США: МЛС 2019

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Цинциннати
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0' 2'
18
Spencer
Richey
92
Пауэлл
Альвас
32
Хойт
Джастин
2
Уостон
Кендаль
17
Депланье
Матье
15
Крус
Аллан
6
Бертоне
Леонардо
45
Ледесма
Эммануэль
24
Frankie
Amaya
31
Kekuta
Manneh
81
Rashawn
Dally
1
Chris
Seitz
29
Хара
Леонардо
13
Брийян
Фредерик
23
Donovan
Pines
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
7
Арриола
Пол
4
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
11
Lucas
Rodriguez
III
9
Руни
Уэйн
Цинциннати
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-5-1

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити
Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 10 6 6 39 - 32 36
2. Атланта Юнайтед 21 10 3 8 33 - 25 33
3. Ди Си Юнайтед 0:0 22 8 9 5 27 - 23 33
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 4 8 36 - 31 31
5. Монреаль Импакт 22 9 3 10 26 - 36 30
6. Нью-Йорк Сити 18 7 8 3 31 - 22 29
7. Торонто 21 8 5 8 35 - 34 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 21 7 6 8 28 - 38 27
9. Орландо Сити 20 7 4 9 28 - 27 25
10. Чикаго Файр 22 5 8 9 34 - 33 23
11. Цинциннати 0:0 21 5 3 13 20 - 45 18
12. Коламбус Кру 22 5 3 14 19 - 33 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 14 4 2 53 - 17 46
2. Сиэтл Саундерс 20 10 5 5 31 - 26 35
3. Лос-Анджелес Гэлакси 20 11 1 8 27 - 25 34
4. Миннесота Юнайтед 20 10 3 7 37 - 29 33
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
6. Реал Солт-Лейк 20 9 2 9 29 - 29 29
7. Даллас 21 8 5 8 29 - 26 29
8. Хьюстон Динамо 20 8 3 9 29 - 33 27
9. Спортинг Канзас-Сити 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Портленд Тимберс 18 7 3 8 28 - 30 24
11. Колорадо Рэпидс 20 5 5 10 31 - 40 20
12. Ванкувер Уайткэпс 22 4 8 10 22 - 38 20
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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