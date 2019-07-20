Финляндия: Вейккауслига 2019
ВПС
1:1
Конец матча
Стадион: Хиеталахти
Лахти
1:0
6' ГолSamba Sillah
1:1
45' ГолPyry Lampinen
63' Желтая карточкаJonas Hakkinen
67' Желтая карточкаКлинга Матти
77' Желтая карточкаJeronimo Amione
89' Желтая карточкаAlain Ebwelle
23
Samba
Sillah
20
Josue
Prieto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Samba SillahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Momodou Sarr
-
Главный тренер: Christian Sund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Josue PrietoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Эток ГаэльНападающий
-
23 Tim Martinen
-
-
-
Главный тренер: Sami Ristilae
Ход матча
6'
1:0
45'
1:1
63'
67'
77'
89'
Предыдущие игры
ВПС Последние 20 матчей: +2 =7 -11СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Коккола ПВ 2:1 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС
Лахти Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лахти 1:0 Ильвес Интер Турку 2:0 Лахти Лахти 0:0 ХИФК КуПС 5:1 Лахти
Последние игры между собой
ВПС: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лахти: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
ВПС 2:1 Лахти Вейккауслига ВПС 0:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:1 Лахти Вейккауслига ВПС 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 4:0 ВПС Вейккауслига ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 4:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:3 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига ВПС 0:1 Лахти Кубок Суоми ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига ВПС 0:3 Лахти Вейккауслига Лахти 0:2 ВПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|15
|8
|5
|2
|19 - 9
|29
|2.
|Хонка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|3.
|КуПС
|15
|7
|5
|3
|25 - 19
|26
|4.
|СЯК Сейнайоки
|16
|7
|5
|4
|16 - 15
|26
|5.
|ХИК
|17
|6
|8
|3
|19 - 17
|26
|6.
|Интер Турку
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|7.
|Мариехамн
|14
|6
|3
|5
|23 - 16
|21
|8.
|Лахти
|16
|4
|7
|5
|15 - 19
|19
|9.
|ХИФК
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|10.
|РоПС
|15
|4
|3
|8
|10 - 17
|15
|11.
|Коккола ПВ
|16
|2
|4
|10
|12 - 30
|10
|12.
|ВПС
|16
|0
|8
|8
|13 - 21
|8
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