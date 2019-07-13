Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Френдс Арена
Эльфсборг
9' Желтая карточкаФрик Пер
1:0
24' ГолСигторссон Колбейнн
34
Линнер
Оскар
8
Аду
Энох
36
Гойтом
Хенок
20
Simon
Strand
17
Фрик
Пер
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
-
17 Фрик ПерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
19 Kevin KabranПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Tim Roenning
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
9'
24'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +9 =6 -5Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =7 -6Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен
Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей
Последние игры между собой
АИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Эльфсборг: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:0 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 АИК Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 10
|34
|2.
|АИК
|1:0
|16
|9
|4
|3
|18 - 11
|31
|3.
|Юргорден
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|4.
|Гётеборг
|0:0
|15
|7
|5
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Хеккен
|14
|7
|3
|4
|20 - 12
|24
|6.
|Норрчёпинг
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|7.
|Хаммарбю
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|8.
|Эльфсборг
|0:1
|15
|4
|6
|5
|18 - 21
|18
|9.
|Сириус
|14
|5
|2
|7
|18 - 22
|17
|10.
|Эстерсунд
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|11.
|Эребру
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Хельсинборг
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|13.
|Кальмар
|14
|2
|7
|5
|10 - 15
|13
|14.
|Сундсвалль
|15
|2
|5
|8
|16 - 22
|11
|15.
|Фалькенберг
|0:0
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|16.
|АФК Эскильстуна
|14
|1
|5
|8
|10 - 24
|8
Загрузка...