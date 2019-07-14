США: МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Allianz Field
Даллас
35' Желтая карточкаСервания Брандон
45' Желтая карточкаАкоста Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Mason Toye
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
15 Jacori Hayes
-
20 Jimmy Maurer
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
35'
45'
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати
Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед
Даллас Последние 20 матчей: +8 =4 -8Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто
Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Даллас: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|6
|5
|39 - 28
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|27 - 23
|32
|3.
|Атланта Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|4.
|Монреаль Импакт
|0:1
|22
|9
|3
|10
|26 - 35
|30
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|7
|8
|2
|30 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|8
|4
|7
|33 - 27
|28
|7.
|Торонто
|1:0
|20
|7
|5
|8
|31 - 33
|26
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|6
|8
|24 - 38
|24
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|10.
|Чикаго Файр
|20
|5
|7
|8
|31 - 30
|22
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|21
|5
|3
|13
|17 - 30
|18
|12.
|Цинциннати
|19
|4
|2
|13
|19 - 44
|14
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|14
|4
|2
|53 - 17
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|11
|1
|8
|27 - 25
|34
|3.
|Сиэтл Саундерс
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|20
|9
|4
|7
|36 - 29
|31
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|6.
|Даллас
|0:0
|21
|8
|6
|7
|29 - 25
|30
|7.
|Хьюстон Динамо
|19
|8
|3
|8
|29 - 28
|27
|8.
|Реал Солт-Лейк
|19
|8
|2
|9
|25 - 29
|26
|9.
|Портленд Тимберс
|17
|7
|2
|8
|26 - 28
|23
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|5
|7
|7
|29 - 34
|22
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|4
|8
|8
|22 - 31
|20
|12.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|4
|10
|29 - 38
|19
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