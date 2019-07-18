США: МЛС 2019
Атланта Юнайтед
5:0
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Хьюстон Динамо
6' Желтая карточкаЭлис Альберт
6' Вторая желтая карточкаЭлис Альберт
1:0
27' ГолНэйджби Дарлингтон
2:0
29' ГолBrandon Vazquez
45' Желтая карточкаMatias Vera
3:0
60' ГолМартинес Хосеф
4:0
79' ГолМартинес Хосеф
84' Желтая карточкаКиото Роммель
5:0
88' ГолJulian Gressel
28
Перейра
Дион
22
Matias
Vera
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Перейра ДионЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мур БренданВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
-
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
Ход матча
6'
6'
27'
29'
2:0
45'
60'
3:0
79'
84'
88'
5:0
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =1 -7Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +8 =2 -10Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|10
|6
|6
|39 - 32
|36
|2.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|3
|8
|33 - 25
|33
|3.
|Ди Си Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|27 - 23
|32
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|21
|9
|4
|8
|35 - 30
|31
|5.
|Монреаль Импакт
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|6.
|Нью-Йорк Сити
|18
|7
|8
|3
|31 - 22
|29
|7.
|Торонто
|2:0
|21
|8
|5
|8
|34 - 33
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0
|21
|7
|6
|8
|27 - 38
|27
|9.
|Орландо Сити
|20
|7
|4
|9
|28 - 27
|25
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|22
|6
|7
|9
|33 - 31
|25
|11.
|Цинциннати
|20
|5
|2
|13
|20 - 45
|17
|12.
|Коламбус Кру
|0:1
|22
|5
|2
|15
|17 - 32
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|14
|4
|2
|53 - 17
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|20
|10
|5
|5
|31 - 26
|35
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|11
|1
|8
|27 - 25
|34
|4.
|Миннесота Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|37 - 29
|33
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|20
|9
|2
|9
|29 - 29
|29
|7.
|Даллас
|21
|8
|5
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Хьюстон Динамо
|20
|8
|3
|9
|29 - 33
|27
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Портленд Тимберс
|18
|7
|3
|8
|28 - 30
|24
|11.
|Колорадо Рэпидс
|20
|5
|5
|10
|31 - 40
|20
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:3
|22
|4
|8
|10
|22 - 37
|20
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