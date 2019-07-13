Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
1:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Тунаваллен
Кальмар
1:0
2' ГолSamuel Nnamani
17' Желтая карточкаKadir Hodzic
21
Раскай
Анель
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
93
Rafinha
I
95
Emaxwell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
-
93 Rafinha IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 EmaxwellНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 York RafaelЗащитник
-
18 Эйд МахмудНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
Ход матча
2'
1:0
17'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна
Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму
Кальмар Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю
Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кальмар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 10
|34
|2.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|20 - 11
|31
|3.
|Юргорден
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|4.
|Гётеборг
|15
|7
|5
|3
|23 - 14
|26
|5.
|Хеккен
|14
|7
|3
|4
|20 - 12
|24
|6.
|Норрчёпинг
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|7.
|Хаммарбю
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|8.
|Эльфсборг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|9.
|Сириус
|14
|5
|2
|7
|18 - 22
|17
|10.
|Эстерсунд
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|11.
|Эребру
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Хельсинборг
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|13.
|Кальмар
|0:1
|15
|2
|7
|6
|10 - 16
|13
|14.
|Сундсвалль
|15
|2
|5
|8
|16 - 22
|11
|15.
|АФК Эскильстуна
|1:0
|15
|2
|5
|8
|11 - 24
|11
|16.
|Фалькенберг
|15
|2
|5
|8
|14 - 29
|11
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