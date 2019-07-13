США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Монреаль Импакт
 
Позже

Стадион:
Торонто
1
Буш
Ивен
2
Кабрера
Виктор
3
Ловитц
Дэниел
32
Азира
Майкл
33
Санья
Бакари
6
Пьетт
Самуэль
28
Shamit
Shome
22
Райтала
Юкка
18
Оквонкво
Орджи
11
Anthony
Jackson-Hamel
8
Тайдер
Сафир
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
4
Брэдли
Майкл
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
Гонсалес
Омар
17
Алтидор
Жози
8
Дельгадо
Марко
18
Nick
DeLeon
24
Jacob
Shaffelburg
10
Посуэло
Алехандро
Монреаль Импакт
3-4-3
Торонто
4-1-4-1

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс
Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт
Торонто Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто
Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Торонто: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Монреаль Импакт 2:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС
Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 6 5 39 - 28 36
2. Ди Си Юнайтед 21 8 8 5 27 - 23 32
3. Атланта Юнайтед 19 9 3 7 27 - 23 30
4. Монреаль Импакт 21 9 3 9 26 - 34 30
5. Нью-Йорк Сити 17 7 8 2 30 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 19 8 4 7 33 - 27 28
7. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 6 8 24 - 38 24
8. Торонто 19 6 5 8 30 - 33 23
9. Орландо Сити 0:0 20 6 5 9 27 - 27 23
10. Чикаго Файр 20 5 7 8 31 - 29 22
11. Коламбус Кру 0:0 21 5 3 13 17 - 30 18
12. Цинциннати 19 4 2 13 18 - 44 14

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 14 4 2 53 - 17 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 20 11 1 8 27 - 25 34
3. Сиэтл Саундерс 19 9 5 5 29 - 25 32
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
5. Миннесота Юнайтед 19 9 3 7 36 - 29 30
6. Даллас 20 8 5 7 29 - 25 29
7. Хьюстон Динамо 19 8 3 8 29 - 28 27
8. Реал Солт-Лейк 19 8 2 9 25 - 29 26
9. Портленд Тимберс 17 7 2 8 26 - 28 23
10. Спортинг Канзас-Сити 19 5 7 7 29 - 34 22
11. Ванкувер Уайткэпс 20 4 8 8 22 - 31 20
12. Колорадо Рэпидс 19 5 4 10 29 - 38 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...