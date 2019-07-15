США: МЛС 2019
Нью-Йорк Ред Буллз
1:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Ред Булл Арена
Нью-Йорк Сити
0:1
7' ГолЭбер Араужо
30' Желтая карточкаТарек Амро
45' Желтая карточкаШано Максим
1:1
45' ПенальтиРойер Даниэль
48' Желтая карточкаЭбер Араужо
33
Лонг
Аарон
19
Alex
Muyl
42
Brian
White
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex MuylПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Brian WhiteНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Chris Armas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
-
15 Tony RochaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jesus MedinaНападающий
-
80 Justin Haak
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
7'
0:1
30'
45'
45'
1:1
48'
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +8 =3 -9Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =8 -3Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 0:7 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|10
|6
|6
|39 - 32
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|27 - 23
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|18
|7
|9
|2
|31 - 21
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|20
|9
|3
|8
|28 - 25
|30
|5.
|Монреаль Импакт
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|20
|8
|5
|7
|34 - 28
|29
|7.
|Торонто
|20
|7
|5
|8
|32 - 33
|26
|8.
|Орландо Сити
|20
|7
|4
|9
|28 - 27
|25
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|6
|8
|24 - 38
|24
|10.
|Чикаго Файр
|21
|5
|7
|9
|32 - 31
|22
|11.
|Цинциннати
|20
|5
|2
|13
|20 - 45
|17
|12.
|Коламбус Кру
|21
|5
|2
|14
|17 - 31
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|14
|4
|2
|53 - 17
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|20
|10
|5
|5
|31 - 26
|35
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|11
|1
|8
|27 - 25
|34
|4.
|Миннесота Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|37 - 29
|33
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|20
|9
|2
|9
|29 - 29
|29
|7.
|Даллас
|21
|8
|5
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Хьюстон Динамо
|19
|8
|3
|8
|29 - 28
|27
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Портленд Тимберс
|18
|7
|3
|8
|28 - 30
|24
|11.
|Колорадо Рэпидс
|20
|5
|5
|10
|31 - 40
|20
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|4
|8
|9
|22 - 34
|20
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