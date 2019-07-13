Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Фрей
0:0
Первый тайм: 37'
Мьельбю
0'
10' Желтая карточка
Зе Витор
37'
1
Jonas
Olsson
XI
5
Albin
Hultin
4
Hjalmar
Ekdal
2
Marcus
Degerlund
16
Samouil
Izountouemoi
8
Mattias
Bouvin
6
Pedro
Ribeiro
I
23
Abdul
Halik
Hudu
27
Kim
Skoglund
11
Зе
Витор
20
Melvin
Frithzell
13
Carljohan
Eriksson
I
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
26
Mohammed
Mbye
3
Amer
Eriksson-Ibragic
9
Joel
Nilsson
22
Jesper
Gustavsson
12
David
Loefquist
8
Bubacarr
Jobe
23
Карлссон
Отар
16
Jacob
Bergstroem
Фрей
4-4-2
Мьельбю
4-4-1-1

Ход матча

10'
Зе Витор
 

Предыдущие игры

Фрей Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей
Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму
Мьельбю Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг
Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю

Последние игры между собой

Фрей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Мьельбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фрей 0:2 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 1:3 Фрей Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 15 11 3 1 29 - 13 36
2. Мьельбю 0:0 15 8 2 5 17 - 14 26
3. Браге 14 7 3 4 19 - 11 24
4. Норрбю 13 6 5 2 19 - 16 23
5. Йёнчёпинг 14 7 2 5 23 - 11 23
6. Эргрюте ФФ 0:0 15 6 5 4 18 - 14 23
7. Дегерфорс 15 6 3 6 21 - 19 21
8. Далкурд 14 6 2 6 17 - 24 20
9. Вестерос СК 14 4 6 4 19 - 14 18
10. Хальмстад 14 5 2 7 16 - 15 17
11. Сюрианска 1:0 14 4 3 7 15 - 24 15
12. Треллеборг 0:1 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Фрей 0:0 15 3 5 7 15 - 29 14
14. ГАИС 13 3 4 6 10 - 18 13
15. Эстер 0:0 14 1 9 4 11 - 15 12
16. Броммапойкарна 14 2 4 8 16 - 23 10
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Зе Витор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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