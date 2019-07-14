Норвегия: Типпелиген 2019
16
Лейте
Бруно
20
Коне
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
20 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
35 Икеди Энтони
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Lasse NilsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =6 -5Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен
Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =2 -11Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё
Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Тромсё: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Хёугесунн 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Хёугесунн Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Тромсё 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|9
|3
|3
|35 - 15
|30
|2.
|Одд
|0:0
|15
|9
|3
|3
|22 - 15
|30
|3.
|Будё-Глимт
|14
|9
|2
|3
|33 - 23
|29
|4.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Русенборг
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|6.
|Бранн
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|7.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 23
|19
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|15
|4
|6
|5
|19 - 17
|18
|10.
|Тромсё
|0:0
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|11.
|Лиллестрём
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|12.
|Ранхейм
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|13.
|Стабек
|13
|4
|2
|7
|10 - 16
|14
|14.
|Мьёндален
|0:0
|15
|2
|8
|5
|18 - 24
|14
|15.
|Сарпсборг-08
|13
|2
|6
|5
|12 - 16
|12
|16.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
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