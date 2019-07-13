США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
Позже
Стадион: Сапуто
Торонто
1
Буш
Ивен
32
Азира
Майкл
33
Санья
Бакари
28
Shamit
Shome
22
Райтала
Юкка
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Азира МайклЗащитник
-
33 Санья БакариПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
-
22 Райтала ЮккаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Браун ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гард Реми
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =3 -9Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс
Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт
Торонто Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто
Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Торонто: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|6
|5
|39 - 28
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|27 - 23
|32
|3.
|Атланта Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|4.
|Монреаль Импакт
|21
|9
|3
|9
|26 - 34
|30
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|7
|8
|2
|30 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|6
|8
|24 - 38
|24
|8.
|Торонто
|19
|6
|5
|8
|30 - 33
|23
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|10.
|Чикаго Файр
|20
|5
|7
|8
|31 - 29
|22
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|21
|5
|3
|13
|17 - 30
|18
|12.
|Цинциннати
|19
|4
|2
|13
|18 - 44
|14
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|14
|4
|2
|53 - 17
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|11
|1
|8
|27 - 25
|34
|3.
|Сиэтл Саундерс
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|5.
|Миннесота Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|36 - 29
|30
|6.
|Даллас
|20
|8
|5
|7
|29 - 25
|29
|7.
|Хьюстон Динамо
|19
|8
|3
|8
|29 - 28
|27
|8.
|Реал Солт-Лейк
|19
|8
|2
|9
|25 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|17
|7
|2
|8
|26 - 28
|23
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|5
|7
|7
|29 - 34
|22
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|4
|8
|8
|22 - 31
|20
|12.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|4
|10
|29 - 38
|19
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