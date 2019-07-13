Китай: Суперлига 2019
Цзянсу Сунин
0:2
Перерыв
Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
Шанхай СИПГ
0:1
2' ГолХалк Живанилдо
9' Красная карточкаChongqiu Ye
0:2
17' ГолWei Zhang I
1
Chao
Gu
2
Ли
Ан
5
Yun
Zhou
11
Се
Пэнфэй
30
Chongqiu
Ye
21
Чао
Хэ
33
Song
Wang
13
Чжэнь
Вэй
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
20
Shiyuan
Yang
25
Ахмедов
Одил
14
Ли
Шенглонг
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
5 Yun ZhouЗащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
-
30 Chongqiu YeПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чжан ЯньВратарь
- Защитник
-
17 Jing LuoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Tianyi Gao
-
Главный тренер: Космин Олароиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Запасные игроки
-
34 Wei ChenВратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
-
37 Binbin Chen
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
2'
9'
17'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: +8 =4 -8Тянцзинь Тэда 2:1 Цзянсу Сунин Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Цзянсу Сунин 4:1 Пекин Женьхе
Шаньдун Лунэн 1:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шаньдун Лунэн Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 3:1 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 4:0 Хебей Элит Хэнань Цзянье 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Бэйцзин Гоань 3:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Ухань Чжоэр Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 3:2 Тянцзинь Тэда Цзянсу Сунин 4:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 3:2 Цзянсу Сунин
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +14 =5 -1Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе
Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 5:0 Ульсан Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Цзянсу Сунин: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
Шанхай СИПГ: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 2:3 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Лига чемпионов АФК Цзянсу Сунин 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:4 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Шанхай СИПГ 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 4:1 Шанхай СИПГ Первая лига Китая Шанхай СИПГ 0:2 Цзянсу Сунин Первая лига Китая
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|17
|15
|0
|2
|37 - 12
|45
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|17
|14
|1
|2
|35 - 12
|43
|3.
|Шанхай СИПГ
|2:0
|17
|14
|1
|2
|33 - 13
|43
|4.
|Шаньдун Лунэн
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|5.
|Ухань Чжоэр
|1:0
|17
|7
|3
|7
|22 - 24
|24
|6.
|Чуньцинь Лифан
|17
|6
|6
|5
|23 - 28
|24
|7.
|Далянь Ифан
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|8.
|Цзянсу Сунин
|0:2
|17
|6
|4
|7
|31 - 28
|22
|9.
|Тянцзинь Тэда
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|10.
|Гуанчжоу Фули
|17
|6
|3
|8
|35 - 39
|21
|11.
|Хэнань Цзянье
|17
|5
|5
|7
|22 - 28
|20
|12.
|Хэбей Форчун
|17
|4
|4
|9
|18 - 27
|16
|13.
|Шеньчжень
|1:1
|17
|3
|5
|9
|14 - 24
|14
|14.
|Шанхай Шэньхуа
|17
|3
|3
|11
|19 - 31
|12
|15.
|Пекин Женьхе
|0:1
|17
|3
|2
|12
|14 - 33
|11
|16.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|1:1
|17
|1
|8
|8
|20 - 32
|11
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