Бразилия: Серия A 2019
8' Желтая карточкаАндре
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
6
Carlinho
55
Juninho
V
11
Osvaldo
97
Андре
89
Владимир
32
Leo
III
16
Luanderson
97
Lourenco
10
Douglas
X
96
Gustavo
V
9
Brenner
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
97 АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
86 KiezaНападающий
-
-
-
-
23 Max Walef
-
2 Tinga I
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
32 Leo IIIЗащитник
- Защитник
-
16 LuandersonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 LourencoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Douglas XПолузащитник
-
96 Gustavo VПолузащитник
-
9 BrennerНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
21 Luan Pereira
Ход матча
8'
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =3 -9Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза
Ботафого ПБ 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Ботафого ПБ Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза ФК Атлетико 0:1 Форталеза
Аваи Последние 20 матчей: +7 =5 -8Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара
Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Аваи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|9
|8
|1
|0
|18 - 2
|25
|2.
|Сантос
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|Интернасьональ
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|6.
|Гойяс
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Ботафого Рибейрао
|9
|5
|0
|4
|8 - 8
|15
|8.
|Байя
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|9.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|10.
|Коринтианс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Гремио
|0:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|12.
|Форталеза
|0:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|1
|5
|13 - 12
|10
|14.
|Сеара
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Васко да Гама
|0:0
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|Флуминенсе
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|17.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|18.
|Крузейро
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|9
|1
|3
|5
|3 - 15
|6
|20.
|Аваи
|0:0
|10
|0
|5
|5
|4 - 11
|5
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