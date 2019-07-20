Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
2:0
Конец матча
Стадион: Френдс Арена Зрители: 14314
Хельсинборг
9' Желтая карточкаГранквист Андреас
1:0
30' ГолСалетрос Антон
34' Желтая карточкаРандруп Андерс
2:0
80' ГолОбаси Чинеду
34
Линнер
Оскар
8
Аду
Энох
10
Обаси
Чинеду
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Метс КарольЗащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
69 Бойсен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Larsson
Ход матча
30'
1:0
34'
80'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 8
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +10 =6 -4АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК
Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг
Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Хельсинборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 АИК Суперкубок Хельсинборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 1:1 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 1:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:3 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|16
|10
|5
|1
|28 - 11
|35
|2.
|АИК
|17
|10
|4
|3
|22 - 11
|34
|3.
|Юргорден
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|4.
|Хеккен
|0:0
|16
|8
|4
|4
|23 - 12
|28
|5.
|Гётеборг
|15
|7
|5
|3
|23 - 14
|26
|6.
|Хаммарбю
|15
|7
|4
|4
|29 - 22
|25
|7.
|Норрчёпинг
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|8.
|Эстерсунд
|15
|4
|7
|4
|16 - 20
|19
|9.
|Эльфсборг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|10.
|Сириус
|15
|5
|2
|8
|18 - 23
|17
|11.
|Эребру
|16
|5
|2
|9
|20 - 26
|17
|12.
|Хельсинборг
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|13.
|Кальмар
|15
|2
|7
|6
|11 - 18
|13
|14.
|Сундсвалль
|0:0
|17
|2
|6
|9
|18 - 25
|12
|15.
|АФК Эскильстуна
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|16.
|Фалькенберг
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
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