Норвегия: Типпелиген 2019
Стабек
1:3
Второй тайм: 60'
Стадион: Наддеруд
Сарпсборг-08
0:1
1' ГолЛиннсет Йонатан
10' Желтая карточкаБато Шелдон
26' Желтая карточкаКасси Люк
0:2
27' ГолТветер Александер Рууд
1:2
41' ГолБоли Франк
1:2
45' Не забитый пенальтиБоли Франк
1:3
50' ГолСколевик Стеффен
25
Ветлесен
Уго
10
Боли
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Боли ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Peder Vogt
-
29 Oscar Aga
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бато ШелдонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Sigurd Kvile
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
1'
10'
26'
27'
41'
1:2
45'
1:2
50'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +8 =3 -9Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек
Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +7 =6 -7Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад
Последние игры между собой
Стабек: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|9
|3
|3
|35 - 15
|30
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|2
|3
|33 - 23
|29
|3.
|Одд
|15
|9
|2
|4
|22 - 17
|29
|4.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Русенборг
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|6.
|Бранн
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|7.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|9.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 23
|19
|10.
|Лиллестрём
|15
|5
|3
|7
|18 - 24
|18
|11.
|Тромсё
|15
|5
|1
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Мьёндален
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|13.
|Сарпсборг-08
|3:1
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|14.
|Ранхейм
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|15.
|Стабек
|1:3
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
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