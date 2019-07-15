Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хельсинборг
1:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Сириус
0'
1:0
49' Гол
Андреас Ландгрен
59'
Хельсинборг
Сириус

Ход матча

40'
Ian Pettersson
Kalle Joelsson
 
49'
Андреас Ландгрен
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё
Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг
Сириус Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден
Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 16 10 5 1 28 - 11 35
2. АИК 16 9 4 3 20 - 11 31
3. Юргорден 15 8 5 2 25 - 12 29
4. Хеккен 15 8 3 4 23 - 12 27
5. Гётеборг 15 7 5 3 23 - 14 26
6. Норрчёпинг 16 6 6 4 23 - 19 24
7. Хаммарбю 2:2 15 6 5 4 28 - 22 23
8. Эстерсунд 15 4 7 4 16 - 20 19
9. Эльфсборг 15 4 6 5 18 - 23 18
10. Сириус 0:1 15 5 2 8 18 - 23 17
11. Хельсинборг 1:0 15 4 5 6 15 - 20 17
12. Эребру 15 4 2 9 16 - 26 14
13. Кальмар 15 2 7 6 11 - 18 13
14. Сундсвалль 2:2 16 2 6 8 18 - 24 12
15. АФК Эскильстуна 15 2 5 8 13 - 25 11
16. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 29 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Kalle Joelsson уходит, Ian Pettersson вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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