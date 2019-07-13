Бразилия: Серия A 2019

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Байя
0:0
Второй тайм: 77'
Сантос
0'
41' Желтая карточка
Elton I
57' Желтая карточка
Агилар Фелипе
58' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
77'
1
Douglas
Friedrich
22
Esekel
Kriado
II
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
10
Рамирес
Сантос
17
Elton
I
27
Shaylon
77
Артур
IV
20
Фернандао
98
Artur
Guimaraes
22
Everson
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
26
Агилар
Фелипе
6
Энрике
Густаво
4
Виктор
Феррас
7
Карлос
Санчес
II
21
Diego
Pituca
3
Жорже
Марко
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
9
Урибе
Фернандо
Байя
4-3-3
Сантос
3-4-2-1

Ход матча

41'
Elton I
 
57'
 
Агилар Фелипе
58'
 
Сотельдо Йеферсон
61'
 
Marinho II
Урибе Фернандо
61'
 
Jean Mota
Виктор Феррас
62'
Герра Алехандро
Shaylon
 
70'
Jose Elber
Артур IV
 
70'
Gilberto IV
Фернандао
 

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио
Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя
Сантос Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сантос 1:1 Депортиво Коопсол Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:0 Спорт Виктория
Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама Монтеррей 4:0 Сантос

Последние игры между собой

Байя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Сантос 2:0 Байя Серия A Байя 1:0 Сантос Серия A Байя 3:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Байя Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 1:1 10 8 2 0 19 - 3 26
2. Сантос 0:0 10 6 3 1 12 - 7 21
3. Фламенго 9 5 2 2 15 - 9 17
4. Интернасьональ 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Атлетико Минейро 9 5 1 3 14 - 11 16
6. Гойяс 8 5 0 3 11 - 8 15
7. Ботафого Рибейрао 9 5 0 4 8 - 8 15
8. Байя 0:0 10 4 3 3 11 - 11 15
9. Сан-Паулу 1:1 10 3 6 1 9 - 6 15
10. Гремио 10 4 2 4 12 - 12 14
11. Форталеза 10 4 1 5 10 - 13 13
12. Коринтианс 8 3 3 2 7 - 5 12
13. Атлетико Паранаэнсе 9 3 1 5 13 - 12 10
14. Сеара 9 3 1 5 10 - 9 10
15. Васко да Гама 10 2 3 5 9 - 16 9
16. Флуминенсе 9 2 2 5 13 - 16 8
17. Шапекоэнсе 9 2 2 5 10 - 14 8
18. Крузейро 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Алагоано 9 1 3 5 3 - 15 6
20. Аваи 10 0 4 6 4 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Elton получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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