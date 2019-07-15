США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Ред Буллз
1:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
7' Гол
Эбер Араужо
30' Желтая карточка
Тарек Амро
45' Желтая карточка
Шано Максим
1:1
45' Пенальти
Ройер Даниэль
48' Желтая карточка
Эбер Араужо
56'
31
Luis
Robles
II
62
Мурильо
Микаэль
33
Лонг
Аарон
3
Тарек
Амро
92
Лоуренс
Кемар
27
Davis
Sean
II
23
Cristhian
Casseres
Jr.
19
Alex
Muyl
90
Ржатковски
Марк
77
Ройер
Даниэль
42
Brian
White
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
33
Sebastien
Ibeagha
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
10
Моралес
Максимильяно
22
Матаррита
Рональд
11
Valentin
Castellanos
9
Эбер
Араужо
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Эбер Араужо
(Тиннерхольм Антон)
30'
Тарек Амро
 
45'
 
Шано Максим
45'
Ройер Даниэль
1:1
48'
 
Эбер Араужо

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 0:7 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 10 6 6 39 - 32 36
2. Ди Си Юнайтед 21 8 8 5 27 - 23 32
3. Нью-Йорк Сити 1:1 18 7 9 2 31 - 21 30
4. Атланта Юнайтед 20 9 3 8 28 - 25 30
5. Монреаль Импакт 22 9 3 10 26 - 36 30
6. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 20 8 5 7 34 - 28 29
7. Торонто 20 7 5 8 32 - 33 26
8. Орландо Сити 20 7 4 9 28 - 27 25
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 6 8 24 - 38 24
10. Чикаго Файр 21 5 7 9 32 - 31 22
11. Цинциннати 20 5 2 13 20 - 45 17
12. Коламбус Кру 21 5 2 14 17 - 31 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 14 4 2 53 - 17 46
2. Сиэтл Саундерс 20 10 5 5 31 - 26 35
3. Лос-Анджелес Гэлакси 20 11 1 8 27 - 25 34
4. Миннесота Юнайтед 20 10 3 7 37 - 29 33
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
6. Реал Солт-Лейк 20 9 2 9 29 - 29 29
7. Даллас 21 8 5 8 29 - 26 29
8. Хьюстон Динамо 19 8 3 8 29 - 28 27
9. Спортинг Канзас-Сити 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Портленд Тимберс 18 7 3 8 28 - 30 24
11. Колорадо Рэпидс 20 5 5 10 31 - 40 20
12. Ванкувер Уайткэпс 21 4 8 9 22 - 34 20
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Эбер Араужо получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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