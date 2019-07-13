Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Гётеборг
0' 36'
16
Hampus
Nilsson
14
Карлссон
Пер
I
4
Юханссон
Карл
II
33
Юза
Тибор
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
22
Бьёркенгрен
Йон
11
Robin
Oestlind
15
Погребняк
Кирилл
20
Чибуйке
Джон
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
19
August
Erlingmark
7
Эрикссон
Себастьян
I
29
Вибе
Лассе
28
Alhassan
Yusuf
22
Хараишвили
Георгий
9
Robin
Soeder
Фалькенберг
4-4-2
Гётеборг
4-2-3-1

Ход матча

28'
 
Sargon Abraham
Вибе Лассе

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 30 Владение мячом, % 70

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг
АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру
Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Гётеборг: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Гётеборг 0:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Гётеборг 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Гётеборг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
Фалькенберг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Гётеборг Шведский кубок Фалькенберг 0:3 Гётеборг Шведский кубок
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 27 - 10 34
2. АИК 1:0 16 9 4 3 18 - 11 31
3. Юргорден 14 8 4 2 24 - 11 28
4. Гётеборг 0:0 15 7 5 3 22 - 13 26
5. Хеккен 14 7 3 4 20 - 12 24
6. Норрчёпинг 15 6 6 3 22 - 17 24
7. Хаммарбю 14 6 4 4 26 - 20 22
8. Эльфсборг 0:1 15 4 6 5 18 - 21 18
9. Сириус 14 5 2 7 18 - 22 17
10. Эстерсунд 14 3 7 4 14 - 19 16
11. Эребру 14 4 2 8 16 - 23 14
12. Хельсинборг 14 3 5 6 14 - 20 14
13. Кальмар 14 2 7 5 10 - 15 13
14. Сундсвалль 15 2 5 8 16 - 22 11
15. Фалькенберг 0:0 15 2 5 8 13 - 28 11
16. АФК Эскильстуна 14 1 5 8 10 - 24 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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