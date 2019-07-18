США: МЛС 2019

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Атланта Юнайтед
5:0
Конец матча

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
6' Желтая карточка
Элис Альберт
6' Вторая желтая карточка
Элис Альберт
1:0
27' Гол
Нэйджби Дарлингтон
2:0
29' Гол
Brandon Vazquez
45' Желтая карточка
Matias Vera
3:0
60' Гол
Мартинес Хосеф
4:0
79' Гол
Мартинес Хосеф
84' Желтая карточка
Киото Роммель
5:0
88' Гол
Julian Gressel
90'+4
1
Гузан
Брэд
24
Julian
Gressel
5
Пирес
Леандро
12
Miles
Robinson
3
Паркхёрст
Майкл
28
Перейра
Дион
6
Нэйджби
Дарлингтон
16
Хайндмен
Эмерсон
18
Джефф
Ларентоуикз
19
Brandon
Vazquez
7
Мартинес
Хосеф
1
Tyler
Deric
16
Kevin
Lacruz
III
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
7
Бизли
Дамаркус
22
Matias
Vera
24
Серен
Дарвин
14
Marlon
Hairston
10
Мартинес
Томас
11
Макнамара
Томас
17
Элис
Альберт
Атланта Юнайтед
5-3-2
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Элис Альберт
6'
 
Элис Альберт
27'
Нэйджби Дарлингтон
(Julian Gressel)
1:0
29'
Brandon Vazquez
2:0
45'
 
Matias Vera
46'
 
Киото Роммель
Макнамара Томас
46'
 
Juan Cabezas
Мартинес Томас
60'
Мартинес Хосеф
(Julian Gressel)
3:0
62'
 
Mauro Manotas
Marlon Hairston
64'
Eric Daian Remedi
Хайндмен Эмерсон
 
74'
Мартинес Гонсало
Brandon Vazquez
 
77'
Mohammed Adams
Нэйджби Дарлингтон
 
79'
Мартинес Хосеф
(Eric Daian Remedi)
4:0
84'
 
Киото Роммель
88'
Julian Gressel
5:0

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:1 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 10 6 6 39 - 32 36
2. Атланта Юнайтед 21 10 3 8 33 - 25 33
3. Ди Си Юнайтед 21 8 8 5 27 - 23 32
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 21 9 4 8 35 - 30 31
5. Монреаль Импакт 22 9 3 10 26 - 36 30
6. Нью-Йорк Сити 18 7 8 3 31 - 22 29
7. Торонто 2:0 21 8 5 8 34 - 33 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 21 7 6 8 27 - 38 27
9. Орландо Сити 20 7 4 9 28 - 27 25
10. Чикаго Файр 1:0 22 6 7 9 33 - 31 25
11. Цинциннати 20 5 2 13 20 - 45 17
12. Коламбус Кру 0:1 22 5 2 15 17 - 32 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 14 4 2 53 - 17 46
2. Сиэтл Саундерс 20 10 5 5 31 - 26 35
3. Лос-Анджелес Гэлакси 20 11 1 8 27 - 25 34
4. Миннесота Юнайтед 20 10 3 7 37 - 29 33
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
6. Реал Солт-Лейк 20 9 2 9 29 - 29 29
7. Даллас 21 8 5 8 29 - 26 29
8. Хьюстон Динамо 20 8 3 9 29 - 33 27
9. Спортинг Канзас-Сити 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Портленд Тимберс 18 7 3 8 28 - 30 24
11. Колорадо Рэпидс 20 5 5 10 31 - 40 20
12. Ванкувер Уайткэпс 0:3 22 4 8 10 22 - 37 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Matias Vera получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Brandon Vazquez бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Нэйджби Дарлингтон бьет в цель!
  • 6'
    Элис Альберт получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    6'
    Элис Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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