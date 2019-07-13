Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Кальмар
0'
1:0
2' Гол
Samuel Nnamani
17' Желтая карточка
Kadir Hodzic
27'
1
Ole
Soederberg
2
Adnan
Kojic
6
Бьоркман
Йеспер
12
Mehmed
Dresevic
5
Gustav
Jarl
21
Раскай
Анель
17
Ismet
Lushaku
3
Kadir
Hodzic
16
Samuel
Nnamani
9
Авдич
Денни
8
Ousmane
Camara
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
93
Rafinha
I
2
Henrik
Loefkvist
34
Халльберг
Херман
6
Эльм
Расмус
5
Агардиус
Виктор
9
Содерквист
Манс
95
Emaxwell
АФК Эскильстуна
3-4-3
Кальмар
3-5-2

Ход матча

2'
Samuel Nnamani
1:0
17'
Kadir Hodzic
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9
АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна
Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму
Кальмар Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю
Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кальмар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 27 - 10 34
2. АИК 16 9 4 3 20 - 11 31
3. Юргорден 14 8 4 2 24 - 11 28
4. Гётеборг 15 7 5 3 23 - 14 26
5. Хеккен 14 7 3 4 20 - 12 24
6. Норрчёпинг 15 6 6 3 22 - 17 24
7. Хаммарбю 14 6 4 4 26 - 20 22
8. Эльфсборг 15 4 6 5 18 - 23 18
9. Сириус 14 5 2 7 18 - 22 17
10. Эстерсунд 14 3 7 4 14 - 19 16
11. Эребру 14 4 2 8 16 - 23 14
12. Хельсинборг 14 3 5 6 14 - 20 14
13. Кальмар 0:1 15 2 7 6 10 - 16 13
14. Сундсвалль 15 2 5 8 16 - 22 11
15. АФК Эскильстуна 1:0 15 2 5 8 11 - 24 11
16. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 29 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Kadir Hodzic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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