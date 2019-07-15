Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Стабек
1:3
Второй тайм: 60'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
0:1
1' Гол
Линнсет Йонатан
10' Желтая карточка
Бато Шелдон
26' Желтая карточка
Касси Люк
0:2
27' Гол
Тветер Александер Рууд
1:2
41' Гол
Боли Франк
1:2
45' Не забитый пенальти
Боли Франк
1:3
50' Гол
Сколевик Стеффен
60'
12
Сандберг
Маркус
2
Эрнандес
Рональд
4
Демидов
Вадим
21
Вихманн
Мадис
16
Ханше-Ольсен
Андреас
25
Ветлесен
Уго
8
Бохинен
Эмиль
6
Касси
Люк
20
Брюнхильдсен
Ола
17
Браатен
Даниэль
10
Боли
Франк
78
Васютин
Александр
22
Твейта
Йон-Хельге
44
Бато
Шелдон
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
26
Исмаила
Кулибали
7
Хальворсен
Уле
Йорген
8
Нильсен
Матти
11
Линнсет
Йонатан
10
Сколевик
Стеффен
28
Тветер
Александер
Рууд
Стабек
4-4-2
Сарпсборг-08
4-4-2

Ход матча

1'
0:1
Линнсет Йонатан
(Хальворсен Уле Йорген)
10'
 
Бато Шелдон
26'
Касси Люк
 
27'
0:2
Тветер Александер Рууд
41'
Боли Франк
(Демидов Вадим)
1:2
45'
Боли Франк
1:2
50'
1:3
Сколевик Стеффен
(Хальворсен Уле Йорген)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек
Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад

Последние игры между собой

Стабек: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:2 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:2 Стабек Типпелиген
Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 15 9 3 3 35 - 15 30
2. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
3. Одд 15 9 2 4 22 - 17 29
4. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Русенборг 15 7 3 5 20 - 18 24
6. Бранн 15 6 5 4 17 - 15 23
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Хёугесунн 15 5 5 5 24 - 18 20
9. Викинг 14 5 4 5 20 - 23 19
10. Лиллестрём 15 5 3 7 18 - 24 18
11. Тромсё 15 5 1 9 15 - 28 16
12. Мьёндален 15 3 7 5 20 - 24 16
13. Сарпсборг-08 3:1 14 3 6 5 15 - 17 15
14. Ранхейм 15 4 3 8 17 - 26 15
15. Стабек 1:3 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 15 - 27 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...