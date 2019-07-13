Финляндия: Вейккауслига 2019
СЯК Сейнайоки
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: OmaSP Stadion
ВПС
30
Надсон
Жозе
10
Billy
Ions
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Надсон ЖозеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Billy IonsНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Эльхи ТреворЗащитник
- Защитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
-
77 Акофф ДионНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexei Eremenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Samba Sillah
-
25 Momodou Sarr
-
-
24 Mika Kaarre
-
Главный тренер: Petri Vuorinen
Предыдущие игры
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки
РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку
ВПС Последние 20 матчей: +3 =7 -10Коккола ПВ 2:1 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС ВПС 1:2 КуПС
Последние игры между собой
СЯК Сейнайоки: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
ВПС: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Кубок СЯК Сейнайоки 2:1 ВПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:3 ВПС Кубок ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 2:1 ВПС Кубок лиги ВПС 1:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:2 ВПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:3 СЯК Сейнайоки Кубок лиги ВПС 0:3 СЯК Сейнайоки Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|2.
|Хонка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|3.
|КуПС
|15
|7
|5
|3
|25 - 19
|26
|4.
|ХИК
|16
|6
|7
|3
|18 - 16
|25
|5.
|Интер Турку
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|6.
|СЯК Сейнайоки
|0:0
|15
|5
|6
|4
|13 - 14
|21
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|3
|5
|20 - 16
|18
|8.
|ХИФК
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|9.
|Лахти
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|10.
|РоПС
|15
|4
|3
|8
|10 - 17
|15
|11.
|Коккола ПВ
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|12.
|ВПС
|0:0
|15
|0
|8
|7
|12 - 19
|8
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