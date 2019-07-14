Норвегия: Типпелиген 2019
Мьёндален
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Consto Arena
Одд
20
Латифу
Аким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Латифу АкимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +7 =7 -6Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален
Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё
Одд Последние 20 матчей: +15 =2 -3Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Одд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|9
|3
|3
|35 - 15
|30
|2.
|Одд
|0:0
|15
|9
|3
|3
|22 - 15
|30
|3.
|Будё-Глимт
|14
|9
|2
|3
|33 - 23
|29
|4.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Русенборг
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|6.
|Бранн
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|7.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 23
|19
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|15
|4
|6
|5
|19 - 17
|18
|10.
|Тромсё
|0:0
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|11.
|Лиллестрём
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|12.
|Ранхейм
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|13.
|Стабек
|13
|4
|2
|7
|10 - 16
|14
|14.
|Мьёндален
|0:0
|15
|2
|8
|5
|18 - 24
|14
|15.
|Сарпсборг-08
|13
|2
|6
|5
|12 - 16
|12
|16.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
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