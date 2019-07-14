США: МЛС 2019

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Миннесота Юнайтед
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Даллас
0'
35' Желтая карточка
Сервания Брандон
45' Желтая карточка
Акоста Бриан
49'
Миннесота Юнайтед
Даллас

Ход матча

35'
 
Сервания Брандон
45'
 
Акоста Бриан

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати
Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед
Даллас Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто
Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Даллас: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас МЛС Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 6 5 39 - 28 36
2. Ди Си Юнайтед 21 8 8 5 27 - 23 32
3. Атланта Юнайтед 19 9 3 7 27 - 23 30
4. Монреаль Импакт 0:1 22 9 3 10 26 - 35 30
5. Нью-Йорк Сити 17 7 8 2 30 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 19 8 4 7 33 - 27 28
7. Торонто 1:0 20 7 5 8 31 - 33 26
8. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 6 8 24 - 38 24
9. Орландо Сити 0:0 20 6 5 9 27 - 27 23
10. Чикаго Файр 20 5 7 8 31 - 30 22
11. Коламбус Кру 0:0 21 5 3 13 17 - 30 18
12. Цинциннати 19 4 2 13 19 - 44 14

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 14 4 2 53 - 17 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 20 11 1 8 27 - 25 34
3. Сиэтл Саундерс 19 9 5 5 29 - 25 32
4. Миннесота Юнайтед 0:0 20 9 4 7 36 - 29 31
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
6. Даллас 0:0 21 8 6 7 29 - 25 30
7. Хьюстон Динамо 19 8 3 8 29 - 28 27
8. Реал Солт-Лейк 19 8 2 9 25 - 29 26
9. Портленд Тимберс 17 7 2 8 26 - 28 23
10. Спортинг Канзас-Сити 19 5 7 7 29 - 34 22
11. Ванкувер Уайткэпс 20 4 8 8 22 - 31 20
12. Колорадо Рэпидс 19 5 4 10 29 - 38 19
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Акоста Бриан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Сервания Брандон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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