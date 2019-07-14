Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Эребру
0' 24'
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
6
Alexander
Faltsetas
11
Мохаммед
Насиру
9
Еремеефф
Александер
99
Ясин
Ахмед
1
Янссон
Оскар
15
Martin
Lorentzon
II
14
Michael
Almebaeck
4
Arvid
Brorsson
22
Гранлунд Альбин
25
Герзич
Нордин
20
Filip
Rogic
3
Kevin
Wright
13
Rodin
Deprem
9
Проделль
Виктор
12
Jake
Larsson
Хеккен
4-3-3
Эребру
3-4-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен
Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС
Эребру Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру
Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Эребру: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан
Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:4 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Эребру Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 27 - 10 34
2. АИК 16 9 4 3 20 - 11 31
3. Юргорден 14 8 4 2 24 - 11 28
4. Гётеборг 15 7 5 3 23 - 14 26
5. Хеккен 0:0 15 7 4 4 20 - 12 25
6. Норрчёпинг 0:0 16 6 7 3 22 - 17 25
7. Хаммарбю 14 6 4 4 26 - 20 22
8. Эльфсборг 15 4 6 5 18 - 23 18
9. Сириус 14 5 2 7 18 - 22 17
10. Эстерсунд 0:0 15 3 8 4 14 - 19 17
11. Эребру 0:0 15 4 3 8 16 - 23 15
12. Хельсинборг 14 3 5 6 14 - 20 14
13. Кальмар 15 2 7 6 11 - 18 13
14. Сундсвалль 15 2 5 8 16 - 22 11
15. АФК Эскильстуна 15 2 5 8 13 - 25 11
16. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 29 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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