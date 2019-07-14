Бразилия: Серия A 2019

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Фламенго
6:1
Конец матча
Гойяс
0'
1:0
6' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
1:1
12' Гол
Kayke
29' Желтая карточка
Geovane II
42' Желтая карточка
Виллиан Арао
2:1
44' Гол
Bruno Henrique IV
3:1
45' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
4:1
45' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
5:1
56' Гол
Габриэл Барбоза
60' Желтая карточка
Leandro Barcia
6:1
81' Гол
Габриэл Барбоза
90'+5
1
Алвес
Диего
13
Рафинья
Марсио
43
Leo
Duarte
3
Кайо
Родриго
20
Трауко
Мигель
5
Виллиан
Арао
7
Рибейро
Эвертон
10
Диего
Рибас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
27
Bruno
Henrique
IV
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
33
Yago
IV
4
Rafael
Vaz
13
Жефферсон
5
Geovane
II
6
Yago
I
30
Leandro
Barcia
89
Giovanni
Augusto
11
Майкл
77
Kayke
Фламенго
4-1-3-2
Гойяс
4-2-3-1

Ход матча

6'
Де Арраскаэта Джорджиан
(Габриэл Барбоза)
1:0
12'
1:1
Kayke
29'
 
Geovane II
42'
Виллиан Арао
 
44'
Bruno Henrique IV
2:1
45'
Де Арраскаэта Джорджиан
(Габриэл Барбоза)
3:1
45'
Де Арраскаэта Джорджиан
(Габриэл Барбоза)
4:1
56'
Габриэл Барбоза
(Де Арраскаэта Джорджиан)
5:1
59'
Rodinei
Рафинья Марсио
 
59'
Куэльяр Густаво
Виллиан Арао
 
60'
 
Leandro Barcia
62'
 
Marlone
Giovanni Augusto
62'
 
Leo Sena
Geovane II
71'
Витиньо Виктор
Bruno Henrique IV
 
81'
Габриэл Барбоза
(Де Арраскаэта Джорджиан)
6:1
87'
 
Рикардо Пауло
Yago I

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс
Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго
Гойяс Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао
Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Гойяс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Фламенго 4:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Фламенго Серия A Гойяс 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Гойяс Бразилейро Серия А
Фламенго 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:2 Фламенго Кубок Бразилии Гойяс 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Гойяс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Гойяс Серия A Фламенго 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Фламенго Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 10 8 2 0 19 - 3 26
2. Сантос 10 7 2 1 13 - 7 23
3. Фламенго 10 6 2 2 21 - 10 20
4. Интернасьональ 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Атлетико Минейро 9 5 1 3 14 - 11 16
6. Ботафого Рибейрао 9 5 0 4 8 - 8 15
7. Гойяс 9 5 0 4 12 - 14 15
8. Сан-Паулу 10 3 6 1 9 - 6 15
9. Гремио 10 4 2 4 12 - 12 14
10. Байя 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Форталеза 10 4 1 5 10 - 13 13
12. Коринтианс 8 3 3 2 7 - 5 12
13. Атлетико Паранаэнсе 9 3 1 5 13 - 12 10
14. Сеара 9 3 1 5 10 - 9 10
15. Васко да Гама 10 2 3 5 9 - 16 9
16. Флуминенсе 9 2 2 5 13 - 16 8
17. Шапекоэнсе 9 2 2 5 10 - 14 8
18. Крузейро 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Алагоано 9 1 3 5 3 - 15 6
20. Аваи 10 0 4 6 4 - 13 4
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