Швеция: Суперэттан 2019
17' Желтая карточкаАшчерич Никола
0:1
18' ГолBesard Sabovic
24
Evaldo
Neto
22
Aiden
Harvey
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Evaldo NetoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Aiden HarveyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Nuha Jatta
-
27 Kim Dickson
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефЗащитник
- Нападающий
-
10 Ahmed AwadНападающий
-
94 Аяз ФерхадНападающий
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
Ход матча
17'
18'
0:1
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =5 -8ГАИС 0:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Варберг БоИС 2:1 ГАИС Мьельбю 2:0 ГАИС
Далкурд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд
Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Далкурд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|15
|11
|3
|1
|29 - 13
|36
|2.
|Мьельбю
|15
|9
|1
|5
|19 - 15
|28
|3.
|Браге
|15
|8
|3
|4
|22 - 12
|27
|4.
|Эргрюте ФФ
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Норрбю
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|14
|7
|2
|5
|23 - 11
|23
|7.
|Дегерфорс
|15
|6
|3
|6
|21 - 19
|21
|8.
|Далкурд
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 24
|21
|9.
|Вестерос СК
|14
|4
|6
|4
|19 - 14
|18
|10.
|Хальмстад
|14
|5
|2
|7
|16 - 15
|17
|11.
|Сюрианска
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|12.
|Треллеборг
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|13.
|ГАИС
|0:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|14.
|Фрей
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|15.
|Эстер
|14
|1
|8
|5
|11 - 17
|11
|16.
|Броммапойкарна
|15
|2
|4
|9
|17 - 26
|10
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