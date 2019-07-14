Норвегия: Типпелиген 2019

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Лиллестрём
2:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
1:0
42' Гол
Смарасон Арнор
2:0
45' Гол
Смарасон Арнор
55'
1
Марко
Марич
II
2
Mats
Haakenstad
19
Sheriff
Sinyan
13
Киппе
Фроде
5
Simen
Rafn
33
Aleksander
Melgalvis
14
Крогстад
Фредрик
23
Daniel
A.
Pedersen
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
88
Смарасон
Арнор
7
Густавссон
Даниэль
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Хамуд
Мунир
5
Jakob
Glesnes
39
Саетра
Ларс
25
Ринстад
Стиан
7
Стенгель
Херман
6
Хаугер
Хеннинг
23
Спельманн
Мартин
11
Токстад
Кристоффер
30
Абделлауйе
Мостафа
77
Кейта
Мохаммед
Лиллестрём
4-4-1-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

42'
Смарасон Арнор
1:0
43'
 
Вильсвик Ларс-Кристофер
Хамуд Мунир
45'
Смарасон Арнор
(Simen Rafn)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём
Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет
Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Стрёмсгодсет: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Кубок Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген
Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 15 9 3 3 35 - 15 30
2. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
3. Одд 15 9 2 4 22 - 17 29
4. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Русенборг 15 7 3 5 20 - 18 24
6. Бранн 15 6 5 4 17 - 15 23
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Хёугесунн 15 5 5 5 24 - 18 20
9. Викинг 14 5 4 5 20 - 23 19
10. Лиллестрём 2:0 15 5 3 7 18 - 23 18
11. Тромсё 15 5 1 9 15 - 28 16
12. Мьёндален 15 3 7 5 20 - 24 16
13. Ранхейм 15 4 3 8 17 - 26 15
14. Стабек 13 4 2 7 10 - 16 14
15. Сарпсборг-08 13 2 6 5 12 - 16 12
16. Стрёмсгодсет 0:2 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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