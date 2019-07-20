США: МЛС 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
3:2
Конец матча
Стадион: Стубхуб Сентер
Лос-Анджелес
0:1
3' ПенальтиВела Карлос
1:1
8' ГолИбрагимович Златан
21' Желтая карточкаПолента Диего
35' Желтая карточкаДос Сантос Хонатан
39' Желтая карточкаEduard Atuesta
51' Желтая карточкаКайе Марк-Энтони
2:1
56' ГолИбрагимович Златан
61' Желтая карточкаАкинола Айо
3:1
70' ГолИбрагимович Златан
74' Желтая карточкаEddie Segura
74' Желтая карточкаFabio Alvarez
84' Желтая карточкаФельтшер Рольф
3:2
90' ГолВела Карлос
14
Корона
Джо
22
Акинола
Айо
10
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Акинола АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ethan Zubak
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
-
18 Joshua PerezНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
3'
0:1
8'
21'
39'
51'
56'
61'
70'
74'
74'
84'
90'
3:2
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =1 -8Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +14 =3 -3Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|10
|6
|6
|39 - 32
|36
|2.
|Ди Си Юнайтед
|22
|9
|8
|5
|31 - 24
|35
|3.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|3
|8
|33 - 25
|33
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|4
|8
|36 - 31
|31
|5.
|Монреаль Импакт
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|6.
|Нью-Йорк Сити
|18
|7
|8
|3
|31 - 22
|29
|7.
|Торонто
|21
|8
|5
|8
|35 - 34
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|7
|6
|8
|28 - 38
|27
|9.
|Орландо Сити
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Чикаго Файр
|22
|5
|8
|9
|34 - 33
|23
|11.
|Коламбус Кру
|22
|5
|3
|14
|19 - 33
|18
|12.
|Цинциннати
|21
|5
|2
|14
|21 - 49
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|4
|3
|55 - 20
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|12
|1
|8
|30 - 27
|37
|3.
|Сиэтл Саундерс
|20
|10
|5
|5
|31 - 26
|35
|4.
|Миннесота Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|37 - 29
|33
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|6.
|Реал Солт-Лейк
|20
|9
|2
|9
|29 - 29
|29
|7.
|Даллас
|21
|8
|5
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Хьюстон Динамо
|20
|8
|3
|9
|29 - 33
|27
|9.
|Портленд Тимберс
|19
|7
|4
|8
|29 - 31
|25
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|20
|5
|5
|10
|31 - 40
|20
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|4
|8
|10
|22 - 38
|20
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