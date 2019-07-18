США: МЛС 2019
Торонто
2:0
Перерыв
Стадион: БМО Филд
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
6' ГолАлтидор Жози
23' Желтая карточкаМурильо Микаэль
25' Желтая карточкаЛоуренс Кемар
2:0
26' ПенальтиПосуэло Алехандро
26
Симан
Лоран
31
Тсубаса
Эндо
17
Алтидор
Жози
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
19
Alex
Muyl
74
Tom
Barlow
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Полузащитник
-
14 Jay ChapmanПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex MuylПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Tom BarlowНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Chris Armas
Ход матча
6'
1:0
23'
25'
26'
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +7 =5 -8Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед
Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Торонто: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС Торонто 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Торонто МЛС Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|10
|6
|6
|39 - 32
|36
|2.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|3
|8
|33 - 25
|33
|3.
|Ди Си Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|27 - 23
|32
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|21
|9
|4
|8
|35 - 30
|31
|5.
|Монреаль Импакт
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|6.
|Нью-Йорк Сити
|18
|7
|8
|3
|31 - 22
|29
|7.
|Торонто
|2:0
|21
|8
|5
|8
|34 - 33
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0
|21
|7
|6
|8
|27 - 38
|27
|9.
|Орландо Сити
|20
|7
|4
|9
|28 - 27
|25
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|22
|6
|7
|9
|33 - 31
|25
|11.
|Цинциннати
|20
|5
|2
|13
|20 - 45
|17
|12.
|Коламбус Кру
|0:1
|22
|5
|2
|15
|17 - 32
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|14
|4
|2
|53 - 17
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|20
|10
|5
|5
|31 - 26
|35
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|11
|1
|8
|27 - 25
|34
|4.
|Миннесота Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|37 - 29
|33
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|20
|9
|2
|9
|29 - 29
|29
|7.
|Даллас
|21
|8
|5
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Хьюстон Динамо
|20
|8
|3
|9
|29 - 33
|27
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Портленд Тимберс
|18
|7
|3
|8
|28 - 30
|24
|11.
|Колорадо Рэпидс
|20
|5
|5
|10
|31 - 40
|20
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:3
|22
|4
|8
|10
|22 - 37
|20
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