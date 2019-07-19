США: МЛС 2019
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Nippert Stadium
Ди Си Юнайтед
32
Хойт
Джастин
15
Крус
Аллан
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Крус АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
19 Corben BoneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Yoann Damet
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Joseph MoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Griffin Yow
-
Главный тренер: Ben Olsen
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +6 =1 -13Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити
Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|10
|6
|6
|39 - 32
|36
|2.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|3
|8
|33 - 25
|33
|3.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|22
|8
|9
|5
|27 - 23
|33
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|4
|8
|36 - 31
|31
|5.
|Монреаль Импакт
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|6.
|Нью-Йорк Сити
|18
|7
|8
|3
|31 - 22
|29
|7.
|Торонто
|21
|8
|5
|8
|35 - 34
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|7
|6
|8
|28 - 38
|27
|9.
|Орландо Сити
|20
|7
|4
|9
|28 - 27
|25
|10.
|Чикаго Файр
|22
|5
|8
|9
|34 - 33
|23
|11.
|Цинциннати
|0:0
|21
|5
|3
|13
|20 - 45
|18
|12.
|Коламбус Кру
|22
|5
|3
|14
|19 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|14
|4
|2
|53 - 17
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|20
|10
|5
|5
|31 - 26
|35
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|11
|1
|8
|27 - 25
|34
|4.
|Миннесота Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|37 - 29
|33
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|20
|9
|2
|9
|29 - 29
|29
|7.
|Даллас
|21
|8
|5
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Хьюстон Динамо
|20
|8
|3
|9
|29 - 33
|27
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Портленд Тимберс
|18
|7
|3
|8
|28 - 30
|24
|11.
|Колорадо Рэпидс
|20
|5
|5
|10
|31 - 40
|20
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|4
|8
|10
|22 - 38
|20
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