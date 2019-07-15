Швеция: Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
1:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Сириус
1:0
49' ГолАндреас Ландгрен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Бойсен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Бенью КандайПолузащитник
-
-
36 Noel Mbo
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Нападающий
-
20 Sherko FaiqiНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
49'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +6 =7 -7Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё
Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг
Сириус Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден
Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|16
|10
|5
|1
|28 - 11
|35
|2.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|20 - 11
|31
|3.
|Юргорден
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|4.
|Хеккен
|15
|8
|3
|4
|23 - 12
|27
|5.
|Гётеборг
|15
|7
|5
|3
|23 - 14
|26
|6.
|Норрчёпинг
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|7.
|Хаммарбю
|2:2
|15
|6
|5
|4
|28 - 22
|23
|8.
|Эстерсунд
|15
|4
|7
|4
|16 - 20
|19
|9.
|Эльфсборг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|10.
|Сириус
|0:1
|15
|5
|2
|8
|18 - 23
|17
|11.
|Хельсинборг
|1:0
|15
|4
|5
|6
|15 - 20
|17
|12.
|Эребру
|15
|4
|2
|9
|16 - 26
|14
|13.
|Кальмар
|15
|2
|7
|6
|11 - 18
|13
|14.
|Сундсвалль
|2:2
|16
|2
|6
|8
|18 - 24
|12
|15.
|АФК Эскильстуна
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|16.
|Фалькенберг
|15
|2
|5
|8
|14 - 29
|11
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