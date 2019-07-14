Швеция: Суперэттан 2019

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ГАИС
0:1
Первый тайм: 24'
Далкурд
0'
17' Желтая карточка
Ашчерич Никола
0:1
18' Гол
Besard Sabovic
24'
30
Юханссон
Марко
24
Evaldo
Neto
6
Carl
Nystroem
3
August
Wangberg
22
Aiden
Harvey
20
Predrag
Randjelovic
II
17
Niklas
Olsson
7
Marcus
Berg
I
8
Розенквист
Расмус
14
Ашчерич
Никола
10
Leonard
Pllana
1
Андерссон
Андреас
14
Маквей
Кристофер
6
Robin
Tranberg
4
Диллан
Исмаил
16
Торбьорнссон
Маркус
33
Irfan
Jasarevic
80
Арин
Франк
7
Лаван
Равез
8
Emil
Berger
99
Kerfala
Cissoko
24
Besard
Sabovic
ГАИС
4-4-2
Далкурд
5-3-1-1

Ход матча

17'
Ашчерич Никола
 
18'
0:1
Besard Sabovic

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ГАИС 0:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Варберг БоИС 2:1 ГАИС Мьельбю 2:0 ГАИС
ГАИС 1:1 Вестерос СК Хальмстад 1:2 ГАИС ГАИС 0:1 Фрей ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Сюрианска 0:0 ГАИС ГАИС 0:3 Браге Броммапойкарна 1:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС Хеккен 4:1 ГАИС ГАИС 4:3 Нючепинг Гётеборг 0:3 ГАИС Эребру 2:1 ГАИС Фалькенберг 0:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер
Далкурд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд
Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд

Последние игры между собой

ГАИС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Далкурд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Далкурд 1:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:1 Далкурд Суперэттан Далкурд 2:2 ГАИС Кубок ГАИС 0:1 Далкурд Суперэттан
Далкурд 2:2 ГАИС Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 15 11 3 1 29 - 13 36
2. Мьельбю 15 9 1 5 19 - 15 28
3. Браге 15 8 3 4 22 - 12 27
4. Эргрюте ФФ 15 7 4 4 20 - 14 25
5. Норрбю 13 6 5 2 19 - 16 23
6. Йёнчёпинг 14 7 2 5 23 - 11 23
7. Дегерфорс 15 6 3 6 21 - 19 21
8. Далкурд 0:0 15 6 3 6 17 - 24 21
9. Вестерос СК 14 4 6 4 19 - 14 18
10. Хальмстад 14 5 2 7 16 - 15 17
11. Сюрианска 14 4 3 7 16 - 25 15
12. Треллеборг 15 3 6 6 17 - 22 15
13. ГАИС 0:0 14 3 5 6 10 - 18 14
14. Фрей 15 3 4 8 16 - 31 13
15. Эстер 14 1 8 5 11 - 17 11
16. Броммапойкарна 15 2 4 9 17 - 26 10
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Besard Sabovic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Ашчерич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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