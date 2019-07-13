Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
0:0
Первый тайм: 15'
Васко да Гама
0'
7' Желтая карточка
Алмейда Ричард
15'
1
Paulo
Victor
III
2
Лео
Моура
33
Браз
Давид
38
Tonhao
29
Juninho
Capixaba
14
Матеус
Энрике
13
Ромуло
Монтейро
16
Thaciano
21
Jean
Pyerre
25
Пепе
Кеплер
7
Луан
1
Fernando
Miguel
22
Picachu
3
Oswaldo
Henriquez
36
Ricardo
Graca
14
Danilo
IV
25
Алмейда
Ричард
31
Raul
González
II
19
Жуниор
Маркос
7
Росси
17
Валдивия
Вандерсон
8
Маркиньо
Антонио
Гремио
4-2-3-1
Васко да Гама
4-3-3

Ход матча

7'
 
Алмейда Ричард

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио
Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио
Васко да Гама Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Васко да Гама 1:0 Сеара Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Форталеза 1:1 Васко да Гама
Васко да Гама 1:1 Аваи Сантос 3:0 Васко да Гама Прайенсе 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:3 Реал Келуш Васко да Гама 1:1 Коринтианс Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Пиньялновенсе 3:0 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Сантос Фламенго 2:0 Васко да Гама Сантос 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Амора 3:1 Васко да Гама Аваи 0:1 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Бангу Васко да Гама 2:0 Redondense

Последние игры между собой

Гремио: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Васко да Гама: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Гремио 2:1 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 1:0 Гремио Серия A Васко да Гама 1:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Васко да Гама Серия A
Васко да Гама 0:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Васко да Гама Серия A Гремио 1:0 Васко да Гама Бразилейро Серия А Васко да Гама 2:3 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:0 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 2:1 Гремио Серия A Васко да Гама 4:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 3:3 Гремио Серия A Гремио 1:1 Васко да Гама Серия A Гремио 2:1 Васко да Гама Серия A Васко да Гама 2:1 Гремио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 9 8 1 0 18 - 2 25
2. Сантос 9 6 2 1 12 - 7 20
3. Фламенго 9 5 2 2 15 - 9 17
4. Интернасьональ 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Атлетико Минейро 9 5 1 3 14 - 11 16
6. Гойяс 8 5 0 3 11 - 8 15
7. Ботафого Рибейрао 9 5 0 4 8 - 8 15
8. Байя 9 4 2 3 11 - 11 14
9. Сан-Паулу 9 3 5 1 8 - 5 14
10. Коринтианс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Гремио 0:0 10 3 3 4 10 - 11 12
12. Форталеза 0:0 10 3 2 5 8 - 13 11
13. Атлетико Паранаэнсе 9 3 1 5 13 - 12 10
14. Сеара 9 3 1 5 10 - 9 10
15. Васко да Гама 0:0 10 2 4 4 8 - 14 10
16. Флуминенсе 9 2 2 5 13 - 16 8
17. Шапекоэнсе 9 2 2 5 10 - 14 8
18. Крузейро 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Алагоано 9 1 3 5 3 - 15 6
20. Аваи 0:0 10 0 5 5 4 - 11 5
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Алмейда Ричард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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