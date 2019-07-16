Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Вестерос СК
2:2
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
10' Желтая карточка
Яллоу Александр
22' Желтая карточка
Carlos Gaete
24' Желтая карточка
Бериша Илир
0:1
25' Гол
Amir Al-Ammari
1:1
34' Гол
Filip Tronet
61' Желтая карточка
Sebastian Crona
71' Желтая карточка
Filip Tronet
1:2
88' Гол
Орлов Якоб
2:2
90' Гол
Karwan Safari
90'+6
1
Anton
Fagerstroem
4
Sean
Sabetkar
5
Бериша
Илир
15
Calle
Svensson
25
Ravy
Tsouka
Dozi
8
Jonas
Hellgren
17
Carlos
Gaete
3
Dennis
Persson
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
18
Filip
Ottosson
1
Frank
Pettersson
15
Ткалчич
Никола
12
Jesper
Svensson
14
Sebastian
Crona
3
Tom
Siwe
19
Яллоу
Александр
24
Amir
Al-Ammari
5
Fredik
Fendrich
16
Fabio
VI
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
Вестерос СК
3-4-3
Йёнчёпинг
5-3-1-1

Ход матча

10'
 
Яллоу Александр
22'
Carlos Gaete
 
24'
Бериша Илир
 
25'
0:1
Amir Al-Ammari
34'
Filip Tronet
(Спэн Брайан)
1:1
61'
 
Sebastian Crona
67'
 
Edin Hamidovic
Daryl Smylie
71'
Filip Tronet
 
78'
Karwan Safari
Filip Tronet
 
80'
 
Joakim Karlsson II
Sebastian Crona
87'
Boris Ljevar
Jonas Hellgren
 
87'
Douglas Karlberg
Спэн Брайан
 
88'
1:2
Орлов Якоб
90'
Karwan Safari
(Douglas Karlberg)
2:2
90'
 
Jetmir Haliti
Ткалчич Никола

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК
Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 15 11 3 1 29 - 13 36
2. Мьельбю 15 9 1 5 19 - 15 28
3. Браге 15 8 3 4 22 - 12 27
4. Эргрюте ФФ 15 7 4 4 20 - 14 25
5. Йёнчёпинг 15 7 3 5 25 - 13 24
6. Норрбю 14 6 5 3 19 - 17 23
7. Далкурд 15 7 2 6 22 - 25 23
8. Дегерфорс 15 6 3 6 21 - 19 21
9. Хальмстад 15 6 2 7 17 - 15 20
10. Вестерос СК 15 4 7 4 21 - 16 19
11. Сюрианска 14 4 3 7 16 - 25 15
12. Треллеборг 15 3 6 6 17 - 22 15
13. ГАИС 14 3 4 7 11 - 23 13
14. Фрей 15 3 4 8 16 - 31 13
15. Эстер 14 1 8 5 11 - 17 11
16. Броммапойкарна 15 2 4 9 17 - 26 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Filip Tronet бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Amir Al-Ammari бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Бериша Илир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Карлос Гаете получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Яллоу Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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