Норвегия: Типпелиген 2019
Будё-Глимт
1:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Аспмира Стадион
Ранхейм
1:0
24' ГолAmor Layoni
26
Эвьен
Хэкон
20
Amor
Layoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Защитник
-
11 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Ход матча
24'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =2 -5Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет
Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн
Ранхейм Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален
Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Ранхейм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|9
|3
|3
|35 - 15
|30
|2.
|Будё-Глимт
|1:0
|14
|9
|2
|3
|29 - 22
|29
|3.
|Одд
|14
|9
|2
|3
|22 - 15
|29
|4.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Русенборг
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|6.
|Бранн
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|7.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 23
|19
|9.
|Хёугесунн
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|10.
|Тромсё
|14
|5
|1
|8
|14 - 23
|16
|11.
|Лиллестрём
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|12.
|Ранхейм
|0:1
|15
|4
|3
|8
|16 - 22
|15
|13.
|Стабек
|13
|4
|2
|7
|10 - 16
|14
|14.
|Мьёндален
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Сарпсборг-08
|13
|2
|6
|5
|12 - 16
|12
|16.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
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