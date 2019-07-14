Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мьёндален
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Одд
0' 29'
12
Лунд
Юлиан
Файе
23
Sondre
Solholm
Johansen
2
Quint
Jansen
6
Joachim
Solberg
Olsen
20
Латифу
Аким
7
Tonny
Brochmann
11
Christian
Gauseth
33
Stian
Semb
Aasmundsen
3
Vetle
Dragsnes
8
Брустад
Фредрик
10
Оксеан
Оливье
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
3
Семб-Берге
Фредрик
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
8
Самуэльсен
Йоне
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Свеннсен
Сандер
Мьёндален
3-5-2
Одд
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален
Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё
Одд Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд
Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет Сторм 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Одд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Одд 1:0 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 3:6 Одд Типпелиген Одд 2:2 Мьёндален Типпелиген Одд 2:2 Мьёндален Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 15 9 3 3 35 - 15 30
2. Одд 0:0 15 9 3 3 22 - 15 30
3. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
4. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Русенборг 15 7 3 5 20 - 18 24
6. Бранн 15 6 5 4 17 - 15 23
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Викинг 14 5 4 5 20 - 23 19
9. Хёугесунн 0:0 15 4 6 5 19 - 17 18
10. Тромсё 0:0 15 5 2 8 14 - 23 17
11. Лиллестрём 14 4 3 7 16 - 23 15
12. Ранхейм 15 4 3 8 17 - 26 15
13. Стабек 13 4 2 7 10 - 16 14
14. Мьёндален 0:0 15 2 8 5 18 - 24 14
15. Сарпсборг-08 13 2 6 5 12 - 16 12
16. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 14 - 25 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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