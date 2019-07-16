Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
2:2
Конец матча
Йёнчёпинг
10' Желтая карточкаЯллоу Александр
22' Желтая карточкаCarlos Gaete
24' Желтая карточкаБериша Илир
0:1
25' ГолAmir Al-Ammari
1:1
34' ГолFilip Tronet
61' Желтая карточкаSebastian Crona
71' Желтая карточкаFilip Tronet
1:2
88' ГолОрлов Якоб
2:2
90' ГолKarwan Safari
17
Carlos
Gaete
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
3
Tom
Siwe
16
Fabio
VI
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Emil SkoghНападающий
-
16 Boris Ljevar
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Fabio VIПолузащитник
-
17 Daryl SmylieПолузащитник
-
10 Орлов ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Ahmad Gero
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
10'
22'
24'
25'
0:1
34'
1:1
61'
71'
88'
1:2
90'
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +10 =6 -4Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК
Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =3 -6Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|15
|11
|3
|1
|29 - 13
|36
|2.
|Мьельбю
|15
|9
|1
|5
|19 - 15
|28
|3.
|Браге
|15
|8
|3
|4
|22 - 12
|27
|4.
|Эргрюте ФФ
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Йёнчёпинг
|15
|7
|3
|5
|25 - 13
|24
|6.
|Норрбю
|14
|6
|5
|3
|19 - 17
|23
|7.
|Далкурд
|15
|7
|2
|6
|22 - 25
|23
|8.
|Дегерфорс
|15
|6
|3
|6
|21 - 19
|21
|9.
|Хальмстад
|15
|6
|2
|7
|17 - 15
|20
|10.
|Вестерос СК
|15
|4
|7
|4
|21 - 16
|19
|11.
|Сюрианска
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|12.
|Треллеборг
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|13.
|ГАИС
|14
|3
|4
|7
|11 - 23
|13
|14.
|Фрей
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|15.
|Эстер
|14
|1
|8
|5
|11 - 17
|11
|16.
|Броммапойкарна
|15
|2
|4
|9
|17 - 26
|10
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