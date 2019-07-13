Швеция: Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Гётеборг
33
Юза
Тибор
20
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Аффан АминНападающий
-
-
23 Emil Holm
-
-
31 Tom Amos
-
-
34 Adil Titi
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
30 Владение мячом, % 70
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =5 -11Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг
АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру
Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Гётеборг: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 10
|34
|2.
|АИК
|1:0
|16
|9
|4
|3
|18 - 11
|31
|3.
|Юргорден
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|4.
|Гётеборг
|0:0
|15
|7
|5
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Хеккен
|14
|7
|3
|4
|20 - 12
|24
|6.
|Норрчёпинг
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|7.
|Хаммарбю
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|8.
|Эльфсборг
|0:1
|15
|4
|6
|5
|18 - 21
|18
|9.
|Сириус
|14
|5
|2
|7
|18 - 22
|17
|10.
|Эстерсунд
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|11.
|Эребру
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Хельсинборг
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|13.
|Кальмар
|14
|2
|7
|5
|10 - 15
|13
|14.
|Сундсвалль
|15
|2
|5
|8
|16 - 22
|11
|15.
|Фалькенберг
|0:0
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|16.
|АФК Эскильстуна
|14
|1
|5
|8
|10 - 24
|8
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