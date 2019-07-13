Швеция: Суперэттан 2019
10' Желтая карточкаЗе Витор
27
Kim
Skoglund
11
Зе
Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Kim SkoglundПолузащитник
-
11 Зе ВиторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Olle Edlund
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
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-
-
Ход матча
10'
Предыдущие игры
Фрей Последние 20 матчей: +5 =6 -9Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей
Мьельбю Последние 20 матчей: +10 =1 -9Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг
Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю
Последние игры между собой
Фрей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Мьельбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|15
|11
|3
|1
|29 - 13
|36
|2.
|Мьельбю
|0:0
|15
|8
|2
|5
|17 - 14
|26
|3.
|Браге
|14
|7
|3
|4
|19 - 11
|24
|4.
|Норрбю
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|5.
|Йёнчёпинг
|14
|7
|2
|5
|23 - 11
|23
|6.
|Эргрюте ФФ
|0:0
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|7.
|Дегерфорс
|15
|6
|3
|6
|21 - 19
|21
|8.
|Далкурд
|14
|6
|2
|6
|17 - 24
|20
|9.
|Вестерос СК
|14
|4
|6
|4
|19 - 14
|18
|10.
|Хальмстад
|14
|5
|2
|7
|16 - 15
|17
|11.
|Сюрианска
|1:0
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|12.
|Треллеборг
|0:1
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Фрей
|0:0
|15
|3
|5
|7
|15 - 29
|14
|14.
|ГАИС
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|15.
|Эстер
|0:0
|14
|1
|9
|4
|11 - 15
|12
|16.
|Броммапойкарна
|14
|2
|4
|8
|16 - 23
|10
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