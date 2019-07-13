Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Будё-Глимт
1:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Ранхейм
0'
1:0
24' Гол
Amor Layoni
56'
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
18
Brede
Mathias
Moe
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
16
Конрадсен
Мортен
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
26
Эвьен
Хэкон
10
Philip
Zinckernagel
20
Amor
Layoni
1
Even
Barli
2
Joergen
Oeveraas
21
Торбьерн
Эггем
4
Фуру
Ивар
24
Aleksander
Foosnaes
6
Magnus
Blakstad
16
Скарсем
Олаус
7
Региниуссен
Мадс
26
Ola
Solbakken
18
Ivar
Solli
Roenning
15
Erik
Toenne
Будё-Глимт
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

Ход матча

5'
Берган Вегар
Brede Mathias Moe
 
24'
Amor Layoni
(Ulrik Saltnes)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет
Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн
Ранхейм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален
Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Ранхейм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Типпелиген Будё-Глимт 3:3 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион
Будё-Глимт 0:2 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 0:2 Будё-Глимт Первый дивизион Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 0:3 Ранхейм Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 15 9 3 3 35 - 15 30
2. Будё-Глимт 1:0 14 9 2 3 29 - 22 29
3. Одд 14 9 2 3 22 - 15 29
4. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Русенборг 15 7 3 5 20 - 18 24
6. Бранн 15 6 5 4 17 - 15 23
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Викинг 14 5 4 5 20 - 23 19
9. Хёугесунн 14 4 5 5 19 - 17 17
10. Тромсё 14 5 1 8 14 - 23 16
11. Лиллестрём 14 4 3 7 16 - 23 15
12. Ранхейм 0:1 15 4 3 8 16 - 22 15
13. Стабек 13 4 2 7 10 - 16 14
14. Мьёндален 14 2 7 5 18 - 24 13
15. Сарпсборг-08 13 2 6 5 12 - 16 12
16. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 14 - 25 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Amor Layouni бьет в цель!
  • 5'
    Бред Мо уходит, Берган Вегар вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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