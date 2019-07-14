Норвегия: Типпелиген 2019

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Хёугесунн
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Тромсё
0' 31'
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Хансен
Беньямин
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
8
Тронстад
Сондре
16
Лейте
Бруно
14
Torbjoern
Kallevaag
20
Коне
Ибраима
10
Niklas
Sandberg
I
28
Jacob
Karlstroem
6
Пиринен
Юха
26
Jostein
Gundersen
22
Simen
Wangberg
3
Антонсен
Кент-Аре
25
Lasse
Nilsen
15
Андерсен
Магнус
18
Onni
Valakari
7
Педерсен
Мортен-Гамст
17
Бернтсен
Даниэль
11
Тейлор
Роберт
Хёугесунн
4-3-3
Тромсё
5-4-1

Ход матча

22'
Бергквист Даг
Кнудсен Фредрик
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен
Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё
Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Тромсё: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Тромсё 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Тромсё Типпелиген
Хёугесунн 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Хёугесунн Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Тромсё 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 15 9 3 3 35 - 15 30
2. Одд 0:0 15 9 3 3 22 - 15 30
3. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
4. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Русенборг 15 7 3 5 20 - 18 24
6. Бранн 15 6 5 4 17 - 15 23
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Викинг 14 5 4 5 20 - 23 19
9. Хёугесунн 0:0 15 4 6 5 19 - 17 18
10. Тромсё 0:0 15 5 2 8 14 - 23 17
11. Лиллестрём 14 4 3 7 16 - 23 15
12. Ранхейм 15 4 3 8 17 - 26 15
13. Стабек 13 4 2 7 10 - 16 14
14. Мьёндален 0:0 15 2 8 5 18 - 24 14
15. Сарпсборг-08 13 2 6 5 12 - 16 12
16. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 14 - 25 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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