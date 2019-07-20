Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 14314
Хельсинборг
0'
9' Желтая карточка
Гранквист Андреас
1:0
30' Гол
Салетрос Антон
34' Желтая карточка
Рандруп Андерс
2:0
80' Гол
Обаси Чинеду
90'+4
34
Линнер
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
2
Гранли
Даниэль
6
Димитриадис
Панайотис
9
Линдквист
Расмус
18
Хуссейн
Билаль
8
Аду
Энох
16
Салетрос
Антон
24
Рашиди
Херади
30
Сигторссон
Колбейнн
10
Обаси
Чинеду
1
Линдегор
Андерс
57
Marcus
Holgersson
3
Ливерстам
Фредрик
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
14
Абубакари
Мохаммед
6
Андреас
Ландгрен
7
Рандруп
Андерс
20
Вандерсон
ду
Карму
15
Max
Svensson
9
Геро
Альхаджи
АИК
4-4-2
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Гранквист Андреас
30'
Салетрос Антон
(Обаси Чинеду)
1:0
34'
 
Рандруп Андерс
44'
 
Бойсен Давид
Рандруп Андерс
57'
Ларссон Себастьян
Лундстрём Роберт
 
68'
Гойтом Хенок
Сигторссон Колбейнн
 
76'
 
Filip Sjoeberg
Вандерсон ду Карму
80'
Обаси Чинеду
(Гойтом Хенок)
2:0
86'
Элюнусси Тарик
Обаси Чинеду
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +10 =6 -4
АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК
АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Сундсвалль 1:1 АИК АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна
Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг
Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

АИК: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Хельсинборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хельсинборг 1:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 АИК Аллсвенскан
Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 АИК Суперкубок Хельсинборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 1:1 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 1:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:3 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 16 10 5 1 28 - 11 35
2. АИК 17 10 4 3 22 - 11 34
3. Юргорден 15 8 5 2 25 - 12 29
4. Хеккен 0:0 16 8 4 4 23 - 12 28
5. Гётеборг 15 7 5 3 23 - 14 26
6. Хаммарбю 15 7 4 4 29 - 22 25
7. Норрчёпинг 16 6 6 4 23 - 19 24
8. Эстерсунд 15 4 7 4 16 - 20 19
9. Эльфсборг 15 4 6 5 18 - 23 18
10. Сириус 15 5 2 8 18 - 23 17
11. Эребру 16 5 2 9 20 - 26 17
12. Хельсинборг 16 4 5 7 15 - 22 17
13. Кальмар 15 2 7 6 11 - 18 13
14. Сундсвалль 0:0 17 2 6 9 18 - 25 12
15. АФК Эскильстуна 15 2 5 8 13 - 25 11
16. Фалькенберг 16 2 5 9 14 - 33 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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