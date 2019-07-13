Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
0:0
Первый тайм: 16'
Аваи
0'
8' Желтая карточка
Андре
16'
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
4
Роджер
де
Карвальо
6
Carlinho
20
Ромариньо
Рикардо
15
Фелипе
Мартинс
55
Juninho
V
11
Osvaldo
97
Андре
9
Веллингтон
Паулиста
89
Владимир
32
Leo
III
3
Betao
Amansio
Ebert
II
16
Luanderson
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
26
Julio
Cesar
Julinho
97
Lourenco
7
Pedro
Castro
10
Douglas
X
96
Gustavo
V
9
Brenner
Форталеза
4-4-2
Аваи
4-2-3-1

Ход матча

8'
Андре
 

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза
Ботафого ПБ 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Ботафого ПБ Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза ФК Атлетико 0:1 Форталеза
Аваи Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара
Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Аваи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Аваи 0:1 Форталеза Серия B Форталеза 1:1 Аваи Серия B Аваи 2:1 Форталеза Серия B Форталеза 2:2 Аваи Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 9 8 1 0 18 - 2 25
2. Сантос 9 6 2 1 12 - 7 20
3. Фламенго 9 5 2 2 15 - 9 17
4. Интернасьональ 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Атлетико Минейро 9 5 1 3 14 - 11 16
6. Гойяс 8 5 0 3 11 - 8 15
7. Ботафого Рибейрао 9 5 0 4 8 - 8 15
8. Байя 9 4 2 3 11 - 11 14
9. Сан-Паулу 9 3 5 1 8 - 5 14
10. Коринтианс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Гремио 0:0 10 3 3 4 10 - 11 12
12. Форталеза 0:0 10 3 2 5 8 - 13 11
13. Атлетико Паранаэнсе 9 3 1 5 13 - 12 10
14. Сеара 9 3 1 5 10 - 9 10
15. Васко да Гама 0:0 10 2 4 4 8 - 14 10
16. Флуминенсе 9 2 2 5 13 - 16 8
17. Шапекоэнсе 9 2 2 5 10 - 14 8
18. Крузейро 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Алагоано 9 1 3 5 3 - 15 6
20. Аваи 0:0 10 0 5 5 4 - 11 5
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Андре получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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