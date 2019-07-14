Норвегия: Типпелиген 2019
Лиллестрём
2:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Аараасен
Стрёмсгодсет
1:0
42' ГолСмарасон Арнор
2:0
45' ГолСмарасон Арнор
13
Киппе
Фроде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Moses Ebiye
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
15 Loti Celina
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
42'
1:0
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём
Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =6 -10Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет
Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Стрёмсгодсет: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|9
|3
|3
|35 - 15
|30
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|2
|3
|33 - 23
|29
|3.
|Одд
|15
|9
|2
|4
|22 - 17
|29
|4.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Русенборг
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|6.
|Бранн
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|7.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|9.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 23
|19
|10.
|Лиллестрём
|2:0
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|11.
|Тромсё
|15
|5
|1
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Мьёндален
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|13.
|Ранхейм
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|14.
|Стабек
|13
|4
|2
|7
|10 - 16
|14
|15.
|Сарпсборг-08
|13
|2
|6
|5
|12 - 16
|12
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
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