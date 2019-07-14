Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
0:0
Первый тайм: 14'
Ботафого Рибейрао
0' 14'
1
Фабио
Лопес
42
Вевертон
26
Деде
3
Лео
Ренан
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
5
Alejandro
Ariel
Cabral
27
Jadson
III
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
32
Роша
Педро
1
Роберто
Фернандес
13
Silva
Marsinio
III
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
25
Gustavo
Costa
5
Alex
Santana
II
10
Joao
Paulo
I
11
Erik
IV
7
Соуза
Диего
9
Luiz
Fernando
IV
Крузейро
4-4-2
Ботафого Рибейрао
4-3-3

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе
Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама
Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Крузейро 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А
Ботафого Рибейрао 1:1 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 3:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:1 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Крузейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Крузейро Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:1 Крузейро Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 10 8 2 0 19 - 3 26
2. Сантос 10 7 2 1 13 - 7 23
3. Фламенго 10 6 2 2 21 - 10 20
4. Интернасьональ 0:0 10 5 2 3 13 - 8 17
5. Атлетико Минейро 9 5 1 3 14 - 11 16
6. Ботафого Рибейрао 0:0 10 5 1 4 8 - 8 16
7. Гойяс 9 5 0 4 12 - 14 15
8. Сан-Паулу 10 3 6 1 9 - 6 15
9. Гремио 10 4 2 4 12 - 12 14
10. Байя 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Коринтианс 0:0 9 3 4 2 7 - 5 13
12. Форталеза 10 4 1 5 10 - 13 13
13. Атлетико Паранаэнсе 0:0 10 3 2 5 13 - 12 11
14. Сеара 9 3 1 5 10 - 9 10
15. Васко да Гама 10 2 3 5 9 - 16 9
16. Крузейро 0:0 10 2 3 5 9 - 16 9
17. Флуминенсе 9 2 2 5 13 - 16 8
18. Шапекоэнсе 9 2 2 5 10 - 14 8
19. Алагоано 0:0 10 1 4 5 3 - 15 7
20. Аваи 10 0 4 6 4 - 13 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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