Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Бравида Арена
Эребру
22
Тойвио
Йоона
99
Ясин
Ахмед
20
Filip
Rogic
13
Rodin
Deprem
12
Jake
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Паулиньо IIПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Kwame Kizito
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Rodin DepremНападающий
- Нападающий
-
12 Jake LarssonНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
29 Michael OmohНападающий
-
19 Мехмети АгонНападающий
-
48 Adam Bark
-
-
-
21 Simon Amin
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +10 =5 -5Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен
Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС
Эребру Последние 20 матчей: +6 =3 -11Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру
Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Эребру: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:4 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 10
|34
|2.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|20 - 11
|31
|3.
|Юргорден
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|4.
|Гётеборг
|15
|7
|5
|3
|23 - 14
|26
|5.
|Хеккен
|0:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 12
|25
|6.
|Норрчёпинг
|0:0
|16
|6
|7
|3
|22 - 17
|25
|7.
|Хаммарбю
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|8.
|Эльфсборг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|9.
|Сириус
|14
|5
|2
|7
|18 - 22
|17
|10.
|Эстерсунд
|0:0
|15
|3
|8
|4
|14 - 19
|17
|11.
|Эребру
|0:0
|15
|4
|3
|8
|16 - 23
|15
|12.
|Хельсинборг
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|13.
|Кальмар
|15
|2
|7
|6
|11 - 18
|13
|14.
|Сундсвалль
|15
|2
|5
|8
|16 - 22
|11
|15.
|АФК Эскильстуна
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|16.
|Фалькенберг
|15
|2
|5
|8
|14 - 29
|11
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