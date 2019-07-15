Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
1:1
Перерыв
Сеара
15' Желтая карточкаFabinho VIII
1:0
41' ГолPedro Rodriguez V
1:1
45' ГолTiago Alves II
26
Digao
II
33
Нино
Хуан
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
23
Хоао
Педро
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
37
Rick
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Нападающий
-
32 Пауло МаркосНападающий
- Нападающий
-
-
-
13 Frazan
-
-
-
15 Douglas XV
-
17 Leo I
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
37 RickПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
70 RomarioНападающий
-
-
-
-
-
10 Felipe XVI
-
Ход матча
15'
41'
1:0
45'
1:1
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе
Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе
Сеара Последние 20 матчей: +8 =3 -9Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара
Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|10
|8
|2
|0
|19 - 3
|26
|2.
|Сантос
|10
|7
|2
|1
|13 - 7
|23
|3.
|Фламенго
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|4.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|5.
|Интернасьональ
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|6.
|Ботафого Рибейрао
|10
|5
|1
|4
|8 - 8
|16
|7.
|Гойяс
|9
|5
|0
|4
|12 - 14
|15
|8.
|Коринтианс
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|9.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|10.
|Гремио
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|11.
|Байя
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|14 - 12
|13
|13.
|Форталеза
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|14.
|Сеара
|1:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|15.
|Флуминенсе
|1:1
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|16.
|Васко да Гама
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|17.
|Крузейро
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|10
|1
|3
|6
|3 - 16
|6
|20.
|Аваи
|10
|0
|4
|6
|4 - 13
|4
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