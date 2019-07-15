Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Флуминенсе
1:1
Перерыв
Сеара
0'
15' Желтая карточка
Fabinho VIII
1:0
41' Гол
Pedro Rodriguez V
1:1
45' Гол
Tiago Alves II
25
Detofol
Agenor
2
Жилберто
Жуниор
26
Digao
II
33
Нино
Хуан
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
6
Yuri
Oliveira
Lima
10
Гансо
Пауло
11
Jony
Gonzalez
9
Pedro
Rodriguez
V
23
Хоао
Педро
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
36
Tiago
Alves
II
6
Joao
Lucas
II
19
Fabinho
VIII
55
William
Oliveira
III
37
Rick
8
Ricardinho
VI
89
Galhardo
Thiago
98
Вандерсон
ду
Карму
Флуминенсе
4-3-3
Сеара
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Fabinho VIII
41'
Pedro Rodriguez V
(Нино Хуан)
1:0
45'
1:1
Tiago Alves II
(Вальдо Валмиро)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе
Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе
Сеара Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара
Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Флуминенсе 0:0 Сеара Серия A Сеара 1:0 Флуминенсе Серия A Сеара 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 4:0 Сеара Серия A
Флуминенсе 3:1 Сеара Серия A Сеара 1:0 Флуминенсе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 10 8 2 0 19 - 3 26
2. Сантос 10 7 2 1 13 - 7 23
3. Фламенго 10 6 2 2 21 - 10 20
4. Атлетико Минейро 10 6 1 3 16 - 12 19
5. Интернасьональ 10 5 1 4 13 - 9 16
6. Ботафого Рибейрао 10 5 1 4 8 - 8 16
7. Гойяс 9 5 0 4 12 - 14 15
8. Коринтианс 9 4 3 2 8 - 5 15
9. Сан-Паулу 10 3 6 1 9 - 6 15
10. Гремио 10 4 2 4 12 - 12 14
11. Байя 10 4 2 4 11 - 12 14
12. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 14 - 12 13
13. Форталеза 10 4 1 5 10 - 13 13
14. Сеара 1:1 10 3 2 5 11 - 10 11
15. Флуминенсе 1:1 10 2 3 5 14 - 17 9
16. Васко да Гама 10 2 3 5 9 - 16 9
17. Крузейро 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Шапекоэнсе 10 2 2 6 11 - 16 8
19. Алагоано 10 1 3 6 3 - 16 6
20. Аваи 10 0 4 6 4 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Tiago Alves бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Pedro бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Fabinho получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...