Ухань Чжоэр 1:0 17 7 3 7 22 - 24 24
6. Чуньцинь Лифан 17 6 6 5 23 - 28 24
7. Далянь Ифан 17 6 5 6 25 - 25 23
8. Цзянсу Сунин 0:2 17 6 4 7 31 - 28 22
9. Тянцзинь Тэда 17 6 4 7 22 - 25 22
10. Гуанчжоу Фули 17 6 3 8 35 - 39 21
11. Хэнань Цзянье 17 5 5 7 22 - 28 20
12. Хэбей Форчун 17 4 4 9 18 - 27 16
13. Шеньчжень 1:1 17 3 5 9 14 - 24 14
14. Шанхай Шэньхуа 17 3 3 11 19 - 31 12
15. Пекин Женьхе 0:1 17 3 2 12 14 - 33 11
16. Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 17 1 8 8 20 - 32 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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