Финляндия: Вейккауслига 2019

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СЯК Сейнайоки
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
ВПС
0' 37'
33
Аксалу
Михкель
5
Хатакка
Дани
17
Ville
Tikkanen
30
Надсон
Жозе
16
Joonas
Sundman
8
Ерёменко
Сергей
58
Хетемай
Мехмет
7
Ягуби
Моштаг
14
Maximo
Tolonen
10
Billy
Ions
11
Олейник
Денис
1
Компалла
Мартин
15
Оямаа
Хиндрек
2
Лахти
Тими
19
Martti
Haukioja
4
Энгстрем
Йеспер
9
Ляхде
Юхо
6
Воутилайнен
Джерри
16
Aatu
Laatikainen
17
Kostas
Stafrothanasopoulos
10
Морриссей
Стивен
11
Alain
Ebwelle
СЯК Сейнайоки
ВПС

Предыдущие игры

СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки
РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку
ВПС Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Коккола ПВ 2:1 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС ВПС 1:2 КуПС
ХИФК 2:1 ВПС Мариехамн 1:0 ВПС ВПС 0:1 РоПС ВПС 1:3 Мариехамн Хонка 1:1 ВПС ВПС 1:1 ХИК Лахти 1:1 ВПС ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 2:2 Коккола ПВ Ильвес 0:0 ВПС ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Гнистан 1:3 ВПС Ильвес 3:0 ВПС ВПС 0:1 Коккола ПВ ВПС 2:1 РоПС

Последние игры между собой

СЯК Сейнайоки: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
ВПС: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС Кубок ВПС 0:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:0 ВПС Вейккауслига
ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Кубок СЯК Сейнайоки 2:1 ВПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:3 ВПС Кубок ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 2:1 ВПС Кубок лиги ВПС 1:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:2 ВПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:3 СЯК Сейнайоки Кубок лиги ВПС 0:3 СЯК Сейнайоки Кубок лиги
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 13 8 4 1 18 - 7 28
2. Хонка 15 8 3 4 23 - 16 27
3. КуПС 15 7 5 3 25 - 19 26
4. ХИК 16 6 7 3 18 - 16 25
5. Интер Турку 15 7 3 5 27 - 19 24
6. СЯК Сейнайоки 0:0 15 5 6 4 13 - 14 21
7. Мариехамн 13 5 3 5 20 - 16 18
8. ХИФК 14 3 6 5 10 - 14 15
9. Лахти 14 3 6 5 13 - 18 15
10. РоПС 15 4 3 8 10 - 17 15
11. Коккола ПВ 14 2 4 8 11 - 25 10
12. ВПС 0:0 15 0 8 7 12 - 19 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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