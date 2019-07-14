Бразилия: Серия A 2019
Крузейро
0:0
Первый тайм: 14'
Ботафого Рибейрао
42
Вевертон
26
Деде
27
Jadson
III
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
32
Роша
Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
42 ВевертонЗащитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jadson IIIПолузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
11 David VIНападающий
-
32 Роша ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
-
14 Кака ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Sassa II
-
9 Fred II
-
12 Рафаэл Пирес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Joao Paulo IПолузащитник
-
11 Erik IVНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Алан СантосПолузащитник
-
16 ДжинПолузащитник
-
-
-
22 Lucas Campos
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +10 =4 -6Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе
Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +11 =3 -6Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама
Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао 1:1 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 3:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:1 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Крузейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Крузейро Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:1 Крузейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|10
|8
|2
|0
|19 - 3
|26
|2.
|Сантос
|10
|7
|2
|1
|13 - 7
|23
|3.
|Фламенго
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|4.
|Интернасьональ
|0:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|6.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|10
|5
|1
|4
|8 - 8
|16
|7.
|Гойяс
|9
|5
|0
|4
|12 - 14
|15
|8.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|9.
|Гремио
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Байя
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Коринтианс
|0:0
|9
|3
|4
|2
|7 - 5
|13
|12.
|Форталеза
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 12
|11
|14.
|Сеара
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Васко да Гама
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|16.
|Крузейро
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|17.
|Флуминенсе
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|18.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|19.
|Алагоано
|0:0
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|20.
|Аваи
|10
|0
|4
|6
|4 - 13
|4
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