Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Эльфсборг
0'
9' Желтая карточка
Фрик Пер
1:0
24' Гол
Сигторссон Колбейнн
36'
34
Линнер
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
2
Гранли
Даниэль
6
Димитриадис
Панайотис
9
Линдквист
Расмус
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
18
Хуссейн
Билаль
24
Рашиди
Херади
36
Гойтом
Хенок
30
Сигторссон
Колбейнн
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
5
Gustav
Henriksson
20
Simon
Strand
17
Фрик
Пер
16
Robert
Gojani
18
Ольссон
Симон
24
Ишизаки
Стефан
10
Лундевалль
Симон
7
Хуммет
Денис
АИК
4-4-2
Эльфсборг
4-5-1

Ход матча

9'
 
Фрик Пер
24'
Сигторссон Колбейнн
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг
АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Сундсвалль 1:1 АИК АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК
Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен
Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей

Последние игры между собой

АИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Эльфсборг: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
АИК 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 АИК Аллсвенскан
Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан АИК 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:0 АИК Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 АИК Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 27 - 10 34
2. АИК 1:0 16 9 4 3 18 - 11 31
3. Юргорден 14 8 4 2 24 - 11 28
4. Гётеборг 0:0 15 7 5 3 22 - 13 26
5. Хеккен 14 7 3 4 20 - 12 24
6. Норрчёпинг 15 6 6 3 22 - 17 24
7. Хаммарбю 14 6 4 4 26 - 20 22
8. Эльфсборг 0:1 15 4 6 5 18 - 21 18
9. Сириус 14 5 2 7 18 - 22 17
10. Эстерсунд 14 3 7 4 14 - 19 16
11. Эребру 14 4 2 8 16 - 23 14
12. Хельсинборг 14 3 5 6 14 - 20 14
13. Кальмар 14 2 7 5 10 - 15 13
14. Сундсвалль 15 2 5 8 16 - 22 11
15. Фалькенберг 0:0 15 2 5 8 13 - 28 11
16. АФК Эскильстуна 14 1 5 8 10 - 24 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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