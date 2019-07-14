Бразилия: Серия A 2019
1:0
6' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
1:1
12' ГолKayke
29' Желтая карточкаGeovane II
42' Желтая карточкаВиллиан Арао
2:1
44' ГолBruno Henrique IV
3:1
45' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
4:1
45' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
5:1
56' ГолГабриэл Барбоза
60' Желтая карточкаLeandro Barcia
6:1
81' ГолГабриэл Барбоза
43
Leo
Duarte
10
Диего
Рибас
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
33
Yago
IV
13
Жефферсон
6
Yago
I
11
Майкл
77
Kayke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Leo DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
2 RodineiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
21 Para I
-
-
6 Rene III
-
37 Cesar II
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
-
33 Yago IVЗащитник
- Защитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
- Полузащитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
77 KaykeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
-
10 MarloneПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Leo Sena
-
Ход матча
6'
12'
1:1
29'
42'
44'
45'
45'
56'
60'
62'
81'
87'
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =5 -4Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс
Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго
Гойяс Последние 20 матчей: +11 =1 -8Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао
Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Гойяс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Фламенго 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:2 Фламенго Кубок Бразилии Гойяс 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Гойяс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Гойяс Серия A Фламенго 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Фламенго Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|10
|8
|2
|0
|19 - 3
|26
|2.
|Сантос
|10
|7
|2
|1
|13 - 7
|23
|3.
|Фламенго
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|4.
|Интернасьональ
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|6.
|Ботафого Рибейрао
|9
|5
|0
|4
|8 - 8
|15
|7.
|Гойяс
|9
|5
|0
|4
|12 - 14
|15
|8.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|9.
|Гремио
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Байя
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Форталеза
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|12.
|Коринтианс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|1
|5
|13 - 12
|10
|14.
|Сеара
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Васко да Гама
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|16.
|Флуминенсе
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|17.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|18.
|Крузейро
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|9
|1
|3
|5
|3 - 15
|6
|20.
|Аваи
|10
|0
|4
|6
|4 - 13
|4
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