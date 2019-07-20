Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
ВПС
1:1
Конец матча

Стадион:
Лахти
0'
1:0
6' Гол
Samba Sillah
1:1
45' Гол
Pyry Lampinen
63' Желтая карточка
Jonas Hakkinen
67' Желтая карточка
Клинга Матти
77' Желтая карточка
Jeronimo Amione
89' Желтая карточка
Alain Ebwelle
90'+6
1
Компалла
Мартин
15
Оямаа
Хиндрек
2
Лахти
Тими
3
Eero-Matti
Auvinen
19
Martti
Haukioja
23
Samba
Sillah
14
Jonas
Hakkinen
9
Ляхде
Юхо
8
Страндваль
Себастьян
11
Alain
Ebwelle
10
Морриссей
Стивен
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
3
Хаухиа
Микко
2
Jani
Tanska
17
Пеннинкангас
Теему
6
Eemeli
Virta
8
Клинга
Матти
18
Teemu
Jaentti
19
Jeronimo
Amione
21
Pyry
Lampinen
20
Josue
Prieto
ВПС
Лахти

Ход матча

6'
Samba Sillah
(Ляхде Юхо)
1:0
45'
1:1
Pyry Lampinen
55'
 
Эток Гаэль
Pyry Lampinen
63'
Jonas Hakkinen
 
67'
 
Клинга Матти
74'
Momodou Sarr
Samba Sillah
 
74'
Хольмгрен Хампус
Оямаа Хиндрек
 
76'
 
Jasin Assenhoun
Teemu Jaentti
77'
 
Jeronimo Amione
80'
Aatu Laatikainen
Jonas Hakkinen
 
88'
 
Ville Salmikivi
Jeronimo Amione
89'
Alain Ebwelle
 

Предыдущие игры

ВПС Последние 20 матчей: +2 =7 -11
СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Коккола ПВ 2:1 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС
ВПС 1:2 КуПС ХИФК 2:1 ВПС Мариехамн 1:0 ВПС ВПС 0:1 РоПС ВПС 1:3 Мариехамн Хонка 1:1 ВПС ВПС 1:1 ХИК Лахти 1:1 ВПС ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 2:2 Коккола ПВ Ильвес 0:0 ВПС ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Гнистан 1:3 ВПС Ильвес 3:0 ВПС ВПС 0:1 Коккола ПВ
Лахти Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лахти 1:0 Ильвес Интер Турку 2:0 Лахти Лахти 0:0 ХИФК КуПС 5:1 Лахти
Лахти 1:2 РоПС Мариехамн 0:1 Лахти Хонка 2:0 Лахти Лахти 3:0 ХИК Коккола ПВ 0:0 Лахти Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 ВПС Ильвес 1:0 Лахти Лахти 1:1 Интер Турку ХИФК 0:1 Лахти Лахти 3:3 КуПС Мариехамн 3:1 Лахти Киисто 0:5 Лахти Лахти 1:4 ХИК Интер Турку 1:2 Лахти Мариехамн 1:0 Лахти

Последние игры между собой

ВПС: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лахти: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига ВПС 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига
ВПС 2:1 Лахти Вейккауслига ВПС 0:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:1 Лахти Вейккауслига ВПС 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 4:0 ВПС Вейккауслига ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 4:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:3 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига ВПС 0:1 Лахти Кубок Суоми ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига ВПС 0:3 Лахти Вейккауслига Лахти 0:2 ВПС Вейккауслига
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 15 8 5 2 19 - 9 29
2. Хонка 15 8 3 4 23 - 16 27
3. КуПС 15 7 5 3 25 - 19 26
4. СЯК Сейнайоки 16 7 5 4 16 - 15 26
5. ХИК 17 6 8 3 19 - 17 26
6. Интер Турку 15 7 3 5 27 - 19 24
7. Мариехамн 14 6 3 5 23 - 16 21
8. Лахти 16 4 7 5 15 - 19 19
9. ХИФК 14 3 6 5 10 - 14 15
10. РоПС 15 4 3 8 10 - 17 15
11. Коккола ПВ 16 2 4 10 12 - 30 10
12. ВПС 16 0 8 8 13 - 21 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Pyry Lampinen бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Samba Sillah бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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