Китай: Суперлига 2019

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Цзянсу Сунин
0:2
Перерыв

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
0:1
2' Гол
Халк Живанилдо
9' Красная карточка
Chongqiu Ye
0:2
17' Гол
Wei Zhang I
1
Chao
Gu
20
Abduhamit
Abdugheni
29
Палетта
Габриэль
2
Ли
Ан
5
Yun
Zhou
11
Се
Пэнфэй
30
Chongqiu
Ye
21
Чао
Хэ
33
Song
Wang
9
Эдер
Мартинс
10
Тейшейра
Алекс
1
Цзюнь-Лин
Янь
13
Чжэнь
Вэй
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
4
Шэньчао
Ван
20
Shiyuan
Yang
25
Ахмедов
Одил
2
Wei
Zhang
I
8
Оскар
дос
Сантос
10
Халк
Живанилдо
14
Ли
Шенглонг
Цзянсу Сунин
4-4-2
Шанхай СИПГ
3-4-1-2

Ход матча

2'
0:1
Халк Живанилдо
(Оскар дос Сантос)
9'
Chongqiu Ye
 
10'
 
Хуэй-Кан Цай
Shiyuan Yang
17'
0:2
Wei Zhang I

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Тянцзинь Тэда 2:1 Цзянсу Сунин Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Цзянсу Сунин 4:1 Пекин Женьхе
Шаньдун Лунэн 1:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шаньдун Лунэн Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 3:1 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 4:0 Хебей Элит Хэнань Цзянье 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Бэйцзин Гоань 3:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Ухань Чжоэр Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 3:2 Тянцзинь Тэда Цзянсу Сунин 4:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 3:2 Цзянсу Сунин
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе
Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 5:0 Ульсан Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Цзянсу Сунин: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
Шанхай СИПГ: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:0 Цзянсу Сунин Суперлига Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин Суперлига
Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 2:3 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Лига чемпионов АФК Цзянсу Сунин 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:4 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Шанхай СИПГ 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 4:1 Шанхай СИПГ Первая лига Китая Шанхай СИПГ 0:2 Цзянсу Сунин Первая лига Китая
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 17 15 0 2 37 - 12 45
2. Гуанчжоу Эвергранд 17 14 1 2 35 - 12 43
3. Шанхай СИПГ 2:0 17 14 1 2 33 - 13 43
4. Шаньдун Лунэн 17 8 4 5 30 - 19 28
5. Ухань Чжоэр 1:0 17 7 3 7 22 - 24 24
6. Чуньцинь Лифан 17 6 6 5 23 - 28 24
7. Далянь Ифан 17 6 5 6 25 - 25 23
8. Цзянсу Сунин 0:2 17 6 4 7 31 - 28 22
9. Тянцзинь Тэда 17 6 4 7 22 - 25 22
10. Гуанчжоу Фули 17 6 3 8 35 - 39 21
11. Хэнань Цзянье 17 5 5 7 22 - 28 20
12. Хэбей Форчун 17 4 4 9 18 - 27 16
13. Шеньчжень 1:1 17 3 5 9 14 - 24 14
14. Шанхай Шэньхуа 17 3 3 11 19 - 31 12
15. Пекин Женьхе 0:1 17 3 2 12 14 - 33 11
16. Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 17 1 8 8 20 - 32 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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