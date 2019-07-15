Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
1:2
Конец матча
Атлетико Минейро
1:0
1' ГолEveraldo I
2' Желтая карточкаLeo Silva I
9' Желтая карточкаРусшел Алан
12' Желтая карточкаVinicius X
60' Желтая карточкаEduardo VI
70' Желтая карточкаДуглас Силва
1:1
80' ГолIago Maidana
84' Желтая карточкаLucas Francois II
90' Желтая карточкаIago Maidana
90' Желтая карточкаМайкон Маркес
1:2
90' ГолVinicius X
98
Tiepo
3
Gum
23
Дуглас
Силва
88
Camilo
III
28
Русшел
Алан
27
Arthur
VIII
77
Everaldo
I
98
Guga
19
Iago
Maidana
88
Jair
II
49
Жеуванио
29
Vinicius
X
80
Отеро
Ромуло
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
-
27 Arthur VIIIПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Защитник
-
83 RegisПолузащитник
-
18 AylonПолузащитник
-
-
-
-
20 Augusto I
-
15 Ronei
-
85 Tharlis
-
35 Hiago III
-
- Основной состав
- Вратарь
-
98 GugaЗащитник
- Защитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Защитник
-
88 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
31 МайклПолузащитник
-
99 Papagaio
-
-
23 Nathan VI
-
-
41 Daniel Penha
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
1'
1:0
2'
9'
12'
60'
70'
74'
80'
1:1
90'
90'
90'
1:2
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +9 =3 -8Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|10
|8
|2
|0
|19 - 3
|26
|2.
|Сантос
|10
|7
|2
|1
|13 - 7
|23
|3.
|Фламенго
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|4.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|5.
|Интернасьональ
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|6.
|Ботафого Рибейрао
|10
|5
|1
|4
|8 - 8
|16
|7.
|Гойяс
|9
|5
|0
|4
|12 - 14
|15
|8.
|Коринтианс
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|9.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|10.
|Гремио
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|11.
|Байя
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|14 - 12
|13
|13.
|Форталеза
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|14.
|Сеара
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Васко да Гама
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|16.
|Крузейро
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|17.
|Флуминенсе
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|18.
|Шапекоэнсе
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|10
|1
|3
|6
|3 - 16
|6
|20.
|Аваи
|10
|0
|4
|6
|4 - 13
|4
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