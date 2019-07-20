США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес Гэлакси
3:2
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
0:1
3' Пенальти
Вела Карлос
1:1
8' Гол
Ибрагимович Златан
21' Желтая карточка
Полента Диего
35' Желтая карточка
Дос Сантос Хонатан
39' Желтая карточка
Eduard Atuesta
51' Желтая карточка
Кайе Марк-Энтони
2:1
56' Гол
Ибрагимович Златан
61' Желтая карточка
Акинола Айо
3:1
70' Гол
Ибрагимович Златан
74' Желтая карточка
Eddie Segura
74' Желтая карточка
Fabio Alvarez
84' Желтая карточка
Фельтшер Рольф
3:2
90' Гол
Вела Карлос
90'+10
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
21
Гонсалес
Джанкарло
3
Полента
Диего
14
Корона
Джо
8
Дос
Сантос
Хонатан
22
Акинола
Айо
11
Fabio
Alvarez
18
Антуна
Уриэль
9
Ибрагимович
Златан
1
Миллер
Тайлер
27
Tristan
Blackmon
25
Циммерман
Уолкер
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
14
Кайе
Марк-Энтони
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
10
Вела
Карлос
99
Диоманде
Адама
9
Diego
Rossi
Лос-Анджелес Гэлакси
4-5-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Вела Карлос
8'
Ибрагимович Златан
(Акинола Айо)
1:1
21'
Полента Диего
 
35'
Дос Сантос Хонатан
 
39'
 
Eduard Atuesta
51'
 
Кайе Марк-Энтони
56'
Ибрагимович Златан
(Полента Диего)
2:1
61'
Акинола Айо
 
65'
 
Lee Nguyen
Кайе Марк-Энтони
65'
 
Mohammed El Monir II
Jordan Harvey
70'
Ибрагимович Златан
(Fabio Alvarez)
3:1
74'
 
Eddie Segura
74'
Fabio Alvarez
 
78'
Servando Carrasco
Fabio Alvarez
 
84'
Фельтшер Рольф
 
85'
Emmanuel Okyere Boateng I
Антуна Уриэль
 
90'
3:2
Вела Карлос
(Eduard Atuesta)
90'
 
Christian Ramirez II
Mohammed El Monir II

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 10 6 6 39 - 32 36
2. Ди Си Юнайтед 22 9 8 5 31 - 24 35
3. Атланта Юнайтед 21 10 3 8 33 - 25 33
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 4 8 36 - 31 31
5. Монреаль Импакт 22 9 3 10 26 - 36 30
6. Нью-Йорк Сити 18 7 8 3 31 - 22 29
7. Торонто 21 8 5 8 35 - 34 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 21 7 6 8 28 - 38 27
9. Орландо Сити 21 7 5 9 29 - 28 26
10. Чикаго Файр 22 5 8 9 34 - 33 23
11. Коламбус Кру 22 5 3 14 19 - 33 18
12. Цинциннати 21 5 2 14 21 - 49 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 4 3 55 - 20 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 21 12 1 8 30 - 27 37
3. Сиэтл Саундерс 20 10 5 5 31 - 26 35
4. Миннесота Юнайтед 20 10 3 7 37 - 29 33
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
6. Реал Солт-Лейк 20 9 2 9 29 - 29 29
7. Даллас 21 8 5 8 29 - 26 29
8. Хьюстон Динамо 20 8 3 9 29 - 33 27
9. Портленд Тимберс 19 7 4 8 29 - 31 25
10. Спортинг Канзас-Сити 20 6 7 7 32 - 34 25
11. Колорадо Рэпидс 20 5 5 10 31 - 40 20
12. Ванкувер Уайткэпс 22 4 8 10 22 - 38 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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