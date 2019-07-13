Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Русенборг
2:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Викинг
0'
1:0
36' Гол
Хеденстад Вегар
2:0
40' Гол
Содерлунд Александер
41' Желтая карточка
Региниуссен Торе
2:1
44' Гол
Jostein Ekeland
48'
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
25
Лундему
Мариус
8
Конрадсен
Андрес
17
Babajide
David
14
Содерлунд
Александер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
1
Эустбё
Ивен
4
Tord
Johnsen
Salte
3
Viljar
Vevatne
6
Runar
Hove
23
Викстёль
Рольф
8
Johnny
Furdal
27
Фридйонссон
Самуэль
28
Торстведт
Кристиан
20
Ylldren
Ibrahimaj
19
Jostein
Ekeland
11
Трипич
Златко
Русенборг
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

36'
Хеденстад Вегар
(Лундему Мариус)
1:0
40'
Содерлунд Александер
(Хеденстад Вегар)
2:0
41'
Региниуссен Торе
 
44'
2:1
Jostein Ekeland
(Johnny Furdal)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Линфилд 0:2 Русенборг Ранхейм 2:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Олесунн
Тромсё 1:0 Русенборг Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга Русенборг 8:0 Колстад Бранн 0:1 Русенборг Тиллербьен 0:3 Русенборг Русенборг 3:2 Мьёндален Русенборг 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Русенборг Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Рёрвик 1:3 Русенборг Мольде 3:0 Русенборг Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Русенборг Русенборг 1:1 Одд Будё-Глимт 2:0 Русенборг
Викинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт
Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Викинг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Русенборг Типпелиген Викинг 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Викинг Типпелиген
Викинг 1:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:4 Русенборг Типпелиген Викинг 4:2 Русенборг Товарищеские матчи Викинг 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:2 Викинг Типпелиген Русенборг 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген Русенборг 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген Викинг 3:2 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 15 9 3 3 35 - 15 30
2. Одд 14 9 2 3 22 - 15 29
3. Будё-Глимт 13 8 2 3 28 - 22 26
4. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Русенборг 2:1 15 7 3 5 17 - 18 24
6. Бранн 15 6 5 4 17 - 15 23
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Викинг 1:2 14 5 4 5 20 - 20 19
9. Хёугесунн 14 4 5 5 19 - 17 17
10. Тромсё 14 5 1 8 14 - 23 16
11. Ранхейм 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Лиллестрём 14 4 3 7 16 - 23 15
13. Стабек 13 4 2 7 10 - 16 14
14. Мьёндален 14 2 7 5 18 - 24 13
15. Сарпсборг-08 13 2 6 5 12 - 16 12
16. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 14 - 25 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...