Китай: Суперлига 2019
Тянцзинь Цюаньцзянь
1:1
Перерыв
Стадион: Haihe Stadium
Шеньчжень
0:1
31' ГолJohn Mary
1:1
45' ГолRenato III
1
Чжан
Лу
16
Dalun
Zheng
18
Cheng
Zhang
26
Ляо
Лишэн
11
Renato
III
7
Alan
VI
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
4
Wei
Qiao
14
М'Бенге
Шейх
29
Dalong
Wang
31
Yuanyi
Li
10
Сельнес
Оле
26
Qiang
Jin
12
John
Mary
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
16 Dalun ZhengЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Cheng ZhangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
11 Renato IIIНападающий
-
7 Alan VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
44 Yi Liu
-
23 Yumiao Qian
-
32 Qibin Sun
-
Главный тренер: Choong-Kyun Park
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
15 Zhen GeЗащитник
-
4 Wei QiaoЗащитник
-
14 М'Бенге ШейхЗащитник
-
29 Dalong WangЗащитник
- Защитник
-
31 Yuanyi LiПолузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
26 Qiang JinПолузащитник
- Полузащитник
-
12 John MaryНападающий
- Запасные игроки
-
18 Цзю ЯньЗащитник
-
36 Tong WangЗащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
-
58 Baixu Xiang
-
13 Weilong Wang
-
16 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Хуан Рамон Лопес каро
Ход матча
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 20 матчей: +4 =8 -8Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье
Пекин Женьхе 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Taizhou Yuanda Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Цюаньцзянь 3:3 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шицзячжуан Шанхай Шэньхуа 2:3 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Цюаньцзянь 2:4 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь
Шеньчжень Последние 20 матчей: +6 =4 -10Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда
Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Пекин Женьхе 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Шеньчжень 1:1 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 3:1 Хэбей Форчун Шеньчжень 5:0 Харбин Итэн Шанхай Шэньсинь 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 3:1 Далянь Трансенд
Последние игры между собой
Тянцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шеньчжень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|17
|15
|0
|2
|37 - 12
|45
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|17
|14
|1
|2
|35 - 12
|43
|3.
|Шанхай СИПГ
|2:0
|17
|14
|1
|2
|33 - 13
|43
|4.
|Шаньдун Лунэн
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|5.
|Ухань Чжоэр
|1:0
|17
|7
|3
|7
|22 - 24
|24
|6.
|Чуньцинь Лифан
|17
|6
|6
|5
|23 - 28
|24
|7.
|Далянь Ифан
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|8.
|Цзянсу Сунин
|0:2
|17
|6
|4
|7
|31 - 28
|22
|9.
|Тянцзинь Тэда
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|10.
|Гуанчжоу Фули
|17
|6
|3
|8
|35 - 39
|21
|11.
|Хэнань Цзянье
|17
|5
|5
|7
|22 - 28
|20
|12.
|Хэбей Форчун
|17
|4
|4
|9
|18 - 27
|16
|13.
|Шеньчжень
|1:1
|17
|3
|5
|9
|14 - 24
|14
|14.
|Шанхай Шэньхуа
|17
|3
|3
|11
|19 - 31
|12
|15.
|Пекин Женьхе
|0:1
|17
|3
|2
|12
|14 - 33
|11
|16.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|1:1
|17
|1
|8
|8
|20 - 32
|11
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