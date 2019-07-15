Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
1:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
1' Гол
Everaldo I
2' Желтая карточка
Leo Silva I
9' Желтая карточка
Русшел Алан
12' Желтая карточка
Vinicius X
60' Желтая карточка
Eduardo VI
70' Желтая карточка
Дуглас Силва
1:1
80' Гол
Iago Maidana
84' Желтая карточка
Lucas Francois II
90' Желтая карточка
Iago Maidana
90' Желтая карточка
Майкон Маркес
1:2
90' Гол
Vinicius X
90'+12
98
Tiepo
2
Eduardo
VI
3
Gum
23
Дуглас
Силва
6
Bruno
Pacheco
III
88
Camilo
III
10
Кампаньяро
Густаво
8
Marcio
Araujo
28
Русшел
Алан
27
Arthur
VIII
77
Everaldo
I
40
Cleiton
Schwengber
98
Guga
3
Leo
Silva
I
19
Iago
Maidana
28
Lucas
Francois
II
88
Jair
II
5
Ramon
Martinez
Lopez
49
Жеуванио
29
Vinicius
X
80
Отеро
Ромуло
9
Оливейра
Рикардо
II
Шапекоэнсе
4-1-4-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

1'
Everaldo I
(Eduardo VI)
1:0
2'
 
Leo Silva I
9'
Русшел Алан
 
12'
 
Vinicius X
60'
Eduardo VI
 
64'
 
Майкон Маркес
Жеуванио
70'
Дуглас Силва
 
74'
Augusto I
Camilo III
 
77'
 
Papagaio
Ramon Martinez Lopez
80'
1:1
Iago Maidana
(Майкон Маркес)
81'
Diego Torres II
Русшел Алан
 
82'
Aylon
Кампаньяро Густаво
 
84'
 
Lucas Francois II
85'
 
Bruno Roberto
Отеро Ромуло
90'
 
Iago Maidana
90'
 
Майкон Маркес
90'
1:2
Vinicius X

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Шапекоэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:3 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе Кубок
Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A Шапекоэнсе 2:2 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Шапекоэнсе 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Шапекоэнсе Серия A Атлетико Минейро 3:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 10 8 2 0 19 - 3 26
2. Сантос 10 7 2 1 13 - 7 23
3. Фламенго 10 6 2 2 21 - 10 20
4. Атлетико Минейро 10 6 1 3 16 - 12 19
5. Интернасьональ 10 5 1 4 13 - 9 16
6. Ботафого Рибейрао 10 5 1 4 8 - 8 16
7. Гойяс 9 5 0 4 12 - 14 15
8. Коринтианс 9 4 3 2 8 - 5 15
9. Сан-Паулу 10 3 6 1 9 - 6 15
10. Гремио 10 4 2 4 12 - 12 14
11. Байя 10 4 2 4 11 - 12 14
12. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 14 - 12 13
13. Форталеза 10 4 1 5 10 - 13 13
14. Сеара 9 3 1 5 10 - 9 10
15. Васко да Гама 10 2 3 5 9 - 16 9
16. Крузейро 10 2 3 5 9 - 16 9
17. Флуминенсе 9 2 2 5 13 - 16 8
18. Шапекоэнсе 10 2 2 6 11 - 16 8
19. Алагоано 10 1 3 6 3 - 16 6
20. Аваи 10 0 4 6 4 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    12'
    Vinicius получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Русшел Алан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Леонардо Сильва получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Everaldo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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