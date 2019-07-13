Бразилия: Серия A 2019
41' Желтая карточкаElton I
57' Желтая карточкаАгилар Фелипе
58' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
17
Elton
I
27
Shaylon
77
Артур
IV
20
Фернандао
22
Everson
21
Diego
Pituca
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Elton IПолузащитник
-
27 ShaylonПолузащитник
-
77 Артур IVНападающий
-
20 ФернандаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
4 ЖаксонЗащитник
-
13 MarllonЗащитник
- Полузащитник
-
12 ClaytinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Yuri
-
-
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саша ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Marinho II
-
-
19 Kaio Jorge
-
-
-
33 John Victor
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
41'
57'
70'
70'
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио
Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя
Сантос Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сантос 1:1 Депортиво Коопсол Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:0 Спорт Виктория
Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама Монтеррей 4:0 Сантос
Последние игры между собой
Байя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|1:1
|10
|8
|2
|0
|19 - 3
|26
|2.
|Сантос
|0:0
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|Интернасьональ
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|6.
|Гойяс
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Ботафого Рибейрао
|9
|5
|0
|4
|8 - 8
|15
|8.
|Байя
|0:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|9.
|Сан-Паулу
|1:1
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|10.
|Гремио
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|11.
|Форталеза
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|12.
|Коринтианс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|1
|5
|13 - 12
|10
|14.
|Сеара
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Васко да Гама
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|16.
|Флуминенсе
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|17.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|18.
|Крузейро
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|9
|1
|3
|5
|3 - 15
|6
|20.
|Аваи
|10
|0
|4
|6
|4 - 13
|4
Загрузка...