США: МЛС 2019

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Торонто
2:0
Перерыв

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
6' Гол
Алтидор Жози
23' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
25' Желтая карточка
Лоуренс Кемар
2:0
26' Пенальти
Посуэло Алехандро
16
Вестберг
Квентин
22
Richie
Laryea
44
Гонсалес
Омар
26
Симан
Лоран
2
Морроу
Джастин
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
24
Jacob
Shaffelburg
31
Тсубаса
Эндо
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Жози
31
Luis
Robles
II
62
Мурильо
Микаэль
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
92
Лоуренс
Кемар
23
Cristhian
Casseres
Jr.
88
Vincent
Bezecourt
19
Alex
Muyl
10
Alejandro
Romero
I
90
Ржатковски
Марк
74
Tom
Barlow
Торонто
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

Ход матча

6'
Алтидор Жози
(Тсубаса Эндо)
1:0
23'
 
Мурильо Микаэль
25'
 
Лоуренс Кемар
26'
Посуэло Алехандро
2:0

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед
Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Торонто: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто МЛС
Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС Торонто 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Торонто МЛС Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 10 6 6 39 - 32 36
2. Атланта Юнайтед 21 10 3 8 33 - 25 33
3. Ди Си Юнайтед 21 8 8 5 27 - 23 32
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 21 9 4 8 35 - 30 31
5. Монреаль Импакт 22 9 3 10 26 - 36 30
6. Нью-Йорк Сити 18 7 8 3 31 - 22 29
7. Торонто 2:0 21 8 5 8 34 - 33 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 3:0 21 7 6 8 27 - 38 27
9. Орландо Сити 20 7 4 9 28 - 27 25
10. Чикаго Файр 1:0 22 6 7 9 33 - 31 25
11. Цинциннати 20 5 2 13 20 - 45 17
12. Коламбус Кру 0:1 22 5 2 15 17 - 32 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 14 4 2 53 - 17 46
2. Сиэтл Саундерс 20 10 5 5 31 - 26 35
3. Лос-Анджелес Гэлакси 20 11 1 8 27 - 25 34
4. Миннесота Юнайтед 20 10 3 7 37 - 29 33
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
6. Реал Солт-Лейк 20 9 2 9 29 - 29 29
7. Даллас 21 8 5 8 29 - 26 29
8. Хьюстон Динамо 20 8 3 9 29 - 33 27
9. Спортинг Канзас-Сити 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Портленд Тимберс 18 7 3 8 28 - 30 24
11. Колорадо Рэпидс 20 5 5 10 31 - 40 20
12. Ванкувер Уайткэпс 0:3 22 4 8 10 22 - 37 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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