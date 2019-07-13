Бразилия: Серия A 2019
Гремио
0:0
Первый тайм: 15'
Васко да Гама
7' Желтая карточкаАлмейда Ричард
33
Браз
Давид
38
Tonhao
16
Thaciano
21
Jean
Pyerre
25
Пепе
Кеплер
7
Луан
22
Picachu
14
Danilo
IV
7
Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
21 Jean PyerreПолузащитник
-
25 Пепе КеплерПолузащитник
-
7 ЛуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
-
90 Андре ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
23 Alisson II
-
15 Vico
-
- Основной состав
- Вратарь
-
22 PicachuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 РоссиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 ВерлейЗащитник
- Защитник
-
18 Минеро ЛукасПолузащитник
-
10 Бруно СезарПолузащитник
-
15 АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Yan SasseНападающий
-
43 Talles Magno
-
38 Marrony
-
37 Henrique X
-
27 Tiago Reis
Ход матча
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио
Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио
Васко да Гама Последние 20 матчей: +6 =3 -11Васко да Гама 1:0 Сеара Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Форталеза 1:1 Васко да Гама
Васко да Гама 1:1 Аваи Сантос 3:0 Васко да Гама Прайенсе 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:3 Реал Келуш Васко да Гама 1:1 Коринтианс Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Пиньялновенсе 3:0 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Сантос Фламенго 2:0 Васко да Гама Сантос 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Амора 3:1 Васко да Гама Аваи 0:1 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Бангу Васко да Гама 2:0 Redondense
Последние игры между собой
Гремио: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Васко да Гама: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Васко да Гама 0:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Васко да Гама Серия A Гремио 1:0 Васко да Гама Бразилейро Серия А Васко да Гама 2:3 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:0 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 2:1 Гремио Серия A Васко да Гама 4:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 3:3 Гремио Серия A Гремио 1:1 Васко да Гама Серия A Гремио 2:1 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 2:1 Гремио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|9
|8
|1
|0
|18 - 2
|25
|2.
|Сантос
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|Интернасьональ
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|6.
|Гойяс
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Ботафого Рибейрао
|9
|5
|0
|4
|8 - 8
|15
|8.
|Байя
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|9.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|10.
|Коринтианс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Гремио
|0:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|12.
|Форталеза
|0:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|1
|5
|13 - 12
|10
|14.
|Сеара
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Васко да Гама
|0:0
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|Флуминенсе
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|17.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|18.
|Крузейро
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|9
|1
|3
|5
|3 - 15
|6
|20.
|Аваи
|0:0
|10
|0
|5
|5
|4 - 11
|5
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